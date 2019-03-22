DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

İSTANBUL BÜLTENİ- 6



1- SENAGALLİ YOLCUNUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU TAKSİCİYE MESLEKTAŞLARINDAN DAYAK

- Gözaltına alınan taksici meslekten ihraç edildi.

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

İstanbul'da aracına binen Senagalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksiciyi meslektaşlarının dövdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan taksici meslekten de ihraç edildi.

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği

ortaya çıkan taksici O.K. gözaltına alındı. "Gasp" suçuyla hakkında işyem yapılan O.K.'nın olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edildi. Aracı da bağlanan O.K.'nin sorgusu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.



Görüntü Dökümü:

--------------

-Taksinin sağlık kontrolüne çıkarılması

-Dayak yiyen sürücünün yüzündeki izler

22.03.2019 - 17.18 Haber Kodu : 190322202

=============================================

(ÖZEL)

2-ZEYTİNBURNU'NDA MAKİNEYE KAPILAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Zeytinburnu'nda bir matbaada çalışan 45 yaşındaki Suriyeli işçi Adnan Hamo, makineye kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan matbaada meydana geldi. İddiaya göre, Halep doğumlu 45 yaşındaki Adnan Hamo, bir anlık dalgınlığından kullandığı makineye kapıldı. Kanlar içinde yere yığılan Hamo, için mesai arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri matbaaya gelerek incelemelerde bulundu. İş yeri sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------

İş merkezinden görüntü

Ambulanstan görüntü

Olay yeri incelmeden görüntü

Detaylar

22.03.2019 - 17.29 Haber Kodu : 190322205

===============================================

3-İMAMOĞLU CUMA NAMAZINI ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI

Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu cuma namazını ibadete açılan Çamlıca Camii'nde kıldı.

Seçim çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren Ekrem İmamoğlu, cuma namazı için öğle vaktinde ibadete açılan Çamlıca Camii'ne geldi. İmamoğlu cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışında açıklama yapan İmamoğlu, "Camiler güzeldir. Çamlıca Camii ibadete açılmıştır. Bugün geldik Cuma'mızı burada kıldık. Allah kabul etsin. Milletin birliği beraberliği için dua ettik" dedi. İmamoğlu cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. İmamoğlu daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-İmamoğlu'nun görüntüsü

-Açıklamaları

-Detaylar

22.03.2019 -16.58 Haber Kodu : 190322198

====================================

-İMAMOĞLU'NDAN ÜSKÜDAR'DA PAZAR ZİYARETİ

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İstanbul

Seçim çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç ile gazeteci Uğur Dündar eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-İmamoğlu ve beraberindekilerin pazara gelmeleri

-Pazarı gezmeleri

-Vatandaşlarla sohbet etmeleri

-Fotoğraf çektirmeleri

-Genel ve detaylar

22.03.2019 -17.37 Haber Kodu : 190322209