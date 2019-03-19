DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

İSTANBUL BÜLTENİ- 6



1-11 YAŞINDAKİ NURİYE BİYONİK ELE KAVUŞTU, HALUK LEVENT'LE GİTAR ÇALDI



Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Denizli'de doğuştan sol eli olmayan Nuriye Gürel'e biyonik el takıldı. Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformunun devreye girmesiyle biyonik ele kavuşan Nuriye, Haluk levent ile birlikte gitar çaldı. Nuriye 9 yaşındaki kardeşi Zekai Gürel ile dans edip oyun oynadı.

Nuriye Gürel'in (11) doğuştan sol eli yoktu. Nuriye'ye 4 yaşında görüntü amaçlı tamamlayıcı protez takıldı. İşlevsiz olan bu protez bir gün Nuriye oynarken elinden düştü, üzülen, hevesi kırılan Nuriye bir daha da o protezi takmadı. 6'ıncı sınıf öğrencisi Nuriye Gürel gitar çalmaya heveslendi. Gittiği müzik okulunda öğretmeni Nuriye için bir aparat yaptı. Nuriye Gürel bu aparatla gitar çalmayı öğrendi ve konserler verdi. Nuriye Gürel bir kaç ay önce hayranı olduğu Haluk Levent'e sosyal medyadan seslenerek onunla gitar çalmak istediğini söyledi. Nuriye'nin bu isteğine anında cevap veren Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Platformu üyelerini devreye sokarak biyonik el için valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. Biyonik el için gerekli olan 139 bin Lira kısa sürede toplandı. Denizli'den İstanbul'a gelen Nuriye Gürel için özel hazırlanan biyonik el takıldı. Nuriye kendisine takılan biyonik ele kısa sürede adapte olarak hayallerine kavuştu.

NURİYE ÇALDI HALUK LEVENT SÖYLEDİ

Sanatçı Haluk Levent, Nuriye Gürel'i ziyaret ederek onun birlikte gitar çalma isteğini de yerine getirdi. İkili birlikte gitar çalarken Haluk Levent "Hatırla Sevgili" şarkısını söyledi.

MİKROFONU BİYONİK ELİYLE TUTTU

Nuriye Gürel röportaj sırasında "Mikrofonu ben tutmak istiyorum" dedi. Gürel "Doğuştan sol elim olmadan dünyaya geldim. Mahalleye müzik okulu açıldı annem beni oraya kayıt yaptırdı. Öğretmenim bana gitar çalabilmem için ahşaptan bir aparat yaptı. Ben Haluk Levent'in hayranıydım, sosyal medyadan ona 'sizinle gitar çalmak istiyorum' dedim. "Biyonik el de yaptırırız, gitar da çalarız, konser de veririz. Haber edin kızıma en kısa zamanda orada olacağım" diye hemen cevap verdi. Sonra AHBAP Platformu üyeleri bizi İstanbul'a getirdi. Üç ay gibi bir sürede biyonik el hazırlandı. Takıldıktan sonra alışmam üç gün sürdü. Şu an bu elimle istediğim hareketleri yapıyorum hatta gitar bile çalıyorum. AHBAP'lara ve destek olan tüm Türkiye'ye teşekkür ederim diye konuştu.

Annesi Müşerref Gürel de "Kızım adına çok mutluyum hayalleri gerçek oldu. Haluk Levent'e AHBAP'lara, Denizli'de bulunan Anıl hocamıza ve tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Herkes hayallerinin peşinden koşsun bir sonuca ulaşılıyor" dedi. Baba Erdem Gürel ise "Öncelikle bize bu yolda yardımcı olan AHBAP Platformu, Haluk Levent ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Evladımı evladınız olarak gördünüz" dedi.

Nuriye Gürel için hazırlanan biyonik elin uyum sürecini yakından takip eden Protez-Ortez uzmanı Hüseyin Laçin "Bu protezi hazırlarken dikkat ettiğimiz şey Nuriye'nin gitar çalabileceği, rahat kullanabileceği bütün fonksiyonları olan biyonik bir el ve kolunun girdiği soket dediğimiz kısmın çok ciddi manada ergonomik olması, esnek olması böylelikle dirsek hareketleri de gayet serbesttir. Nuriye'de uyguladığımız sistem beş parmak bağımsız çalışan biyonik bir el, bilgisayar mausuna basmak kadar hassas bir el, bu eliyle gitar da çalacaktır ve yazı bile yazabilecektir, 6 kiloya kadar ağırlık da taşıyacaktır. Aslında aylarca süren hareketleri Nuriye'de 3 günde kazanmış olduk. diye konuştu.

