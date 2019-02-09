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DHA İSTANBUL - ÇÖKEN BİNADA BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL ) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz çalışmaları...

DHA İSTANBUL - ÇÖKEN BİNADA BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL ) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz çalışmaları sürerken sabah saat 05.30 sıralarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan kişinin naaşı ambulansa konularak morga götürüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Ambulanstan görüntü
-Sağlık ekipleri
-Afad ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar

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