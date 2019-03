DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

İSTANBUL BÜLTENİ- 6

1-KILIÇDAROĞLU: EKREM İMAMOĞLU İNŞALLAH KISA SÜREDE İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK

İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şişli'de düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu inşallah kısa sürede İstanbul'a nefes aldıracak. Halktan yana olan, halkı seven birisi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Şişli belediye başkanlığı seçimiyle ilgili olarak da "Hayri İnönü ve Muammer Keskin birlikte çalışacak, birlikte üretecekler. Elbette ki bayrağı bir başka arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bilgi, birikim ve gücümüzle bayrağı ileriye taşımak arkadaşların görevi olacak. İkisinin bir arada huzurunuza çıkmasının benim açımdan ayrı bir önemi var. İki arkadaşımız da koltuk tutkunu değiller. İkisinin de tek amacı var; Şişli'ye hizmet etmek. Bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşımı da sizlere emanete ediyorum" dedi.

İMAMOĞLU İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ciddi sorunları var. İstanbul'un da ciddi sorunları var. 25 yıldır aynı zihniyetle İstanbul'u yönetiyorlar. 25 yıldır İstanbul'un hangi sorunun çözdüler? Hiçbir sorunun çözmediler. 3 büyük medeniyete başkentlik yapmış İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan bırakmadılar. Bütün bunların tamamını çözeceğiz. Gücümüzle çözeceğiz. Sandıkta çözeceğiz. Sandıkta mücadele yapacağız. İstanbul Büyükşehir'e Ekrem İmamoğlu'nu getireceğiz. Ankara'ya Mansur Yavaş'ı getireceğiz. Endişeniz olmasın. Ben bu halka, millete güveniyorum. Doğru neredeyse oraya gidecektir. Doğrudan yana oyunu kullanacaktır. 25 yılda çözemediler. Ekrem İmamoğlu inşallah kısa sürede İstanbul'a nefes aldıracak. Halktan yana olan, halkı seven birisi" diye konuştu.

İŞSİZLİK SORUNUNU ÇÖZEMEDİLER

"İşsizlik sorununu çözemediler. 8 milyon işsizimiz var" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"8 milyon hane aylık geliri olmayan hane demektir. 8 milyon hanede çocukların, yatağa aç girmesi demektir. Annenin babanın ıstırabı nedir? Onlar bunları bilirler mi acaba? Bilemezler. Çünkü onlar halktan koptular. Onlar sarayda yaşıyorlar. Sarayda her şey var. Erdoğan soruyor. Mutfakta her şey var mı? Her şey var. Ejder meyveleri var. Kilosu 4 bin liralık çay var. Her şey var' diyor. O sanıyor ki vatandaşın mutfağında da bunlar var. Yok arkadaş yok. Vatandaşın mutfağında bunlar yok. Vatandaş 'açım, aç' diyor. 'Mutfakta yangın var' diyor vatandaş. 17 yıldır iktidardalar. 17 yılda istedikleri kanunu çıkardılar. 17 yılda istedikleri kararnameyi çıkardılar. 17 yılda istediği adamı istedikleri yere tayinini çıkardılar. Görevlere getirdiler. Valisi, kaymakamı, emniyet müdürü, tapu memuru kim olursa. 17 yılda vatandaştan 2 trilyon dolar vergi topladılar. 17 yılda bizlerin babalarının, dedelerinin vergileriyle kurulan fabrikaları sattılar. 70 milyar dolar da özelleştirme yaptılar. Yetmedi 500 milyar dolar da devleti, borçlandırdılar. Nereye gitti bu para? Niye bu kadar işsizlik var? 'Köprü yaptık' diyorlar. İyi de ben o köprüden bedava geçemiyorum ki. Benden para alıyorsun. Köprüden ister geç, ister geçme senden para alıyorlar. Niye vergiyi aldın o zaman? Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ayın 31'inde sandığa gideceğiz. Kimden yana kullanacağız? Halktan yana insandan yana kullanacağız. Mazlumdan yana kullanacağız. Zalime ve zulme karşı duracağız."

