istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA İSTANBUL - ÇİFTLİK BANK DAVASINDA FİRARİ SANIK DURUŞMAYA GELEREK İFADE VERDİ

Yüksel KOÇ / İstanbul - KURUCUSU Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasına devam edildi. Davanın firari sanığı Çiftlik Bank eski Genel Müdürü Niyazi Karakoç, bugünkü duruşmaya gelerek ifade...

GÜNDEM 26.12.2019, 13:54
DHA İSTANBUL - ÇİFTLİK BANK DAVASINDA FİRARİ SANIK DURUŞMAYA GELEREK İFADE VERDİ

Yüksel KOÇ / İstanbul - KURUCUSU Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasına devam edildi. Davanın firari sanığı Çiftlik Bank eski Genel Müdürü Niyazi Karakoç, bugünkü duruşmaya gelerek ifade verdi. 
Mehmet Aydın ile birlikte 4'ü firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugünkü duruşmasına hakkında yakalama kararı bulunan Niyazi Karakoç, tutuksuz sanıklar Savaş Yıkılmaz, Erol Korkut, Umery Karakoç, Cafer Çolak, Ahmet Furkan Ferman ile 20 müşteki ve tarafların avukatları katıldı. 

FİRARİ SANIK DURUŞMAYA GELDİ
Sorgusu yapılan Niyazi Karakoç, sanıklardan oğlu Umery Karakoç'un Çiftlik Bank'ın sahipleri ile bağlantısı olduğunu belirterek, "Belediyenin etkinliklerinde ve açılışlarında sunumu ben yapıyordum. Mehmet Aydın, oğlum nedeniyle yaptığım etkinliklerden haberdardı. Kendileri ile çalışmam için oğlum aracılığıyla teklifte bulundu. 2017 yılı Aralık ayında Çiftlik Bank'ın Konya'da yaptığı, ulusal televizyonlarda da yayınlanan çiftliğin açılışına ilişkin etkinlikte sunumu ben yapmıştım" dedi. 
Bu sunumdan sonra Mehmet Aydın ile birebir görüştüğünü, kendisi ile çalışması için teklifte bulunduğunu söyleyen Niyazi Karakoç, "Önerilen ücretin cazip olması nedeniyle çalışmayı kabul ettim.  9 Şubat 2018 tarihinde istifa ederek Çiftlik Bank olarak bilinen şirketin genel müdürü olarak göreve başladım. Başladıktan 15-20 gün sonra işlerin iyi gitmediğini fark ettim. Bunu Mehmet Aydın'a da ifade ettim. Verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi üzerine 13 Mart 2018 tarihinde istifa ettim ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetçi oldum. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. 

BUGÜNKÜ DURUŞMADA 20 MÜŞTEKİ DİNLENDİ
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak çalıştığını söyleyen Fatih Karabulut, müşteki sıfatı ile ifade verdi. Medya ve televizyonlardaki ilanlar üzerine Çiftlik Bank olarak bilinen oluşuma katıldığını söyleyen Karabulut, toplam 33 bin 500 TL yatırdığını, bunun 10 bin TL'sini geri aldığını, 23 bin 500 TL alacaklı bulunduğunu bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. 
Ev hanımı olduğunu söyleyen müşteki Melike Okumuş, Çiftlik Bank olarak bilinen oluşuma internet üzerinden katıldığını belirterek, 74 bin TL yatırdığını bunun 55 bin lirasını geri alabildiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.  
Davaya katılan 18 müşteki de çeşitli oranlarda alacaklı bulunduklarını bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan ettiler. 
Bu celse duruşmaya gelerek ifade veren Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama kararını kaldıran mahkeme, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ
30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ
Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-arşiv

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10