DHA İSTANBUL - CHP'Lİ VEKİLLER SÖZCÜ GAZETESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

* CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş,

"İktidar Sözü Gazetesi'nin yaptığı gazetecilikten rahatsızdır. İstedikleri yazılsın, onların sesi duyulsun ve herkes AKP iktidarına koşulsuz, şartsız biat etsin. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu halk ne gözcüsüz ne de sözcüsüz kalmayacak. Bunun böyle bilinmesi gerekir"

* CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,

"Aldığımız bilgiye göre 3 çalışan ve imtiyaz sahibi bir arkadaş gözaltına alındılar. Henüz yazarlara ve diğer gazetecilere yönelik herhangi bir çalışma yok. Zamanlaması manidar. Cumhuriyetçilere, laiklere, bu hükümete karşı muhalefet eden herkese karşı bir mesajdır"



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ- Ersan SAN - Hakime TORUN - İSTANBUL

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Sözcü Gazetesi binasının önünde açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Atatürk yüzyılın en büyük lideri" manşetli Sözcü Gazetesi'ni elinde tutarak, "Bu manşetin atıldığı gün 300 bin tirajlı Sözcü Gazetesi'ne yönelik bir operasyon yapılıyor. Neymiş operasyonun sebebi cumhurbaşkanın tatil yaptığı otelin adını yazmış. Dünyanın her yerinde cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, yöneticilerin tatil yaptığı yerler haber olur. Bunun adı da siyasi magazin haberciliğidir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durumda baskı yapılmaz. Soruşturma açılmaz. O gazetenin yörecileri ve çalışanları gözaltına alınmaz" diye konuştu.

"İKTİDAR SÖZCÜ GAZETESİ'NİN YAPTIĞI GAZETECİLİKTEN RAHATSIZDIR"

Yarkadaş, "Sözcü'ye yönelik operasyon, iktidarın gerçekleri gizleme niyetini göstermektedir. İktidar Sözcü Gazetesi'nin yaptığı gazetecilikten rahatsızdır. Çünkü iktidar, sadece ve sadece onların istedikleri yazılsın, onların sesi duyulsun ve herkes AKP iktidarına koşulsuz, şartsız biat etsin. Sözcü Gazetesi, imar rantlarını yazmış, iktidarın hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, gaddarlıklarını ortaya çıkarmış. Şimdi istiyorlar ki Sözcü de kapatılsın. Medyadaki bu hava deliği de kapatılsın. Halk hiçbir şekilde oksijen alamasın. Sözcü bu kirletilmiş medya ortamında attığı başlıklar, haberler ile bir hava deliği açmıştır. İktidar o hava deliğini kapatmaya halkı nefessiz bırakmaya çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Gazetesi'ne, Sözcü Gazetesi'ne ve diğer muhalif medyaya yönelik uydurma bile denemeyecek fasa fiso suçlamalar ile soruşturma açılması bu halkın gerçekleri öğrenmesini hiçbir koşulda engelleyemeyecek. Bu halk ne gözcüsüz ne de sözcüsüz kalmayacak. Bunun böyle bilinmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"ZAMANLAMASI MANİDAR. CUMHURİYETÇİLERE, LAİKLERE, HÜKÜMETE MUHALEFET EDEN HERKESE KARŞI BİR MESAJDIR"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Kaç kişiye yönelik yakalama ya da gözaltı kararı var" sorusu üzerine, "Aldığımız bilgiye göre 3 çalışan ve imtiyaz sahibi bir arkadaş gözaltına alındılar. Henüz yazarlara ve diğer gazetecilere yönelik herhangi bir çalışma yok. Türkiye'de medya özgürlüğü, halkın haber alma hakkı, ifade özgürlüğü tamamen baskı altında yok edilmiş durumunda. Sadece Türkiye'de değil. Sayın Cumhurbaşkanın gittiği yerlerde de ifade özgürlüğü baskı altında. Herhangi bir biçimde yönetemedikleri medya ortamı istemiyorlar. Sözcü Gazetesi de hükümetin ve Erdoğan'ın çizdiği çizgi dışında gerçekleri yazmaya çalışan bağımsız bir basın kuruluşudur. 19 Mayıs'ta operasyon yapıldı. Zamanlaması manidar. Cumhuriyetçilere, laiklere, bu hükümete karşı muhalefet eden herkese karşı bir mesajdır. En anlamlı gününüzde sizleri gözaltına alırız mesajıdır. Korkunun ecele faydası yoktur" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Barış Yarkadaş'ın açıklaması

-Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması

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19.05.2017 - 13.38 Haber Kodu : 170519111