DHA İSTANBUL - BUZLANAN YOLDA KAZA YAPAN ARACA YARDIMA GELENLERİN ZOR ANLARI

- İtfaiye yola inemedi, çevreden yardım etmek isteyenler düşmekten kurtulamadı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Beykoz'da bir araç, yolun buz tutması nedeniyle kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kaza yapan aracı kurtarmak isteyen itfaiye ve çevredekiler buzlanan yolda zor anlar yaşadı.

Kaza sabah saatlerinde Kavacık Zambak sokakta meydana geldi. İşe gitmek için aracına binen Müslüm Şimşek sokağın buzlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazadan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, aracı çıkarmak için olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



AYAKTA DURAMADILAR

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler zincir ve ip yardımıyla aracı kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalar yardım etmek isteyen çevredekiler ayakta durmakta zor anlar yaşadı. Bir kişi buzlanma nedeniyle yere düştüğü ve kalkarken çevreden yardım istediği görüldü. İtfaiyenin kısa süren çalışmaları sonucu mahsur kalan araç kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Sürücü ile röp

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Vatandaşların ekiplere yardım etmesi

-Yerdeki buzlanma

-Vatandaşların yürürken zorluk çekmesi

-Bir vatandaşın kayması

-Yere düşmesi

-Çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi

-Aracın kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler



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