Kılıçdaroğlu sözlerinin sonunda, "Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Biz işsizliği, aşı, işi dile getiriyoruz. Beraber yaşamayı dile getiriyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Her inanca, kimliğe, yaşam tarzına saygılıyız. Herkesi seviyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

==================================================

2-SOYLU: BU SEÇİM TÜRKİYE'NİN 4 BUÇUK YILINA GÜÇ VERME SEÇİMİDİR

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu. Seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden Soylu, "Bu seçim, Türkiye'nin 4 buçuk yılına güç, kuvvet verme seçimidir" dedi.

Bağcılar programının ardından Sultangazi'ye geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultançifliği Merkez Cami önünde düzenlenen mitingde konuştu. Son 16 yıldır Türkiye'nin terörle mücadele konusunda önemli adımlar attığını söyleyen Soylu, artık Türkiye'nin bugün parmak sallanan ülke olmadığını belirterek, "Türkiye bugün huzur içinde. Bugün güneydoğuda, doğuda bir anne çocuğunu yanına alıp gezebiliyor. Artık öyle PKK gelecek, milletten haraç alacak, artık öyle bir şey yok. Recep Tayyip Erdoğan büyük bir devrim yaptı. Ben de burada yaşadım. Ailemiz evde sohbet ederken hep, 'Doğu ve güneydoğunun makus talihi asla yenilmez' derdi. O zaman yoksulluk vardı, okul yok, hastane yok, öğretmen yok, havalimanı yok, üniversite zaten hak getire. Şimdi Allah'a hamd olsun, Tayyip Erdoğan ve Türkiye doğu ve güneydoğunun makus talihini yenmiştir." dedi.

Soylu, "DHKP-C terör örgütünün Türkiye'nin her yerinde yöneticileri vardı. Özet bilgim şu, bu yöneticilerin tamamı Türkiye'de ise, yurtdışına kaçmadıysa ya ölüdür, ya tutuklu. İlk kez böyle bir zaman dilimi içerisindeyiz" diye konuştu. Türkiye'nin kısa bir süre sonra sandık başına gideceğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçim, Türkiye'nin 4 buçuk yılına güç, kuvvet verme seçimidir. 50 yıldır bu ülkede seçimin 4 buçuk yıl olmadığı bir dönem olmadı. İlk kez bu süreci yaşayacağız. Herkes işine bakacak. Cumhurbaşkanı 4 buçuk yıl seçimsiz işine bakacak. Bakanlarımız işine bakacak. Belediye başkanları, devlet adamları, esnaf, memur işçi işine bakacak. Türkiye geleceğe ve yarınlara güçlü bir şekilde adım atacak" şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü

----------------------------

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

===============================================

3-SOYLU: PATLAYICI TAŞIYANLARIN BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNDE NE İŞİ VAR?

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde konuştu. Sultangazi'deki programın ardından Bayrampaşa'ya geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartaltepe Yeni Cami Meydanı'nda konuştu. Terörle mücadele konusunda atılan adımlara değinen Soylu, "Doğu ve Güneydoğu bugün 24 saat huzur içinde. Orada belediyeleri görevden aldık ve teröre yardımı da böylece engellemiş olduk. Son 2 yıldır orada hizmetlerimizi çok güzel yapıyoruz. Biz son 2 yılda 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu sayının 160'tan fazlası üst düzey yöneticilerdi. 40 yıllık tarihte son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük yılı bu yıl. Terör örgütlerine katılımın tam 3 katı kadar teröristi teslim aldık. Terör örgütünü, psikolojik, teknolojik olarak çökertiyoruz. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şimdi büyükşehirlerden terör örgütlerine can suyu vermek istiyorlar. 325 HDP'liyi CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden meclis üyesi yazdı. Patlayıcı taşıyanların belediye meclis üyeliğinde ne işi var?" dedi.

