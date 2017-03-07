DHA İSTANBUL - ÇAVUŞOĞLU: BUGÜN HÜKÜMETİ DENETLEME VAZİFESİNİ BİZ YAPAMIYORUZ. AMA YENİ SİSTEMDE ÇOK DAHA İYİ YAPACAĞIZ...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'daki Diplomatik Misyon temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Çavuşoğlu, 16 Nisan'da Halk oyuna sunulacak düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Mevcut sistemde güçler ayrılığı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şimdiki sistemde güçler ayrılığı yok bizde. Yani yürütme ile yasama arasında hiçbir ayrılık yok. İktidar partisinin milletvekilleri çoğunlukta, biz çoğunluktayız. Bugün hükümeti, yürütmeyi denetleme vazifesini biz yapamıyoruz. Ama yeni sistemde çok daha iyi yapacağız." dedi.

"YA GERİ ALACAĞIZ YA DA ÇELİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ"

Türkiye'nin önemli bir karar aşamasında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İki seçenekten birini mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Ya cumhurbaşkanı seçme yetkisini halktan geri alacağız, yani halk geri verecek yeni bir referandumla ve cumhurbaşkanının şu anki Anayasa'daki yetkilerinin hepsi alıncak, cumhurbaşkanını meclis seçecek ve sembolik ama sadece sembolik bir cumhurbaşkanı olacak ya da bu Anayasa'daki çelişkileri düzeltmemiz gerekiyor ve cumhurbaşkanlığı sistemini getirerek, iki başlılığı önlememiz lazım." diye konuştu.

"ÇİFTE STANDART"

Yeni düzenlemeyle ilgili en yaygın eleştirilerden birinin Cumhurbaşkanının HSYK üyelerinin 4 tanesini atama yetkisinin olduğunu hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu rakamın Avrupa ülkelerinde daha çok olduğunu örnekleriyle anlattı. Çavuşoğlu, "Şimdi bizde cumhurbaşkanı 4 tanesini atıyor, bizim Avrupalı dostlarımız 'Bu demokratik değil, yargının bağımsızlığını ihlal ediyor.' diyor. İsveç'te de hakimler savcılar kurulu üyelerinin tamamını hükümet atar. Orada hükümet tamamını atadığı zaman yargı bağımsızlığı oluyor da 'Türkiye'de cumhurbaşkanı 4'ünü atadığı zaman yargı bağımsızlığı olmaz' anlayışı olsa olsa çifte standart olur." dedi.

"SİSTEMİ SAĞLAMLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Türkiye'de eski dönemlerde cumhurbaşkanı ile başbakanlar arasında ciddi krizler yaşandığını koalisyonların da hep sıkıntılı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "7 Haziran'da yüzde 42 oy almamıza rağmen tek başına iktidarı kuramadığımız için Türkiye bir panik, endişe yaşadı. Bu, o partiden, bu partiden değil sistemden kaynaklanan bir şey. Bizim, sistemi sağlamlaştırmamız lazım. Türkiye'nin geleceğini, istikrarını korumak için istikrarı sağlamlaştırmamız lazım." dedi.

ÖRNEKLERLE ANLATTI

Çavuşoğlu, yeni sistemde yargı bağımsızlığı bulunmadığı yönünde eleştirilere de yanıt verdi. Çavuşoğlu,"Yargının bağımsız olması yetmez, tarafsız olması da lazım. Aksi takdirde hiçkimse adaletin tecelli edeceğinden emin olamaz. 'Efendim Cumhurbaşkanı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin tamamını atıyormuş.' Bu doğru değil. Bugünkü sistemde sadece 4 tanesini atıyor cumhurbaşkanı, yeni sistemde de sadece 4 tanesini atıyor. Adalet bakanı ve müsteşar sabit, bugün de var, yeni sistemde de olacak. Yeni sistemde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 7 üyesini de meclis seçecek. 'Efendim siyasiler seçer mi?' Seçer. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 47 yargıcı var ve bu yargıçların hepsini de benim de başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi seçiyor. 47 ülkenin milletvekili Türkiye'nin de Almanya'nın da Rusya'nın da yargıcını seçiyor. Hollanda'da hakimler savcılar kurulunun tüm üyeleri, yüzde 100'ü, adalet bakanının önerisi üzerine kral ya da kraliçe tarafından atıyor. Şimdi bizde cumhurbaşkanı 4 tanesini atıyor, bizim Avrupalı dostlarımız 'Bu demokratik değil, yargının bağımsızlığını ihlal ediyor.' diyor. İspanya'da da aynı kurumun üyelerinin tümü parlamento tarafından önerilir, yine kral tarafından atanır. İsveç'te de hakimler savcılar kurulu üyelerinin tamamını hükümet atar. Orada hükümet tamamını atadığı zaman yargı bağımsızlığı oluyor da 'Türkiye'de cumhurbaşkanı 4'ünü atadığı zaman yargı bağımsızlığı olmaz' anlayışı olsa olsa çifte standart olur." diye konuştu.

"YASAMA SADECE MECLİSTE"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni sistemde cumhurbaşkanı ve meclisin uzlaşacağını söyleyerek "Şimdiki sistemde güçler ayrılığı yok bizde. Yani yürütme ile yasama arasında hiçbir ayrılık yok. İktidar partisinin milletvekilleri çoğunlukta, biz çoğunluktayız; bugün hükümeti, yürütmeyi denetleme vazifesini biz yapamıyoruz. Ama yeni sistemde çok daha iyi yapacağız." dedi.

"ERDOĞAN OLSAM BUGÜNKÜ SİSTEMİ TERCİH EDERİM"

Şimdiki sistemde cumhurbaşkanının daha çok yetkisi olduğunu söyleyen Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendimi Cumhurbaşkanının yerine koyuyorum, ülkemin geleceğini düşünmesem, Recep Tayyip Erdoğan olarak, bugünkü sistemi tercih ederim çünkü her türlü yetki var, güçlü bir lider ama hiçbir cezai sorumluluk, yükümlülük yok." dedi.

"YASAMAYI MECLİS YAPACAK"

Getirdikleri düzenlemeyle Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk yüklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Yeni anayasada Yüce Divan'a da gidebilir, hakkında dava da açılabilir, aynı şekilde meclis gerektiği zaman erken seçime de götürebilir. Bugünkü sistemde yok bu güçler ayrılığı. Şu anda çıkardığımız yasaların yüzde 99'u bakanlıklarımızdaki bürokratlar tarafından hazırlanıyor. Yeni sistemde yasamayı sadece Meclis yapacak, yasa tasarılarını sadece milletvekilleri hazırlayacak." diye konuştu.

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