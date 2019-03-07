DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 7

İSTANBUL BÜLTENİ-7



1-BAKAN PAKDEMİRLİ: BALIKLARA TOKİ YAPIYORUZ



Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti'nin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Marmara Denizi Prens Adaları Yapay Resif Uygulaması" törenine katıldı.

PAKDEMİRLİ: BALIKLARA TOKİ YAPIYORUZ

Törende ilk olarak Bakan Pakdemirli konuşma yaparak, "Bu yapay resif nedir? Arkadaşlar çok teknik konuşuyorlar, açıklıyorlar ama vatandaşın anlayacağı lisanla; biz balıklara sosyal konut yapıyoruz. Yani bir nevi balıklara bir nevi TOKİ yapıyoruz. Burada 2 bin 500 adet beton bloğu denize bırakacağız ve bu balıkların yaşayacağı bir alan olacak" dedi.

YAPAY RESİFLER, SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN CİDDİ BİR ADIM"

Binali Yıldırım ise, yapay resiflerin balıklara yuva olacağını ve Marmara Denizi'nin bereketine bereket katacağını belirterek, şunları söyledi:

"22 tane ilçemiz denize doğrudan kıyısı olan ilçemiz. Bu ilçelerimizde Marmara Denizi'nin imkanlarından en iyi şekilde yararlanmasını ve su ürünlerinde, bolluğu bereketi sağlamak önemli bir şey. Burada yanlış avlanmadan kaynaklanan deniz canlıların yok olmasının da bu vesileyle önüne geçmiş olacağız. Bu topraklardaki bitkilerin, uçan kuşların, denizdeki balıkların ülkemizin en büyük zenginliği olduğunu biliyorum. Ülkemiz denizlerinden son 15 yılda 600 bin tonun üzerinde deniz ürünü elde ediliyor. Ben Ulaştırma Bakanı olarak göreve başladığımda reisler limandan balığa çıkamazlardı çünkü yakıt çok pahalıydı. İlk iş olarak yakıttaki ÖTV'yi kaldırdık ve denizde balıkçılık tekrar başladı. Böylece balıkçılarımız çok güzel günleri yaşadılar. Yapay resifler su ürünleri avcılığının sürdürülebilir olması için ciddi bir adım, ciddi bir imkan olacak. Hem yumurta hem de yavru sayısında verimde de mutlaka artış yaşanacaktır. Sonuçlarını birkaç yıl içerisinde net bir şekilde göreceğiz."

Programın ardından Bakan Pakdemirli ve Yıldırım tören alanındaki balık ekmek dağıtımına katıldı. Törenin ardından yapay resifler Adalar'a bırakılmak üzere yola çıktı.

İLÇE BAŞKANLIKLARINI ZİYARET ETTİ

Binali Yıldırım, Ataşehir AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını da ziyaret etti. Yıldırım ayrıca, Regaip kandili vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak, "Bu gece, manevi arınma için fırsat ayları olduğuna inandığımız mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Gecesi. Aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin regaip gecesi ve üç aylarını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Pakdemirli'in konuşması

- Yıldırım'ın konuşması

- Balık ekmek dağıtımı

- İlçe başkanlıklarını ziyaret

- Detaylar

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2-SÜLEYMAN SOYLU VE MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECELİLERE SESLENDİ



İSTANBUL, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, mahalleleri gezerek vatandaşları selamladı. Soylu ve Uysal daha sonra Dizdariye Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi.

Büyükçekmece'nin İstanbul'un en güzel ilçesi olduğunu söyleyen AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Bir tarafta gölü, bir tarafta sahilinin güzelliği...İnşallah belediye hizmetleri ile Büyükçekmece İstanbul'umuzun en güzel ilçesi olacakö dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yerel seçimlerde rekor oy beklediklerini söyleyerek "Büyükçekmece size sesleniyorum. 31 Mart'ta sandıkları patlatacak mısınız? 1969 doğumluyum. Bu ülkede 50 yıldır 4,5 yıl seçimin olmadığı bir dönem olmadı. İlk defa 4,5 yıl seçim olmayan bir döneme gidiyoruz, hep 1 ya da 2 yılda bir yaşadık. Ya yerel seçim ya darbe, ya referandum ya da genel seçim oldu. Ne olursunuz 4,5 yıl şu Türkiye'yi bir sıçratalım. Hedeflerimize hep beraber ulaşalım. Büyükçekmeceliler bu Tayyip Erdoğan iyi top oynuyor değil mi? Şu topu sağ ayağına verin de, Kılıçdaroğlu'nun kalesinde doksana çaksın. İnşallah 31 Mart'tan itibaren ülkenin geleceğine, yarınlarına kuvvet veren iradenizi ortaya koyarsanız hem Büyükçekmece'de hem İstanbul'da hem Türkiye'de sadece yürümeyiz, koşarız. Hep birlikte Türkiye'yi uçururuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Soylu ve Uysal vatandaşlara karanfil dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun açıklaması

