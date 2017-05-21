DHA İSTANBUL - ÇERKESLER 21 MAYIS'TAKİ "BÜYÜK TRAJEDİ"Yİ ANDI

Ozan URAL - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL

Çerkes Dernekleri Federasyonu'na bağlı bir grup, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 153. yılında Taksim'de anma yürüyüşü yaptı.

Çerkes Dernekleri Federasyonu'na bağlı bir grup, 1864 Çerkes Sürgün ve Soykırımının 153. yıl dönümünü protesto etmek için akşam saatlerinde Galatasaray Meydanı'nın önünde toplandı. Meydanda kurulan platform üzerinde trajedi kurbanlarını anan grup, şarkılar söyleyip, şiirler okudu. Daha sonra duaların okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında soykırımın tanınması yönünde talepler dile getirildi. Grup, Rusya Konsolosluğu önüne çelenk koymak için yürüyüşe geçti. Çerkes bayrağı ve ellerindeki dövizlerle yürüyüşe geçen grup, "Çerkesya Rus toprağı olmayacak", "Soykırımcı Rusya Çerkeslere hesap ver" Yaşasın Çerkeslerin direnişi", "Soykırım insanlık suçudur" şeklinde sloganlar attı. Rusya Konsolosluğu'na yaklaşan grup, konsolosluk önünde polis barikatıyla karşılaştı. Polisin konsolosluk önüne kadar yürüyüşe izin vermemesinin ardından 'Soykırım İnsanlık Suçudur' yazılı siyah çelenk barikatların önüne bırakıldı.

Grup, çelengin bırakılmasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Yerel kıyafetlerle şarkı söylenerek şiir okunması

-Grubun yürüyüşe geçmesi

-Pankart ve dövizler

-slogan atmları

-Dualar edilmesi

-Yapılan absın açıklaması

-Polis önlemleri

-Siyah çelenk bırakılması