DHA İSTANBUL - ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN ANNEDE AKIL SAĞLIĞI ŞÜPHESİ

* Savcılığı şüpheye düşüren annenin ifadesinden ;

- “Yeşil adam bana çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar' diyordu"

Ali Kerem BENGİ, İstanbul

Bağcılar'da 5 gün önce biri 6 aylık diğeri 5 yaşındaki çocuklarını boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Hatice Tiryaki'nin ifadesi ortaya çıktı.

"3 AYDIR YEŞİL ADAM GÖRÜYORUM. ÇOCUKLARIM UZUN SÜREDİR HASTAYDI"

Tiryaki savcılık ifadesinde “Eşimle 7 yıllık evliyiz. Eşimle aramızda sorunlar vardı. Çocuklarım da uzun süredir hastaydı. Ben yaklaşık 3 aydır 'Yeşil adam' görüyorum. Oğlum Muhammed bana 'Ben artık iğne vurulmak istemiyorum anne' diyordu. 'Yeşil adam bana çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar' diyordu. Ben onların iyiliğini istiyordum. Kendime geldiğimde kendimi banyoda buldum. Daha sonrasında kendimi sokağa attım. Ağabeyimi aradım. 'Çocuklara bir şey oldu ben sokaktayım bir bakın' dedim. Onlar da bakmışlar çocuklarım ölmüş ben olay anını hatırlamıyorum, Eşimin beni evden çıkarmamasından dolayı psikolojim bozuldu. Kendimi iyi hissetmiyorum" diye ifade verdiği öğrenildi.

İFADE ALIMINDA SÜREKLİ TİTREDİ

İfadeyi alan savcılık, şüphelinin ifade alımı sırasında sürekli titrediğini, ağladığını, kendini tam anlamıyla ifade edemediğini belirterek akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda şüpheye düşüldüğünü sorgulama tutanağında yer verdi.

TUTUKLANDI

Savcı şüpheli Tiryaki'yi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde “Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana serum takın. Bana yardım edin. Olayı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde banyodaydım" diyen şüpheli Hatice Tiryaki 5 Şubat Pazar günü tutuklandı.