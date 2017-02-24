DHA İSTANBUL- CHP'Lİ İNCE: SANDIKTA BEYAZA BASARSAN DEMOKRASİNİN KEFENİ OLUR

Haber: Hakime TORUN /İSTANBUL

CHP Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında İstanbul Avcılar’da miting yaptı. Buradaki konuşmasında İnce, "Bizim tarihimizde Kanuni Sultan Süleyman olabilir ama bizim tarihimizde Deli İbrahim de var. Bu yetki asla ve asla bir kişiye verilmez. Bir apartmanı bile bir kişiye teslim etmiyoruz. 80 milyonu bir kişiye teslim edecek miyiz? Atatürk'e verilmeyen bu yetkiyi kimseye veremeyiz. Eyalet, federasyon, özerk bölge ilan edebilir demektir. Bu yetki bir kişiye verilebilir mi? Şöyle düşüneceksin sandıkta beyaza basarsam, bu demokrasinin kefeni olur. Öldürürüm. Demokrasiye kefen giydiririm. Kahverengi toprağın bereketidir, Çukurova'dır" dedi.

"AZERBAYCAN'A BİZE GELECEĞİMİZİ GÖSTERDİĞİ İÇİN KOCAMAN BİR ALKIŞ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamasına değinen İnce, "Ben bugünkü konuşmamı Azerbaycan'a adamak istiyorum. Ne zaman başımız sıkışsa dost ve kardeş Azerbaycan imdadımıza yetişmiştir. Ne zaman kurtuluş savaşı versek Azerbaycan yanı başımızdadır. 'Bu memleketin başına bela, diktatör geliyor' dediğimizde inanmadılar. Ne oldu karısını cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Bak Azerbaycan'a gör halini. İlk kutlayan da damat oldu. Enerji Bakanı. Azerbaycan'a bize geleceğimizi gösterdiği için kocaman bir alkış gönderelim. Kocaman" diye konuştu.

"SEÇİM YAKLAŞTI MI MİLLİ DUYGULARI, DİN DUYGULARINI SÖMÜRMEK BİR NUMARALI İŞLERİ OLUR"

İnce, "Din istismarı sezonu açıldı. Milli duyguları istismar sezonu açıldı. Yine idam tartışması gündemde. Yapamayacağını bile bile. Bal gibi de biliyor yapamayacağını. Seçim yaklaştı mı milli duyguları, dini duygularını sömürmek bir numaralı işleri olur. Umre sezonu başlar masala. Devlet parası ile Umre sezonu" dedi.

İNCE'DEN AVCILAR EMNİYET MÜDÜRÜNE: "BEN MİTİNG YAPIYORUM SEN DE GEREĞİNİ YAP O ZAMAN"

Avcılar Emniyet Müdürüne tepki gösteren İnce, "Avcılar Emniyet Müdürüne de sesleniyorum; sabahtan beri problem çıkarıyorsun müdür bey. Bak, stant büyükmüş, küçük diyorsun. Bak söyleyeyim, 'biz miting yapamazmışız, basın açıklaması yaparmışız.' Ben miting yapıyorum sen de gereğini yap o zaman. Türkiye Cumhuriyeti babanızın çiftliği mi sizin. Tayyip Erdoğan bu ülkenin uçağı, helikopteri, otobüsü ile meydan meydan gezecek. Benim burada il başkanım, ilçe başkanım 10 milletvekili gelecek sen bana 'burada miting yapamazsın, basın açıklaması yapacaksın diyeceksin. Yapıyorum mitingi, ne dileyeceksiniz deyin bakalım. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı.

"80 KİŞİYİ GÖZ ALTINA ALDINIZ 'HAYIR' DEMEYECEK MİYİZ?"

İnce, "Evet' demek serbest, 'hayır' demek yasak öyle mi? 80 kişiyi göz altına aldınız. 'Hayır' demeyecek miyiz? O zaman oy pusulasını bir tane yapın beyaz yapın. 'Evet' 'Hayır' demek yasak olsun. Yarın Bayrampaşa'dayım. Pazar günü Nilüferdeyim. Yapacağız. Yapacağız" dedi.

"YAKINDA FETÖ 'EVET' DERSE NE YAPACAKSINIZ? 'HAYIR' DİYECEK MİSİNİZ?"

