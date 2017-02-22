DHA İSTANBUL - CEM KÜÇÜK'ÜN KARDEŞİNİN OTURDUĞU EVE ATEŞ EDİLMESİ : 4'Ü ÇOCUK 5 ŞÜPHELİNİN HEPSİ SERBEST

Haber: Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI / İstanbul

Gazeteci Cem Küçük'e ait, kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören'deki eve ateş edilmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün ikamet ettiği eve ateş edilmesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler H.K, Ş.Ö, C.N, E.B. ve M.C.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, bu sabah Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yaşları küçük olan H.K, Ş.Ö, C.N. ve M.C.Ç. savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ E.B. ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN UYGULANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli E.B.'nin de ifadesini alan savcılık, E.B. hakkında adli kontrol tebdirlerinin uygulanması talebiyle Nöbetçi Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme, şüpheli E.B.'nin haftada bir gün karakola imza atması şartıyla adli kontrol tebdiri uygulayarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngörende'ki eve 20 Şubat Pazartesi günü ateş edilmiş, eve 4 kurşun isabet etmişti.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Küçük'ün kardeşinin oturduğu evden olayın yaşandığı gün çekilen görüntü