-Uysal'ın açıklaması

-Detaylar

07.03.2019 -16.48 Haber Kodu : 190307199

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3-ADALARDA 9 ATIN ÖLDÜĞÜ YANGINDA AHIRIN SAHİBİNE 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Adalarda 9 atın telef olduğu ahırdaki yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ahırın sahibi A.D. hakkında, "Taksirle yangına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Büyükada'da 1 Ocak 2019 tarihinde bir ahırda çıkan ve 9 atın ölümüne ve 4 atın yaralanmasına neden olan yangına ilişkin soruşturma tamamlandı. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ahırın sahibi A.D. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü Adalar Bölge Grup Amirliğince rapor hazırlandığı, rapora göre yangının, at ahırlarının bitişiğinde bulunan yaşam alanına gayri nizami olarak döşenen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devrenin neden olduğu belirtildi.

AHIRIN SAHİBİNE 1 YIL CEZA İSTENDİ

Yangına neden olan elektrik hattının da yangının meydana geldiği ahırın sahibi olan şüpheli A. D. tarafından döşendiği bilgisine yer verilen iddianamede, A.D. nin, "Taksirle yangına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

07.03.2019 -17.01 Haber Kodu : 190307206

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4-AZİZ YILDIRIM'IN RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA HAKARET DAVASI

-AZİZ YILDIRIM'A 3 BİN 480 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Yaptığı basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, önemli olanın ceza miktarı değil mahkumiyet kararı olduğunu söyledi.

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmadı. Duruşmada Aziz Yıldırım'ı Avukatı Abdurrahim Erol, Rasim Ozan Kütahyalı'yı da Avukatı Esennur Ezgi temsil etti.

Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol, müvekkilinin sözlerinin sert eleştiri olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

3 BİN 480 LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kısa bir ara veren mahkeme, Aziz Yıldırım'ı, "Alenen hakaret" suçundan 105 gün adli hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu gerekçe gösteren mahkeme cezayı 87 güne indirdi. 87 günlük adli para cezasını da 3 bin 480 lira adli para cezasına çevirdi.

CEZA ERTELENMEDİ

Mahkeme, sanık kabul etmediği için 3 bin 480 liralık para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasını geriye bırakmadı. Mahkeme, tarafların 7 gün içinde İstinafa başvurarak karara itiraz haklarını kullanabileceklerini tutanağa yazdı.



KÜTAHYALI'NIN AVUKATI: ÖNEMLİ OLAN MÜVEKKİLİMİN HAKLILIĞI

Aziz Yıldırım'ın yaptığı basın açıklamasında müvekkili Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiğini söyleyen Avukat Esennur Ezgi, "Bunun yargılaması bayadır sürüyordu. Bugün karara çıktı. Sanıkla ilgili olarak 87 gün para cezası verildi. Burada önemli olan noktalardan birisi sanığın daha önce bir sabıkasının olmaması, ilk defa bu dosyadan ceza almış olması. Bizim için en önemli şey müvekkilimizin haklılığı. Müvekkilimize ağır hakaretlerde bulunmuştu. Ve bugün adalet yerini buldu diyebiliriz" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı açıklamada sarf ettiği sözler ile müştekiye hakaret ettiği belirtiliyor.

Şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu sözleri kabul ettiği ancak hakaret kastının bulunmadığı belirtilen iddianamede, Yıldırım'ın, "Basın yoluyla alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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Avukat Esennur Ezgi'nin adliyeden çıkışı

Esennur Ezgi'nin kısa basın açıklaması

Açıklamadan genel ve detay görüntü

07.03.2019 - 16.36 Haber Kodu : 190307192

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5-KEDİYİ YERE VURARAK ÖLDÜREN SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL

Beyoğlu'nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen tutuksuz sanık Barış Canımana'nın (23) "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı. Sanık Canımana ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını, psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Avukatları Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, Özen Erdoğan ve Büşra Küçük'un de aralarında bulunduğu 7 avukat duruşmada hazır bulundu.

