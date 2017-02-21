DHA İSTANBUL- CEM KÜÇÜK'ÜN KARDEŞİNİN KALDIĞI EVE İSABET EDEN KURŞUNLAR: AYNI MAHALLEDE OTURAN 5 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI.

* Olayın içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki eve dün akşam saatlerinde 4 yivsiz tüfek kurşununun isabet etmesi ile ilgili 18 yaşından küçük 5 kişi gözaltına alındı.

Terör , istihbarat ve ilçe polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu H.K., Ş.Ö., C.N., E.B. ve M.C.Ç. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda 1 pompalı tüfek ve havalı tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen pompalı tüfek olayda kullanılan silah olup olmadığının belirlenmesi Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

AYNI MAHALLEDE OTURUYORLAR

Gözaltına alınan 5 şüphelinin de olayın yaşandığı Güngören Akıncılar Mahallesi'nde oturduklarının belirlendiği öğrenildi.

Çocuk şüpheliler adli işlemler için Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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kurşunların isabet ettiği ev

kırılan camlar

