DHA İSTANBUL - CENAZE NAMAZI KILANLARIN ÜZERİNE TENTE ÇÖKTÜ (1)

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL
Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Yaralılar var.
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Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Yaralılar var. Görüntü Dökümü: --------- -Olay yerinden görüntüler FEED
10 Ocak 2017 Salı 14:02
Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL
Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Yaralılar var.
Görüntü Dökümü:
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