DHA İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE'DE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ'NDE DELLA MİLES'E BÜYÜK İLGİ 

İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

Amerikalı ünlü sanatçı Della Miles, Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne aldı. Festivalin resmi açılış töreninin finalinde bir konser veren ABD’li sanatçıya Büyükçekmecelilerin ilgisi çok yoğun oldu.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles'in Kültürpak Kemal Sunal Amfi Tiyatro’daki konserini yaklaşık 5 bin kişinin dinledi. Zaman zaman Türkçe şarkılarda söyleyen Della Miles’a binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser sonrasında sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Della Miles gibi bir dünya yıldızını Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti. Başkan Akgün, Miles’a Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü maketi ve çiçek takdim etti. Della Miles da Büyükçekmece’de dünyanın en iyi festivalinde sahne almaktan dolayı kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

ULUSLARARASI FESTVİVALDE IŞIK VE SU ŞOVİ

18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin resmi açılış törenine Büyükçekmece ve çevre ilçelerden gelen binlerce kişi katıldı. Açılış seremonisinde, festivale katılan ülkeler geleneksel kıyafetleriyle sahne alarak görsel bir şov oluştururken, tören öncesinde Büyükçekmece Gölü üzerinde gerçekleştirilen muhteşem ışık – su şovları ve havai fişek gösterisi adeta izleyenlerin nefeslerini kesti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dünya barışına çok önemli katkı sağlayan 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne iştirak eden 64 ülkeden 1360 sanat elçisine hoş geldiniz diyor, festival boyunca kendilerine başarılar diliyorumö. 5 asırlık tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nün üzerinde bugüne kadar 22 binden fazla dünya genci bir araya gelerek tüm dünyaya sevgi birbirimize, barış hepimize mesajını verdiler. Bu gençlerin yarın kendi ülkelerinde devlet yönetimi kadrolarına gelebileceklerini veya önemli bir işadamı olabileceklerini unutmamak gerekir. İşte esas o zaman bu festivalin dünya barışına, dostluğuna ve kültürüne ne kadar önemli bir etki sağladığı görülebilecektirö dedi.



BU FESTİVAL DÜNYAYA MAL OLMUŞTUR

Festivalin ilk günden itibaren Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Folklor Kurumu birlikte hazırlandığını belirten Başkan Akgün, "Festivalin bir dünya festivali olmasını sağlayan tüm ekibime, Türk Folklor Kurumu eski başkanı sayın Tahsin Öztiryaki’ye, Türk Folklor Kurumu’nun şimdiki başkanı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı arkadaşım Gürhan Ozanoğlu’na ve ekibine, festival komitesine, jüri üyelerine, ayrıca festivalin tümünü sahiplenen Büyükçekmece gençliğine ve Büyükçekmece kadınlarına özel teşekkürlerimi sunuyorum. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından 4 kez dünyanın en iyi festivali ödülüne layık görülmüştür. İşte bu nedenle bu festival arttık sadece Büyükçekmece’nin ve Türkiye’nin değil dünyanın kültür ve sanat festivalidir."

Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından sahneye çağrılan davetliler beyaz güvercinler uçurarak "sevgi birbirimize, barış hepimize" mesajı verdiler. Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından illüzyonist, konuşmacı ve komedyen Kıvanç ve Burak sahne aldı.



KKTC ESKİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU DA KATILDI

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin resmi açılış törenine KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, CHP Milletvekilleri Gürsel tekin ve Zeynel Emre, Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kapıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, FIDAF Genel Sekreteri Park Sang Kyu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Gürhan Ozanoğlu, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Makedoanya’nın Struga Belediye Başkanı Mustafa Zabzun, Bulgaristan’ın Gorna Oryahovitsa Belediyesi Meclis Başkanı Daniel Kostadinov, KKTC’nin Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güney Kore’nin Cheonan Belediye Başkanı eşi Chung Hyejung, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri de katıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Della Miles konserinden görüntüler

-İzleyicilerden görüntüler

-Festivalin resmi açılışından görüntüler

-Su ve ışık gösterileri

-Belediye Başkanı Hasan Akgün konuşurken

