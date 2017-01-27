DHA İSTANBUL - CHP İL BAŞKANI CANPOLAT YARALANAN GENÇLİK KOLLARI ÜYESİNİ ZİYARET ETTİ



* CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,

"Önlemleri derhal alın. Sokağa saldığınız çeteleri geri toplayın. Eğer sokağa saldığınız devlet adına hareket ediyorsa bu çok üzücüdür"



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve milletvekilleri silahlı saldırıya uğradığı belirtilen CHP Maltepe Gençlik Kolları Üyesi M.D'yi tedavi gördüğü Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Canpolat, "Ülkeye yönetenleri buradan bir kez daha uyarmak istiyorum. Eğer bugün bu önlemleri almadığınız takdirde Türkiye'yi bir kaosa sürüklemiş olursunuz. Bu sürükleyeceğinizin kaosun sorumlusu başta Başbakandır, İçişleri bakanıdır" dedi.

Ziyaret sonrası hastanede bir açıklama yapan Canpolat, "Bugün çok üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık. Dün akşam, gençlik kollarımızın referandumla ilgili 'hayır' kampanyasını başlattıklarını biz daha önce belirtmiştik. Mahallelerde bu çalışmalarımız ağırlıklı olacak. Çünkü medyada yeterince karşılık bulamayınca biz çalışmalarımızı mahallelere kaydırdık. 959 mahallede Cumhuriyet Halk Partisi kendi örgütlülüğünü tamamladı. Ve bu mahallelerde referandumla ilgili hayır kampanyasını başlatmış durumdayız. Dün akşam bu hayır kampanyasının afişlemesini yapan gençlik kollarımızın önleri kesiliyor, polis kimliği gösterilerek. Ve yaptıkları afişlemelerde yırtılıyor. Arkadaşlarımız takip ediliyor, eve yaklaşınca da silahla ateş edilerek gençlik kollarımızdan arkadaşımız ağır yaralanmış" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KAOSA SÜRÜKLEMİŞ OLURSUNUZ"

CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, "Ülkeye yönetenleri buradan bir kez daha uyarmak istiyorum. Eğer bugün bu önlemleri almadığınız takdirde Türkiye'yi bir kaosa sürüklemiş olursunuz. Bu sürükleyeceğinizin kaosun sorumlusu başta Başbakandır, İçişleri bakanıdır. Eğer bu ülkede yurttaşların can güvenliğini sağlayamayan bir iktidarın yüzde 100 oy da alsa sadece baas hükümeti gibi Esed hükümeti gibi bir hükümet anlamı taşır. Ya bunun önlemini alınız, eğer bunun önlemini almayıp sadece biz döverek, bastırarak sindirmek istiyoruz diyorsanız, biz Cumhuriyet Halk Partisini sindiremeyeceğinizi özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.



"ÖNLEMLERİ DERHAL ALIN"

"Burada ilgili bütün kurumlara Cumhuriyet Halk Partisi adına bir kez daha yapıyorum" diyen Canpolat, "Bu önlemleri derhal alın. Sokağa saldığınız çeteleri geri toplayın. Eğer sokağa saldığınız devlet adına hareket ediyorsa bu çok üzücüdür. Biz ülkemizi seviyoruz, sizden çok seviyoruz, biz sizden çok yurtseveriz, sizden çok vatanperveriz, sizden daha çok milli duygulara, değerlere daha çok bağlı olarak bir partiyiz, biz Mustafa Kemal'in ve onun ışığında sevgi ile hoşgörümüzü bir kez daha buradan belirttikten sonra iktidarı ortaya attığınız, ortaya saldığınız tehdit edilen elemanları geri toplayın. Eğer geri toplamadığınız takdir de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk kuralları içerisinde her türlü mücadelemizi yapacağımızı ve geri adım atmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"BUNU BAŞKA ANLAMLARA ÇEKMENİN BİR ANLAMI DA YOKTUR"

Canpolat, "Bir gazetecinin saldırganların pankart asmalarına yönelik bir söylemi olmuş mu?" sorusuna, “Tartışmasız öyle. Afişler yırtılıyor. Bunu başka anlamlara çekmenin bir anlamı da yoktur. Bugün İstanbul Milletvekilimiz Dursun Çiçek görevlendirildi. Hem emniyetten, hem de emniyet müdüründen, hem içişleri bakanıyla gerekli görüşmeleri yaptık. Son kez Türkiye'de bu ülkeyi birbirine düşürmek isteyen, bir kaos yaratmak isteyen anlayışların olduğunu biliyoruz. Bu ülkede bin yıldır bu topraklarda yaşayan insanların seçim süreçlerinde eğer bir partinin referanduma hayır kampanyasını yaptırmamak için bir çaba harcanıyorsa, bir ülkede demokrasinin, değerlerin ortadan kalkması demektir. Bunun sonu orta doğuda gözüken ülkelerden farkı kalmaz. Ama buna müsaade etmeden biz hoş görümüzü koruyarak, bu ülkenin bütün baskılara , provokasyonlara rağmen bunu yapanların derhal yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-CHP İl Başkanı Cemal Canpolat'ın açıklamaları

-Milletvekillerinden görüntü

-Genel ve detay görünütler

27.01.2017 - 15.43 Haber Kodu : 170127135_

27.01.2017 -15.45 Haber Kodu : 170127136_