İnce, "Yargıyı teslim ederseniz dedikçe 'siz darbecisiniz' dediler. Neden 'evet' verilmesi gerektiğini anlatamıyor, çamur, pislik atıyorlar. HDP, PKK, FETÖ 'hayır' diyormuş. Ee... bu da evet diyormuş. Yakında FETÖ 'evet' derse ne yapacaksınız? 'Hayır' diyecek misiniz?" diye sordu.

"TAYYİP ERDOĞAN DUY DUY BU MEYDANDAKİLER DE TERÖRİST DEĞİL"

Kendisini dinlemeye gelenlere "Hayır mı?" diye soran İnce, "Hayır" cevabını alınca, "Siz FETÖ'cü, PKK'lı, IŞİD'ci misiniz?" Tayyip Erdoğan duy duy. Bu meydandakiler de terörist değil. Bu meydandakiler Cumhuriyetçi, Atatürkçü insanlar" diye konuştu.

"EMPERYALİSTLERE, İŞBİRLİKÇİLERE MUSTAFA KEMAL 'HAYIR' DEDİĞİ İÇİN BİZ DE 'HAYIR' DİYORUZ"

İnce, "Tarihimizde tek adam yok. Yanında hep bir ikinci adam var. Bire cahil adamlar siz misiniz Osmanlı'nın devamı? Siz daha tarihi bilmiyorsunuz. Emperyalistlere, işbirlikçilere Mustafa Kemal 'hayır' dediği için biz de 'hayır diyoruz. Bize kandırılmayan birisi lazım" dedi.

"AVCILAR EMNİYET MÜDÜRÜNE TALİMAT VERİP STANT KÜÇÜLTÜYORMUŞ"

İnce, "Korkuları bu yüzden Avcılar emniyet müdürüne talimat verip stant küçültüyormuş. Metreyle mi ölçtün? Kimsin sen stant küçültüyorsun? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Çevremizde güvenliğimiz sağlayan polis memuru kardeşlerime kocaman bir alkış istiyorum. Onlarla derdimiz yok. Onlara emri veren siyaset kurumu ile uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu.

"EVET DEMEK, EYALET, FEDERASYON, ÖZERK BÖLGE İLAN EDEBİLİR DEMEKTİR"

İnce, "Evet denilirse, ben bakanı sen de beni denetleyemezsin. Öyle yağma yok. Benim elimden yetkiyi alacaksın. Bakana soru soramayacak duruma getirilecek. Atatürk'e verilmeyen bu yetkiyi kimseye veremeyiz. Eyalet, federasyon, özerk bölge ilan edebilir demektir. Bu yetki bir kişiye verilebilir mi?" dedi.

"BİZİM TARİHİMİZDE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN OLABİLİR AMA BİZİM TARİHİMİZDE DELİ İBRAHİM DE VAR"

İnce, "Bizim tarihimizde Kanuni Sultan Süleyman olabilir ama bizim tarihimizde Deli İbrahim de var. Unutmayın. Bu yetki asla ve asla bir kişiye verilmez. Tek başına bir kişi 80 milyonun bütçesini yapıyor" dedi.

"BİR APARTMANI BİLE BİR KİŞİYE TESLİM ETMİYORUZ 80 MİLYONU BİR KİŞİYE TESLİM EDECEK MİYİZ?"

İnce, "Bir apartmanı bile bir kişiye teslim etmiyoruz. 80 milyonu bir kişiye teslim edecek miyiz? Acaba Türkiye Cumhuriyeti devletinin mi beka sorunu var? Devlet Bahçeli'nin mi beka sorunu var? Anlayamadım" dedi.

"ŞÖYLE DÜŞÜNECEKSİN SANDIKTA BEYAZA BASARSAM, BU DEMOKRASİNİN KEFENİ OLUR"

İnce, "Şöyle düşüneceksin sandıkta beyaza basarsam, bu demokrasinin kefeni olur. Öldürürüm. Demokrasiye kefen giydiririm. Kahverengi toprağın bereketidir Çukurova'dır. Rehavet, korku, teslimiyet yok" dedi.

İnce, konuşmasını çalınan İzmir Marşı'na eşlik ederek son verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Canpolat'ın konuşması

-Muharrem İnce'nin konuşması

-İzmir Marşı'nın okunması

-Detaylar