Soylu konuşmasının devamında, "31 Mart Seçimlerinden biz zayıflarsak, geziciler, 17-25 Aralıkçılar, 15 Temmuzcular ve döviz operasyonlarını yapanlar hepimizin üstüne çullanacaklar. Çok net söyleyeyim hareket ettirmeyecekler. 6 yaşındaki mahzun çocukların eline taşı verirler, vali ve kaymakamlarımızı dışarı çıkarmazlar. Biz bu fotoğrafı daha önce gördük. Tekrar kaseti başa sarmayalım" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-----------------------------

-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

====================================

(Ek bilgilerle)

4-ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ HAKİM KARŞISINDA

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz, bugün hakim karşısına çıktı. Metin Topuz savunmasında, "Tercümanlık yaptığım için yargılanacağım hiç aklıma gelmezdi" diyerek ağladı. Topuz savunmasında, firari savcı Zekeriya Öz ile iki defa görüştüğünü, 17/25 Aralık kumpas soruşturmasına herhangi bir alakası bulunmadığını da savundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. Topuz'un duruşmaya getirildiği sırada ağladığı görüldü. Duruşmayı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevi yapan Jeffrey M. Hovenier ile yabancı gazeteciler de takip etti. Yabancı temsilciler kendilerinin sağladıkları tercümanlarla simultane çeviri yaptırarak duruşmayı izledi. İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada Metin Topuz, evli, bir çocuk babası ve emekli olduğunu belirtti. Metin Topuz, 1982'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda santral memuru olarak göreve başladığını, 1992 yılında Amerikan Federal Narkotik Dairesi (DEA) irtibat ve danışma elemanı olarak görev yapmaya başladığını anlattı. Topuz, "Görevim Türkiye ile ABD arasında yapılan kontrollü teslimatlarda yasal izinlerin alınması, görevliler arasında yazışmaları yapmak, bu konuda ABD'li amirlerime refakat etmek, kontrollü teslimat sonuçlarını Türk yetkililerine bildirmektir. 25 yıllık görevim boyunca ben ve amirlerim birçok emniyet ve kamu görevlisi ile tanıştık. Kullanımıma verilen telefondan özellikle vize konusunda talep nedeniyle arandım. Ama vize konusunda ne ben, ne de amirlerim bir şey yapamaz" dedi. 1995'den beri başkonsolosluk tarafından verilen telefonu kullandığını söyleyen Topuz, DEA'deki görevi boyunca Narkotik Şube'de görevli 14 müdür ile irtibat kurduğunu belirtti. Topuz, "Yalnızca Narkotik'te görev yapmış komiser, komiser yardımcısı, şube müdürünü eklersek irtibat kurduğum kamu görevlisi 100'ü aşar. İddianamede 2007-2015 tarihlerinde sadece suça karışanlarla yapılan görüşmeler konulmuş. İşim gereği bu kişilerle görüşme yaptım. Yasadışı bir şey konuştuğumuza dair somut bir delil yoktur" diye konuştu.

"DEVLET KİMİ ATARSA BİZ ONUNLA İLETİŞİME GEÇERİZ"

Özellikle ABD'de yaşayan, adı yasadışı yollardan Türkiye'ye lüks araç sokulmasına ilişkin olayda geçen Tamer Ergüven'in soruşturmasıyla ilgili ABD ve Türk yetkililer arasında tercümanlık yaptığını belirtti. Sanık Topuz savunma yaptığı sırada ağlayarak "Tercümanlık yaptığım için yargılanacağım hiç aklıma gelmezdi" ifadelerini kullandı. Topuz, "Benim Türkiye Cumhuriyeti tarafından atamaları yapılmış kişileri belirlemek gibi bir yetkim yoktu. FETÖ veya bir başka örgüt üyesi olup olmadığını bilmemiz mümkün değildir. Bunları kontrol etme şansımız yok. Ayrıca vazifemiz de değil. Devlet kimi atarsa biz onunla iletişime geçeriz. Bugün Ali bey, yarın Mehmet bey gelir" dedi.

"AMİRİM, MÜDÜRÜM TABİRİ YOKTUR"

İddianamede kendisi hakkında amirleriyle ast-üst ilişkisi olmadığı yönünde iddia olduğunu söyleyen Topuz, "İşimizi yaparken resmiyet yoktur. Amirim, müdürüm tabiri yoktur. Birbirimize ismimizle hitap ederiz. ABD'de böyle bir kültür yok, gelenek yok. Bazen arabayı ben kullanırım bazen amirim" dedi. Topuz, Türkiye'ye gelen tüm ABD Başkanlarının ziyaretlerine ve güvenliğine ilişkin planlama aşamasında refakat ettiğini de söyledi. DEA amirleri ve ailelerinin karıştığı davalarda da tercümanlık yaptığını söyleyen Topuz, bu soruşturmaları fiziki olarak takip ettiğini de anlattı.

