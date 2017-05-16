Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

DHA İSTANBUL - ÇOCUKLAR YÜZÜNDEN ÇIKAN BABALAR KAVGASINDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI 

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()  Gürpınar'da çocukları kavga eden babaların kavgasında Eşref Güleryuz'ü tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Fadıl A.(46)  polis tarafından gözaltına alındı. Ağabeyi K.A.(58)'le birlikte...

DHA İSTANBUL - ÇOCUKLAR YÜZÜNDEN ÇIKAN BABALAR KAVGASINDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI 

 

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL() 
Gürpınar'da çocukları kavga eden babaların kavgasında Eşref Güleryuz'ü tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Fadıl A.(46)  polis tarafından gözaltına alındı. Ağabeyi K.A.(58)'le birlikte yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Beylikdüzü, Gürpınar mahallesinde 12 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda Eşref Güleryüz ve Fadıl A.'nın çocukları kavga etti.  Kavganın ardından aileler Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Büro Amirliği'ne gittiler.  Polis tarafından barıştırılan iki aile birbirinden şikayetçi olmadan polis merkezinden ayrıldı. Ancak ertesi gün bir kez daha karşılaşan çocukların babası Eşref Güleryüz ile Fadıl A. çocukların kavga konusunda yine tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Eşref Güleryüz,  tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eşref Güleryüz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından firar ettiği öğrenilen Fadıl A., önceki gün polis ekipleri tarafından yakalandı. Ağabeyi ile birlikte yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Poliste işlemleri tamamlanan ve daha önceden polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Fadıl A. , ona yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen ağabeyi K.A. ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
------------
-Şüphelilerin adliyeye sevki

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246