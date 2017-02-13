DHA İSTANBUL - "ÇARKIFELEK" OPERASYONUNDA 1 POLİS DE GÖZALTINDA

* Kumar oynatan kişiler ve mekanlara yönelik operasyonlarda 1'i polis 13 kişi gözaltına alındı. 'Çarkıfelek' olarak bilinen 27 kumar makinası ile 8 sigara makinasına el konuldu.

Çağatay KENARLI, İstanbul

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Çarşamba ve Perşembe günleri yasadışı kumar oynatan ve bu makineleri üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kumar oynattığı belirlenen 7 mekan ve makinelerin üretildiği adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda toplam 27 tane 'Çarkıfelek' diye bilinen makine, 8 tane sigara makinesi ve 510 lira para ele geçirildi. Polis ekipleri 1'i polis memuru toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilere işlem başlatılırken, M.A.B. isimli polis memuru hakkında da idari soruşturma başlatıldı.



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