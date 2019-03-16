DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN BİLGİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapacak. Saat 11.00 sıralarında başlaması beklenen toplantıyı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapacak. Saat 11.00 sıralarında başlaması beklenen toplantıyı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız. İstanbul
16 Mart 2019 Cumartesi 10:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapacak. Saat 11.00 sıralarında başlaması beklenen toplantıyı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
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