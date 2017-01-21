DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİT SELİM TOPAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

* Şehidin tabutuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar top arabasına kadar birlikte omuz verdi.

Haber: Ezgi ÇAPA Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Topal (25) son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM, 20 GÜN ÖNCE ŞEHİDİN BABASI İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı camiye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin annesi Hatice Topal ve babası Salih Topal'a baş sağlığı dileklerini iletti. Başbakan Binali Yıldırım da aileye taziye dileklerini sunarak, onları teselli etti. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazında şehidin babası Salih Topal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın arasında saf tuttu. El Bab'ta şehit olan 5 askerden biri olan Selim Topal, Erzincanlı 7 çocuklu bir ailenin çocuğuydu. Şehit Topal'ın, Gaziantep'te Geri Gönderme Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ile akşam yemeği yiyip ve sohbet etmesi kameralara yansımıştı. Yanına oturan uzman çavuş Selim Topal ile bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, Topal'ın babasını arayarak telefonla görüşmüş, yeni yıl dileklerini iletmişti.

TABUTUNU CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE GENELKURMAY BAŞKANI OMUZLADI

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genel Kurmay Başkanı Akar'ın omuz vermesi ile top arabasına kadar taşındı. Top arabasının geçişi sırasında komutanlar şehit Topal için selam durdu.Tören mangası eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Şehit Selim Topal'ın cenazesi Samandıra Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin naaşından görüntü

-Şehidin anne baba ve kardeşlerinden görüntü

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelişi

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın aileye taziyelerini sunması

-Cenaze namazı

-İmamın helallik alması

-Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın cenazeyi omuzlaması

-Naaşın top arabasına konulması

-Tören mangasının yürüyüşü

21.01.2017 - 18.08 Haber Kodu : 170121156

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2- ŞEHİT SELİM TOPAL İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

- SON KEZ BABA OCAĞINDA..

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Cenaze namazının ardından şehdin cenazesi helallik alınmak üzere Sancaktepe'deki baba ocağına getirildi. Burada yapılan dua ve helalliğin ardından cenaze Samandıra mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit cenazesinden görüntü

-Ailesi ve yakınlarının görüntüsü

-Dua ve helalilk alınması

-Genel ve detay görüntüler

21.01.2017 - 17.44 Haber Kodu : 170121148_

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3- KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞBAKAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Haber: Özgür ALTUNCU - İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

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4- LAV ROKETİNİN İSABET ETTİĞİ ODADA PROTESTO

* Ak Parti Gençlik Kolları, lav silahlı saldırıda roketin isabet ettiği odada basın toplantısı yaparak saldırıyı protesto etti

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Ak Parti Gençlik Kolları, dün akşam lav silahıyla saldırıda bulunulan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Basın toplantısına Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ve gençlik teşkilat mensupları katıldı.

"PARTİMİZE YAPILMIŞ BU SALDIRI BİZİ KESİNLİKLE KORKUTAMAZ, YILDIRAMAZ"

İl başkanlığının isabet aldığı odada gerçekleştiren toplantıda, basın açıklamasını Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş okudu. Ecertaş yapılan saldırıların kendilerini korkutamayacağını belirttib

Ecertaş, "Dün akşam il başkanlığımıza menfur bir saldırı düzenlendi. Yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz. Hangi siyasi parti olursa olsun ayrım gözetmeden teröre ve terör saldırısına karşı birlikte duruş sağlanması ve gerekli tepkilerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.Ak Parti gençlik kolları olarak partimize yapılmış bu saldırı bizi kesinlikle korkutamaz, yıldıramaz. Partimize ve ülkemize bağlılığımızı arttırır. Özellikle dün akşam il teşkilatımız, sandık kurulu üyelerini referandum öncesinde dinamik tutmak amacı ile programlar gerçekleştiriyor. Dün akşamda bir ilçemizde bu çalışma yapılıyordu. Dün akşam burada çok şükür hiç kimse yoktu.Lav silahının ucundaki mermi İstiklal marşımızın ortasına isabet etti. İlginçtir isabet ettiği yerde 'Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal' mısrası yer almakta. Bizim için dün akşamdan sonra teşkilatımızla birlikte, tekrardan birlik ve beraberlik konusunu düşündük" dedi.

Öte yandan isabet alan İstiklal Marşı tablosu yerinden alınırken, oda içerisinde bulunan cam kırıkları dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Roketin isabet ettiği nokta

-Yerdeki cam kırıkları

-Melih Ecertaş'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

FEED

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5- MUSTAFA KOÇ ANISINA KOÇ HOLDİNG'TEN BELGESEL

Haber: Enver Alas - İSTANBUL

Mustafa Koç'un anısına ölümünün 1'inci yıldönümünde Koç Holding tarafından belgesel hazırlandı.

Belgesel ilk kez, merhum Koç adına bugün düzenlenen holding binasındaki mevlitte izletildi. 56 yıllık yaşamına pek çok kişinin yapmak isteyip de yapamadığı, görmek isteyip de göremediği şeyleri sığdıran Koç için hazırlanan belgeselde, ailesi, dostları ve çalışanları onunla ilgili anıları anlattı. Belgeseli Nejat İşler seslendirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Belgeselin görüntüleri

21.01.2017 - 18.02 Haber Kodu : 170121152

21.01.2017 - 18.05 Haber Kodu : 170121153