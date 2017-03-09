DHA İSTANBUL - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ'DEN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN TARİH VEREN PROFESÖRE YANIT

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

-Bunun şu veya bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunlar üzerinde tartışma olmaz. 2029 mu dersiniz, 2039 mu dersiniz, ne derseniz deyin? Kesin olan, bu çevrede bir depremin olacağı. Bunun 6.5 mu olacağı, 7.5 mu olacağı, 7.2 mi hususu da gereksiz bir tartışma? Kesin olan bu bölgede bir deprem olacak. Ve ciddi bir deprem olacak.

-Depreme hazırlıklı ülkelerde, 5 civarında, 6 civarında deprem olduğu zaman adı bile anılmıyor. Ama bizde de yakılıyor. Demekki bizim yapı stoğumuz biraz sıkıntılı. İşte bunu bilerek hareket etmek, bize düşüyor. Depreme hazırlık yapmak bize düşüyor. İnşallah hiç olmaz.

Haber: Özgür ALÜTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul depreminin tarihini veren Prof.Dr. Ahmet Ercan'a yanıt verdi. Özhaseki, "Bunun şu veya bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunlar üzerinde tartışma olmaz. 2029 mu dersiniz, 2039 mu dersiniz, ne derseniz deyin? Kesin olan, bu çevrede bir depremin olacağı. Bunun 6.5 mu olacağı, 7.5 mu olacağı, 7.2 mi hususu da gereksiz bir tartışma? Kesin olan bu bölgede bir deprem olacak. Ve ciddi bir deprem olacak. Şiddetinin küsuratı konusunda da tartışmak çok anlamsız. Hocalarımızın ilimlerine saygı duyuyorum. Ben hiç bir şekilde görüş beyan etmiyorum" dedi.

"SAĞLIKSIZ YAPILARI BİRAN ÖNCE YOK ETMEK LAZIM"

Deprem bilimcilerle sık sık görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Özhaseki, "Ahmet Ercan hocamız '2039, 2040 gibi' demiş. İnşallah, 2050, 2060 veya hiç olmaz. Allah'tan dileğimiz bu. Şunu bilelim şunlar kesin:İşin başından beri bunu tekrar ediyorum. Ülke olarak biz deprem bölgesiyiz. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesinde. İstanbul'da riskli bölgelerden birisi. Ve Marmara'da bir fay var. Bunun şu veya bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunlar üzerinde tartışma olmaz. 2029 mu dersiniz, 2039 mu dersiniz, ne derseniz deyin? Kesin olan bu çevrede bir depremin olacağı. Bunun 6.5 mu olacağı 7.5 mu olacağı, 7.2 mi hususu da gereksiz bir tartışma? Kesin olan bu bölgede bir deprem olacak. Ve ciddi bir deprem olacak. Şiddetinin küsuratı konusunda da tartışmak çok anlamsız. Hocalarımızın ilimlerine saygı duyuyorum. Ben hiç bir şekilde görüş beyan etmiyorum. Sadece onların görüşlerini aktarıyorum. Bana düşen onlarla tartışmak değil. İstanbul'u depreme hazırlamak. Sağlıksız yapıları, risk taşıyan yapıları, çöküntü alanlarını, biran önce yok etmek" diye konuştu.

DEPREME HAZIRLIK BİZE DÜŞÜYOR

Yakın dönemde Çanakkale ve Adıyaman'da yaşanan küçük depremleri hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şiddeti çok düşüktü. 5'ler civarında. Biraz aşağıya, biraz yukarıya. Yüzlerce ev yıkıldı. Niye yıkıldı arkadaşlar? Depreme hazırlıklı ülkelerde, 5 civarında, 6 civarında deprem olduğu zaman adı bile anılmıyor. Ama bizde de yakılıyor. Demekki bizim yapı stoğumuz biraz sıkıntılı. İşte bunu bilerek hareket etmek, bize düşüyor. Depreme hazırlık yapmak bize düşüyor. İnşallah hiç olmaz. İnşallah yüzlerce yıl deprem olmaz. Şiddeti de 1'lerde, 2'lerde olur. Ama en yakında olacak gibi, en üst perdeden olacak gibi, hazırlık yapmak da benim işim. Onun için çalışıyorum ben" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Tarlabaşı projesinden genel görüntü

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- Bakanın açıklamaları

- Bakanın projenin maketini incelemesi

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