"ZEKERİYA ÖZ İLE İKİ DEFA GÖRÜŞTÜM"

Sanık Metin Topuz , firari savcı Zekeriya Öz ve oğlu Talha Öz'le iletişim halinde olduğuna ilişkin iddialara ilişkin de savunma yaptı. Sanık Topuz, Talha Öz'le vize görüşmesi yapması için amiri ile görüşmelerini sağladığını, başka da bir görevi olmadığını belirtti. Topuz, Talha Öz'ün talebini amirine ilettiğini, konsolosluğa geldiği gün görüştüğünü ve daha sonra iletişime geçmediğini belirtti. Zekeriya Öz ile iki defa görüştüğünü anlatan Topuz ifadesine şöyle devam etti:

"25 yılda İstanbul'daki adliye binalarına 5 defa gittim. 3'ü Beşiktaş'taki eski DGM binasına DEA ile ilgili bir ziyaret. Başsavcı Turan Çolakkadı ile görüşmüştük. Daha sonraki 2 görüşme ise bir davayla ilgili olarak şüphelinin ifadesinin alındığı süre içerisinde orada olabileceğimizi söylemeleri üzerine gerçekleşti. 2 defa da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldim. Birincisi yeni açıldığında ABD'li heyetin ziyareti için tercümanlık doğrultusunda geldim. Bir başsavcı vekili bizi karşıladı. Makamında ağırladı. Birden kapı büyük bir hışımla açıldı. İçeriye Zekeriya Öz girdi. Ben ve benim amirim 5-6 kişi olmasına rağmen bir babanın oğlunu azarlaması gibi, diğer başsavcı yardımcısını azarladığını gördüm. Gözümün önünden gitmiyor. Soğuk hava esti. İlk burada gördüm Zekeriya Öz'ü. İkinci defa ise Tamer Ergüven soruşturması için 2013 yılında Türk savcı, Tamer Ergüven ABD'de yaşaması nedeniyle ABD savcılığına soru soruyor. Ben de bu soruyu iletiyorum. Gelen cevabı da aynı şekilde geri iletiyordum. Daha sonra amirim, 'savcıyı ABD'ye davet edebilir miyiz' dedi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı bizi soruşturma savcısına yönlendirdi. Çağlayan'a geldiğimizde savcıyla görüştük. Amirim görüşmede Savcı'yı ABD'ye davet etmek istediğini söyledi. Usulen Zekeriya Öz'ü de davet etti. Zekeriya Öz büyük bir karşılama ve ağırlama istedi. Hatta bir liste verdi. Bunun olamayacağını söyleyince hem daveti reddetti, hem de soruşturma savcısının gitmesine gerek olmadığını söyledi"

"17/25 ARALIK KUMPASINA HİÇBİR DAHİLİM YOKTUR"

Topuz, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin davalarda sanık olan eski emniyet görevlileri Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Nazmi Ardıç, Mehmet Akif Üner gibi isimlerle görüşmelerine ilişkin ise "DEA'daki görevim icabıdır. Hiçbir özel işim olmadı. 17-25 Aralık kumpas girişiminden 17 ay önce Yasin Topçu, 17 ay önce Özcan Bulduk'un HTS'lerinin konsolosluktan sinyal verdiğini, bu kişilerin casusluk amacıyla orada bulundukları iddia ediliyor. Bu casusluk iddiasına nasıl varıldığına ilişkin hiçbir somut delil yoktur. 17/25 Aralık kumpasına hiçbir dahilim yoktur" dedi. Topuz, kendisine sorulan 101 kişiden, 100'ünün kamu görevlisi olduğunu, bir kişinin de marangoz Muhittin diye tanıdığı olduğunu, aralarında müşteri ve esnaf ilişkisi bulunduğunu belirterek "Kahpe terör örgütü devlete öyle sızmış ki halen devlet onu ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ben sade bir vatandaş olarak bir esnafın bu örgütle bağlantısı olduğunu bilemem ki nasıl bir araştırma yapabilirim" dedi.

