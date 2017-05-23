DHA İSTANBUL - ÇAPA HASTANESİ HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 4 yıl içinde Hasdal'daki yeni yerine taşınacağını söyledi. Erdoğan, yeni dönemde Çapa merkezde sadece poliklinik hizmetinin verileceğini bildirdi.
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi yerleşkesi havadan görüntülendi. hava kamerası tarafından çekilen görüntülerde yerleşke tepeden görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Çapa hastanesinin havadan görüntüleri