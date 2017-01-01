DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU

Abonelerimizin dikkatine:
İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine geldi. Olası açıklamayı 3G ile canlı yayınlamayı planlamaktayız.
İstanbul
Abonelerimizin dikkatine: İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine geldi. Olası açıklamayı 3G ile canlı yayınlamayı planlamaktayız. İstanbul
01 Ocak 2017 Pazar 03:02
Abonelerimizin dikkatine:
İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine geldi. Olası açıklamayı 3G ile canlı yayınlamayı planlamaktayız.
İstanbul
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