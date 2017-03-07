DHA İSTANBUL - ÇETİN EMEÇ KADIKÖY'DE ANILDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-

7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Kadıköy'de adının verildiği pakta anıldı.

'Çetin Emeç ve Demokrasi Parkı'ndaki anmaya törene Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ,İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr.Arzu Kihtir de katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Çetin Emeç 26 yıl önce katledildi. Uğur Mumcu, Abdi İpekçi Türkiye'nin usta kalemleri.. .Şu an geldiğimiz nokta itibariyle sıkıntılı, gergin, şiddetin ve terörün etkili olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Umut ediyoruz ki referandum sonrası bundan sonra şiddetin ve terörün olmadığı sakin bir arenaya bırakır" diye konuştu.

Anma törenine katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof Dr.Arzu Kihtir de " Atatürkçü ve laik yazılar kaleme alan, demokrasiye inanan Çetin Emeç, Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü üyesiydi. Özgür basın, ilkeli gazetecilik değerlerini taşıdı ve yaşattı. Bugün de olduğu gibi rol model oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Parktan görüntü

-Eşi Bilge Emeç'in gelmesi

-Törene katılanlar ile sohbet etmesi

-Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşması

-İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof Dr.Arzu Kihtir konuşması

-Bilge Emeç'in fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detay görüntüler