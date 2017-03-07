Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...
Bakan Çavuşoğlu'nun, Almanya'da konuşacağı ikinci salon da iptal edildi
Almanya ile ipler kopma noktasında

DHA İSTANBUL - ÇETİN EMEÇ KADIKÖY'DE ANILDI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL- 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Kadıköy'de adının verildiği pakta anıldı. 'Çetin Emeç ve Demokrasi Parkı'ndaki...

DHA İSTANBUL - ÇETİN EMEÇ KADIKÖY'DE ANILDI

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-

7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Kadıköy'de adının verildiği pakta anıldı.

'Çetin Emeç ve Demokrasi Parkı'ndaki anmaya törene Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ,İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr.Arzu Kihtir de katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Çetin Emeç 26 yıl önce katledildi. Uğur Mumcu, Abdi İpekçi Türkiye'nin usta kalemleri.. .Şu an geldiğimiz nokta itibariyle sıkıntılı, gergin, şiddetin ve terörün etkili olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Umut ediyoruz ki referandum sonrası bundan sonra şiddetin ve terörün olmadığı sakin bir arenaya bırakır" diye konuştu.

Anma törenine katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof Dr.Arzu Kihtir de " Atatürkçü ve laik yazılar kaleme alan, demokrasiye inanan Çetin Emeç, Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü üyesiydi. Özgür basın, ilkeli gazetecilik değerlerini taşıdı ve yaşattı. Bugün de olduğu gibi rol model oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Parktan görüntü

-Eşi Bilge Emeç'in gelmesi

-Törene katılanlar ile sohbet etmesi

-Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşması

-İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof Dr.Arzu Kihtir konuşması

-Bilge Emeç'in fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detay görüntüler

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.