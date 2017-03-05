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DHA İSTANBUL - CHP'Lİ VEKİLLER "HAYIR" LOKMASI DAĞITTI

 * Esenler'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, lokma ve hayır broşürleri dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı. İhsan YALÇIN, İstanbul CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin...

DHA İSTANBUL - CHP'Lİ VEKİLLER "HAYIR" LOKMASI DAĞITTI

 * Esenler'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, lokma ve hayır broşürleri dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı.

İhsan YALÇIN, İstanbul

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Enis Berberoğlu, Esenler'de "hayır" lokması dağıttı. İki vekil kalabalığa referandumda neden 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlattı. CHP'li vekiller Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda, üzerlerine "hayır" yazan tişörtler giyip lokma standının başına geçti. İki vekil ve partililer daha sonra meydanda toplananlara lokma ile "hayır" broşürleri dağıttı. Bu sırada meydanda bulunan Esenler'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir grup AK Partili, lokma dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı. Göksü ve beraberindekiler meydandakilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. Tekin, bu davranışından dolayı Göksu'ya teşekkür ettiğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Vekillerin lokma dağıtması

-Partililerin hayır broşürleri dağıtması

-Tevfik Göksü ve beraberindekilerin standı ziyareti

-Tevfik Göksü ve beraberindekilerin CHP'liler ile tokalaşması

-Tekin ile Berberoğlu'nun kalabalığa seslenmesi

-Tekin ile röp.

-Genel ve detaylar

 

 

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