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DHA İSTANBUL- ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE 'RÜŞVET' OPERASYONU: 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

 * Zarfların verilip alındığı görüntüler rüşvet operasyonunun en önemli delili olarak soruşturma dosyasına konuldu. Gözaltına alınanlar çalıştıkları adliye binasına bu kez "şüpheli" olarak girdi.. Çağatay KENARLI,...

DHA İSTANBUL- ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE 'RÜŞVET' OPERASYONU: 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

 * Zarfların verilip alındığı görüntüler rüşvet operasyonunun en önemli delili olarak soruşturma dosyasına konuldu. Gözaltına alınanlar çalıştıkları adliye binasına bu kez "şüpheli" olarak girdi..



Çağatay KENARLI, İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı'na yapılan bir ihbar üzerine İstanbul Çağlayan'da Adliyesi'nde bulunan icra çalışanlarının yapması gereken işler için maddi taleplerde bulundukları, taleplerinin karşılanmaması durumunda işleri yavaşlattığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmalarda rüşvet aldığı iddia edilen aralarında İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Zabıt Katiplerinin bulunduğu toplam 16 kişi ile 2 Hukuk bürosu çalışanı, toplam 18 kişiyi 1 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kendilerine verilen zarfları almalarına ilişkin görüntüler, söz konusu soruşturma dosyasına girdi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin içinde para olduğu iddia edilen zarfları alma görüntüleri

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

 

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