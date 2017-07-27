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DHA İSTANBUL - BUZ PARÇALARI SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN CAMLARINI PATLATTI. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

* Bugün İstanbul'da binlerce sürücü ve yolcu içinde bulundukları otomobillerinde bu korkuyu yaşadı. O otomobillerden birinde yaşananlar, endişe ve korkuya rağmen cep telefonu kamerası kaydını bırakmayan yolcunun tanıklığıyla herkese yansıdı....

DHA İSTANBUL - BUZ PARÇALARI SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN CAMLARINI PATLATTI. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

* Bugün İstanbul'da binlerce sürücü ve yolcu içinde bulundukları otomobillerinde bu korkuyu yaşadı. O otomobillerden birinde yaşananlar, endişe ve korkuya rağmen cep telefonu kamerası kaydını bırakmayan yolcunun tanıklığıyla herkese yansıdı.  

İstanbul
İstanbul'da eşine ender rastlanır büyüklükte, yoğunlukta ve dakikalarca süren dolu yağışı sırasında otomobiller, içindeki sürücü ve yolcular için korunak olmak bi yana tehlike oluşturdu. Çok etkili dolu yağışı seyir halindeki otomobillerin camlarını kırdı, hatta kaportalarında onarılması imkansız hasara yol açtı. O otomobillerin birinde yaşanan, şaşkınlıkla başlayan ama panik ve korkuya dönüşen anlar cep telefonu kaydına yansıdı. Yer  Anadolu yakası. Yağmurun iri buz parçalarına dönüşüp düşmeye başladığı anlarda kameranın da kaydı başlıyor. Dolu yağışı giderek hızlanıyor. Buz parçalarının kaportaya çarptığı sırada çıkardığı sesler her geçen saniye daha da güçleniyor. Büyük bir süratle otomobile çarpan buzlar yan ve arka camlarda art arda delikler açmaya başlıyor. Bu dakikadan sonra artık otomobilde yaşanananın adı endişe ve panik. Artık cama değil, otomobilin içine kurşun gibi saplanan buz parçalarından korunma telaşı başlıyor. Sürücü, bir taraftan kamerasıyla kayıt yapan yolcusunu otomobilin içinde daha güvenli bir tarafa yönlendirmeye çalışıyor, bir taraftan da yardım isteyerek daha güvenli bir yere gitmeye çalışıyor.    


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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yolcunun kamerasından yağış
dolu yağması
buz parçalarının camları kırması
otomobile dolmaya devam eden boz parçaları
sürücü ve yolcunun yaşadığı panik anları

dhafeed
 

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