Bugün son testleri yapıldıktan sonra ailesi ile birlikte memleketi Denizli'ye dönecek olan Nuriye 9 yaşındaki kardeşi Zekai Gürel ile dans edip oyun oynadı.

Görüntü dökümü:

---------------

-Nuriye Gürel'in biyonik ele uyum çalışmaları

-Nuriye'nin plastik bardakları üst üste koyması

-Nuriye'nin biyonik eli ile su içmesi

-Nuriye ve Haluk Levent'in gitar çalması

- Haluk Levent'in Hatırla Sevgili şarkısını söylemesi

-Nuriye Gürel ile röportaj (Nuriye'nin mikrofonu biyonik eli ile tutması

- Anne Müşerref Gürel ile röportaj

-Baba Erdem Gürel ile röportaj

-Nuriye'nin kardeşi Zekai Gürel ile dans edip oyun oynaması

- Protez-Ortez uzmanı Hüseyin Laçin ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

19.03.2019 -16.54 Haber Kodu : 190319175

===========================================



2-TÜRKİYE GENELİ HUZUR UYGULAMASI 2019/2 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL()

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi. İstanbul'da da yapılan denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda tedbir alan polis, şüpheli gördükleri sürücü ve yayaları durdurarak, arama yaptı. Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimlerde, araç içleri ve bagajlar aranırken, kişilere yönelik de genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.



Görüntü Dökümü:

--------------------

-Polis helikopterinden detay görüntü

-Polis kontrol noktasından genel görüntü

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araç sürücüleri ve yolcuların üst aramasının yapılması

-Araçların aranması

-Denetim noktasındaki polislerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

19.03.2019 - 16.52 Haber Kodu : 190319171

==============================================

3- İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABAYA İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Üsküdar'da iki oğlunu öldüren, diğer oğlunu ise yaralayan baba Aslan Güleryüz'ün Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre suç tarihinde ve suçu izleyen günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın suç tarihinde ve suçu izleyen günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı sunduğu esas hakkındaki mütalaada sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz ve müşteki Songül Güleryüz, Nur Güleryüz ile tarafların avukatları katıldı.

ADLİ TIP'TAN AKIL SAĞLIĞI TAM RAPORU

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından sanığın akli dengesine ilişkin hazırlanan raporun geldiği tutanaklara yazıldı. Raporda sanığın suç tarihinde ve suçu takip eden günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu tespitine yer verildi.

Songül Güleryüz'ün Avukatı Özgür Akkaş, sanığın alt soyunu canavarca hisle öldürmek suçundan ve hakkında indirim uygulanmadan ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

KARDEŞİNİ SUÇLADI

Sanık Aslan Güleryüz ise, mahkemedeki savunmasında "Bana bunları yaptıran kardeşim Mustafa Güleryüz'dür. Onun araştırılmasını ve dinlenmesini istiyorum" dedi.

SAVCI İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Metin Aslan, sanık Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü, "Kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 yaşından küçük oğlu Orçun Güleryüz'ü de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık Aslan Güleryüz, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanığın talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldürdüğü, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-ARŞİV

19.03.2019 -16.12 Haber Kodu : 190319159

==============================================

4- BİNALİ YILDIRIM: KALAN 11 GÜNDE DURMAYACAĞIZ, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK- Güven USTA / İSTANBUL()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde seçmenlere seslenerek, "Kalan 11 günde durmayacağız, daha çok koşturacağız. Daha çok mahallemize, hemşerimize gideceğiz. Mutlaka sandığa gideceğiz ve bu işi bitireceğiz." dedi.

Seçim çalışmalarına Avcılar'da devam eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'ne gelerek miting yaptı. 20 yıldır imar sorununun çözülmediğini belirten Yıldırım, sorunun çözümü için seçmelere söz verdi. Mahalleye 7 yeni okul, hastane, kültür merkezi ve millet bahçesi yapacaklarını ifaden eden Yıldırım, "Buranın önemli bir problemi daha var. Burada bağımlılık da bir problem. Bunların canını okuyacağız. Karakolumuzu da kuracağız. Bu bataktan gençlerimizi kurtaracağız." şeklinde konuştu.