SANIK: HATIRLAMIYORUM

Hakim, sanık Barış Canımana'nın yakalama kararı üzerine celse arasında ifadesinin alındığını belirtti. Sanık Canımana'nın ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını belirterek, "Çünkü aklım yerinde değildi. Bana cin musallat olmuştu. Ben askerdeyken psikolojik tedavi gördüm. Memleketim Şırnak'ta da 4 ay hastanede yatarak tedavi gördüm. Annem babam trafik kazasında yanımda öldüğü için hala bunun etkisinden kurtulamadım. İstanbul'a geldim ancak sokaklarda kalıyorum" şeklindeki ifade verdiği belirtildi. Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu "Vahşice işlenen bu cinayet sebebi ile sanığın en üst hadde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Şikayetçi avukatı Nahide Esra Danışman da "Müvekkilimiz veteriner hekimdir. Acil işi nedeniyle gelemedi. Önümüzdeki celse hazır edeceğiz. Sanığın başka suç kayıtları da vardır. Tutuklama kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Tutuklama talebini bu aşamada reddeden mahkeme, duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Barış Canımana'nın olay günü 02.00 sıralarında Beyoğlu'nda müşteki Fatih Adalıgil'e ait kediyi yakaladığı anlatılıyor. Canımana'nın kedinin kuyruğundan tutarak yere vurduğu ve ölümüne neden olduğu ifade edilen iddianamede, müşteki ile şüphelinin uzlaşamadığı belirtilen iddianamede şüpheli Barış Canımana'nın "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürmeden 3 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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6-"MEDYADA VE DİJİTAL ÇAĞDA ÖZDENETİM"İN ÖNEMİ

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, () BASIN Konseyi, UNESCO ve Avrupa Birliği işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, "Medyada Özdenetimin Önemi" ve "Dijital Çağda Özdenetim" konuları masaya yatırıldı.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'i anarak konuşmasına başladı. Türenç, "Bindiği aracının içinde acımasız kurşunların katlettiği Çetin Emeç'i ve şoförü Sinan Ercan'ı saygı ve özlemle anıyoruz, rahmet diliyoruz. Çetin Emeç, ışıklar içinde uyusun, onu özlüyoruz" dedi.

Pınar Türenç, "Bugün Basın Konseyi'nin UNESCO ortaklığında hazırladığımız toplantıda, medyadaki özdenetimin önemini konuşacağız. Bu çapta ve bu kadar geniş katılımlı bir toplantının sizler özel konuklarısınız. Zannediyorum ki Türkiye çapında ilk kez bu konu geniş çapta ele alınıyor, besleneceğimize inanıyorumö dedi.

ETİK KURALLARA UYULMALI

Basın Konseyi'nin UNESCO işbirliği ile gerçekleştirdiği "Medyada Özdenetimin Önemi" ve "Dijital Çağda Özdenetim" başlıklı konferansa yurt içi ve yurt dışından çok sayıda gazeteci ve akademisyen katıldı. Etik gazeteciliğin ve özdenetimin gerçekleşmesi noktasında karşılaşılan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda sunum yapan medya mensupları, Basın Konseylerinin önemini vurgulandı. Medya mensupları ve akademisyenler, medyanın inandırıcılığının artması ve gerçekten dördüncü kuvvet olması için etik kurallara uyulmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

"Medyada özdenetimİn önemi" nin konuşulduğu toplantının ilk oturumunda, UNESCO temsilcisi Adeline Hulin, Avrupa'daki Basın Konseylerinin işlevleri ve İşleyişi Üzerine Karşılaştırmalı Araştırma", Basın Konseyi 2. Başkanı ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Önok, "Türkiye'de Basın Konseyi'nin Tarihçesi, İşleyişi ve Karşılaşılan Güncel Zorluklar", FoxTv Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, "Televizyonda Haber Yapmak ve Karşılaşılan Etik Sorunlar" konusunda görüşlerini açıkladı.