"DEA'DA ÇAYLAK OLARAK EVRAK İŞLERİ YAPARAK BAŞLADIM"

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un savunmasının ardından sorgulanmasına geçildi. Mahkeme Başkanı Cem Karaca, "Santral görevlisiyken DEA'ya geçişiniz nasıl oldu? Hangi referanslarla geçtiniz?" diye sorması üzerine sanık Topuz, "1982 yılında santral operatörüydüm. 2 sene gece çalıştım, 1983 sonunda gündüz operatörü oldum. 1992'de konsolosluk içinde DEA müdürlüğüne müracaat ettim. İngilizcem iyiydi. Yeterli bulundu. Polis tecrübesi aramıyordu. Hizmetiçi eğitimle öğrendim işi. İkinci tercüman oldum. DEA'da çaylak olarak evrak işleri yaparak başladım. Soruşturma asistanı oldum" diye cevap verdi.

Mahkeme Başkanı Karaca, tutuklanmasının ardından vize krizi yaşandığını hatırlatarak "Diplomatik bağışıklığınız mı var?" diye sorunca Topuz, "35 yıldır orada hizmet veriyorum. Benim ne kadar iyi, dürüst bir çalışan olduğum zaten güvenlik soruşturmalarından bellidir. Onların ne saikle davrandıklarını bilemem, ben onların beni talimatlandırmalarıyla görev yaptım. Belki de kendilerini suçlu hissettikleri içindir bir bakıma. Bilemem" şeklinde cevapladı. Daha sonra müşteki Haydar Keskin'e söz verildi. Keskin, müşteki olmaktan feragat ettiğini belirtti. Daha sonra Mahkeme Başkanı Karaca, 61. hükümetin bakanlarının davaya katılma talebinde bulunduklarını belirtti. Duruşma yarına ertelendi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Başkonsolosun adliye koridorundaki görüntüleri

-Başkonsolosun mahkeme salonundan çıkışı

==========================================================

5- BÜYÜK TAŞINMADA BU YOLLARA DİKKAT

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5-7 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan büyük taşınma öncesi İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılması planlandı. Buna göre taşınma tarihlerinde Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yolun trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Büyük taşınmaya sayılı günler kala, taşınma ile ilgili belirlenen güzergahlar da belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, taşınma öncesi Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yol trafiğe kapatılacak.

6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey kavşağına (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar trafik verilmeyecek. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametinde, 6 Nisan saat 01.00'dan itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar yol trafiğe kapatılmasına karar verildi.

Sürecin sorunsuz tamamlanabilmesi için 5 Nisan saat 22.00'dan başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılması, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Görüntü Dökümü:

------------

ARŞİV

===================================

6- NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTASONU İSTANBUL'DA AÇIK OLACAK

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle nüfus müdürlüklerinin Cumartesi ve Pazar günleri tam gün açık olacağını duyurdu.

Valilik açıklaması şöyle:

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin (Kimlik Kartı, Nüfus Kayıt Örneği… vb.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart 2019 günleri 08.30-17.00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır.

===========================================



(ek görüntüyle)

7-KAĞITHANE'DE 13 AYLIK ÇOCUK 6'NCI KATTAN DÜŞTÜ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Kağıthane'de, 13 aylık çocuk 6'ncı kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı

Olay, Hamidiye Mahallesi Safa Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 aylık Zümra Derebaşı, 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dedesine ait dairenin balkonunda oynuyordu. Küçük çocuk balkon demirlerinin arasından aşağıya düştü. Küçük çocuk ağır yaralı halde yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zümra Derebaşı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan çocuğun yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Sokak sakinlerinden Halil Işık, "Bir kişi kucağına alarak hastaneye götürdü" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

--------------------

-Ailenin görüntüsü (ek)

-Apartmandan genel ve yakın detaylar

-Dairenin balkonundan genel ve yakın detaylar

-Apartmanın boşluğundan genel ve yakın detaylar

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Celal Işık ile röportaj

==========================================================

(Ek bilgilerle)

8-KADIKÖY'DE KOPAN ELEKTRİK TELİ TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU

*2 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

Kadıköy Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı. 2 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü. Aynı yerde dün de tel kopmuş ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekipler onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Onarım çalışmalarından görüntü

-Tramvaydan görüntü

-Kopan telin görüntüsü

-Tramvayın görüntüsü

-Genel ve detay

26.03.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190326152