"KALAN 11 GÜNDE DURMAYACAĞIZ, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Yıldırım, "Kalan 11 günde durmayacağız, daha çok koşturacağız. Daha çok mahallemize, hemşerimize gideceğiz. Mutlaka sandığa gideceğiz ve bu işi bitireceğiz. Burası Türkiye'nin özeti, doğudan güneydoğudan gelenler var. Kimse size ayrımcılık yapamaz. Kimliğiniz ile gurur duyun. Türk, Kürt, Çerkez, Laz hep beraberiz birlikte Türkiye'yiz. Ne diyor Yunus Emre, 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostu yeri gönüldendir. Gönüller yapmaya geldim' Evet gönül yapmaya geliyoruz. Gönül belediyeciliği için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

---------------------------

-Binali Yıldırım'ın miting alanına gelişi

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar

19.03.2019 -17.06 Haber Kodu : 190319180

=========================================

5-İMAMOĞLU: OTOGARI TEKNOKENT YAPACAĞIZ

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK/İSTANBUL, ()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da vatandaşlar ile açık hava buluşması gerçekleştirdi. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Otogarı teknokent yapacağız." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yol üzerindeki esnafları ziyaret ederek Somuncu Baba Meydanı'na geldi. İmamoğlu, "Herkes söylesin komşularına, Bayrampaşa'nın gençleri Ekrem ağabeylerine emanet. Bu şehirdeki 350 gencin Ekrem abisi olmaya geliyorum" dedi. Konuşma yaparken ağlayan yaşlı bir kadını gören İmamoğlu, "Ağlama, gözlerinden öperim. Beni de ağlatacaksın konuşamam burada" dediği kadına sarıldı.

"BAYRAMPAŞA TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLACAK"

"Biz artık gülmeye geldik" diyerek sözlerine devam eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olmaya geldik.Türkiye'nin zihniyet değişimin merkezi İstanbul!dur. Bayrampaşa'da 2 önemli unsuru sizlerle paylaşmak istiyorum. Beylikdüzü'nde yaptıktan sonra hayatın nasıl değiştiğini bildiğim Yaşam Vadisi diye bir parkımız var. İstanbul'a 15 yeni yaşam vadisi müjdelemiştim. Onun bir tanesini de 800 bin metrelik Bayrampaşa'ya yapacağım. Temmuz ayında otogarın İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle olan sözleşmesi doluyor. Makul süre içerisinde iki büyük otopark projemiz var. Bir tanesi Kurtköy'de, Hadımköy'de her ikisinin de imalatına başlayacağız. Otogarı teknokent yapacağız. Yeni bir teknoloji merkezi haline getireceğiz. İstanbul'un göbeğinde ulaşımla bağlantılı, yeni nesil üretim merkezi haline getireceğiz, teknolojinin merkezi olacak. Bayrampaşa'ya nitelikli bir yaşam vaat ediyoruz."

Görüntü Dökümü:

-Ekrem İmamoğlu'nun alana girişi

-Vatandaşlara seslenmesi, konuşması

-Detaylar

====================================================

6-AHMET ALTAN'A "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇLAMASINDAN 7 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Haber: Özden ATİK/İstanbul

2016'da kaleme aldığı bir yazısı nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, 7 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Ahmet Altan hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Ela Ezgi Yelmen temsil etti.

"BENİM YAPTIĞIM UYGULADIĞI SİYASETİ ELEŞTİRMEKTİR"

Sanık Ahmet Altan esas hakkındaki savunmasında, hakkında daha önce Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan verilen kararın Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin kararıyla bozulduğunu belirterek "Benim Cumhurbaşkanıyla kişisel bir ilişkim yoktur. Ona hakaret etmek için bir nedenim de yoktur. O bir siyasidir. Benim yaptığım uyguladığı siyaseti eleştirmektir. Bu da benim Anayasal hakkımdır. Siyasi eleştirinin önüne geçilmek için bu tür davalar açılmaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi. Son sözü sorulan Ahmet Altan, "Eğer şikayetçi Cumhurbaşkanı veya siyasi olmasaydı onun hakkında bir yazacak mıydım? Hayır. Bu yazı onun siyasi eylemi hakkında yazıldı. Yargıtay'ın ölçütüne bakarak müştekinin kişiliği değil, eylemine yönelik yazılan bir yazı vardır. Bu da hakaret olamaz, eleştiri olur" dedi.

HAPİS CEZASI 7 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, sanık Altan'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği sabit olduğunu belirterek önce 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı kişiliği, sosyal, ekonomik durumunu dikkate alarak 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Ahmet Altan'ın P24 adlı internet sitesinde 8 Mayıs 2016'da "Yeni Ergenekon" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği iddia edilerek cezalandırılması talep ediliyordu.