Oturumun öğleden sonraki ikinci oturumunda ise, MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güçlü Akyürek, "Dijital Çağda Bilgi Edinme Hakkı", Etik Gazetecilik Ağı Müdürü Aiden White "Türkiye'de Etik Gazetecilik Ağı ve Özdenetimin Gerçekleşmesi İçin Dayanışmanın Önemi", Finlandiya Basın Konseyi Başkanı Elina Grundström "Medyada Algoritma Kullanımı ve Bununla Bağlantılı Etik Meseleler", Oda TV Editörü Barış Pehlivan da "Türkiye'de İnternet Ortamında Haber Yapımı" konuları üzerine konuşma yaptı.

BASIN KONSEYLERİNİN ÖNEMİ

İlk oturumun konuşmacılarından olan UNESCO Temsilcisi Adeline Hulin, "Avrupa'daki Basın Konseylerinin İşlevleri ve İşleyişi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma" başlıklı sunum yaptı. Türk Basın Konseyi ile ortaklaşa yapılan bu toplantının 'Güneydoğu Avrupa ve Türkiye'de Medyada Güven Oluşumu' konulu UNESCO-AB projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Hulin, medyada etik kuralların yerleşmesinde Basın Konseylerinin önemini anlattı, çeşitli ülkelerdeki Basın Konseylerinden örnekler verdi. Adeline Hulin, Türkiye'de de Basın Konseyi'nin başarılı çalışmalarıyla dikkat çektiğini ve bölgedeki öneminin büyüdüğünü kaydetti.

SADECE CEZA VEREN BİR KURULUŞ BASININ SEVGİSİNİ KAZANAMAZ

Basın Konseyi İkinci Başkanı ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. R. Murat Önok da , "Türkiye'de Basın Konseyi'nin Tarihçesi, İşleyişi ve Karşılaşılan Güncel Zorluklar" başlıklı sunum yaptı. Önok, "Bu konferansı Basın Konseyi, UNESCO, Avrupa Birliği işbirliği çerçevesinde düzenlenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla UNESCO ve Avrupa Birliği'nin finansal katkısı ile başka faaliyetlerimiz de oldu. Bunlardan biri de basın meslek ilkelerimizi, çalışma kurallarımızı ve başvuru yöntemlerini tanıtan bu broşürün Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması oldu. Ayrıca, biz yine bu proje kapsamında bir tanıtım videosu da hazırladıkö dedi. Daha sonra video izlendi.

BASIN KONSEYİNİN TARİHÇESİ ANLATILDI

Önok, "Türkiye'deki ilk özdenetim teşebbüsü, 1960 yılında kurulan 'Basın Şeref Divanı'dır. O tarihte, basının çeşitli paydaşları, bu divanın kararlarına uymayı taahhüt etmişlerdir. Aynı zamanda 'Basın Ahlak Yasası' adlı meslekî ilkeler rehberi hazırlanmıştır. Şeref Divanı 1967 yılında fiilen dağılmıştır ve toplamda sadece 148 vaka inceleyebilmiştir. Oysa daha 60'lı yıllarda, sadece ceza veren bir kuruluşun basının sevgisini kazanamayacağı, özdenetim organının çeşitli yönlerden basına hizmet eden bir yönünün olması gerektiği belirtilmişti. Fakat kuruluş çalışmaları esnasında belki de en etkin rolü alan kişi olan, Hürriyet Gazetesi'nin o dönemdeki başyazarı Oktay Ekşi'yi bu noktada anmak isterim. Toplam üç taslak hazırlayan Oktay Ekşi, 1986 Mayıs'ında bir toplantıda taslağı tartışmaya açmıştır. Yine 1986'da oluşturulan bir çalışma grubu, eleştiri ve önerileri dikkate alan nihai bir taslağı 294 basın mensubunun dikkatine sunarak Basın Meslek İlkeleri'ni ve Basın Konseyi Sözleşmesi'ni meydana getirdi. Netice olarak, Çalışma grubunun bir buçuk yıl devam eden çabaları sonucunda, Basın Konseyi 6 Şubat 1988 tarihinde fiilen kurulmuştur."

Görüntü dökümü:

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-Toplantıdan detaylar

-Yapılan konuşmalar

-Sinevizyon gösterisi

07.03.2019 -16.12 Haber Kodu : 190307181