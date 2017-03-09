DHA İSTANBUL - CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FATİH'TE 'HAYIR'I ANLATTI

Haber - Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, referandum çalışmaları kapsamında Fatih'te iş yerlerini tek tek dolaşıp neden 'Hayır' denilmesi gerektiğini anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Fatih CHP Teşkilatı üyeleriyle birlikte Balat, Kariye, Fener, Edirnekapı, Ayvansaray semtlerinde iş yerlerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Cankurtaran, onlara referandumda neden 'Hayır' denilmesi gerektiğini anlattı.

"KARARSIZLARIN YÜZDE 90'I HAYIRCI"

Ziyaretlerin ardından konuşan "Vatandaşımıza neden 'evet', neden 'hayır' sorusunu soruyoruz. Vatandaşımız çoğunlukla 'kararsızım' diye cevap veriyor. Fakat birebir konuşmalarımızda görüyoruz ki aslında kararsızların yüzde 90'ı hayırcı. Hayırcılara uygulanan baskıdan dolayı vatandaşımız 'hayır'ı gizlemekte. Bu Fatih'te de net olarak görüldü. Rica ediyoruz, uyarıda bulunuyoruz. Biz nasıl ki hiçbir 'evet' kampanyasına karışmıyor ve saygıyla karşılıyorsak; Türkiye'de 'hayır' de diyenlere baskı yapılmamalıdır. Referandum kampanyası başladığından beri muhalefete yapılan baskı ve zulüm kaldırılmalıdır. Herkes düşüncesini özgürce anlatmalıdır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cankurtaran ve CHP'lilerin iş yerlerini dolaşması

-Cankurtaran'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Cankurtaran'ın vatandaşlara 'Hayır'ı anlatması

-Cankurtaran'ın konuşması

-Genel ve detaylar