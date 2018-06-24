DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HUBER KÖŞKÜNDE KONUŞTU (1)



* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Seçimlerin gayri seçim sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini yürütme görevini tevdi etti"

"Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde kameraların karşısına geçerek seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Seçime katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimlerin gayri seçim sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve Ak Parti'ye meclis çoğunluğunu vermekle çok büyük sorumluluk yükledi. Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakıma oy veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt içi ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞÜNE YAPMIŞ DEMOKRATİK HAKKINI KULLANARAK İSTİKAMET GÖSTERMİŞTİR"

"Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük olgunlukla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanları ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Seçimlerin rekor katılımla sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve tüm dünyaya önemli mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açık. Yüzde 90'lara yaklaşan oranla demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30-50 arasında katılım olan ülkeler kendini demokratik tanıtırken yüzde 90'lara varan bu demokrasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50'yi bulmayan katılımla sonuçlanan seçimleri demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum. Milletimin demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Üstün gayret gösteren YSK, il, ilçe seçim kurullarına, sandık heyetlerine, partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına, dost halkların tamamına şükranlarıma sunuyorum. Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklaması

-Detaylar

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HUBER KÖŞKÜ'NÜN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE SESLENDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak ta inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle cumhur ittifakıyla çözmenin gayreti içinde olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Erdoğan, "Gerek yurt içi gerek yurt dışı şu anda gelen tüm neticiler hamdolsun gayet olumlu, güzel. Ve parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak ta inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle cumhur ittifakıyla çözmenin gayreti içinde olacağız. Allah yar yardımcımız olsun. Buradan

ayrıca Kısıklı'ya da seslenmek istiyorum. Orada da büyük bir teveccüh var, beklenti var. Bu akşamki organizasyonu inşallah iptal edelim. Sadece Ankara'daki balkon kouşmasıyla bu işi toparlayalım diyorum. Sizleri allaha emanet ediyorum. Kısıklı'daki kardeşlerimi de Allah'a emanet ediyorm. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını helallik isteyerek tamamladı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

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3- ERDOĞAN İLK TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulunduğu Tarabya Köşkü'nde ilk tebrikleri kabul ediyor. Yakınındakilerin Erdoğan'ı tebrik etmesinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal Medya'da paylaşılan görüntüler

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4- CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'NDAN YENİ SEÇİM AÇIKLAMASI

"İstanbul özelinde açılan sandık 8 bin 543. Bize gelen sistemde şu anda Muharrem İnce'nin oyu yüzde 38,26. AKP'nin Cumnhurbaşkanı adayının oyu yüzde 48,3. Meral Akşener'in oyu yüzde 5,6. Demirtaş'ın oyu yüzde 6,61."

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,()

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "İstanbul'da 21.45 itibarıyla bizim sistemimizde ıslak imzalı tutanak 8 bin 183. YSK'nın resmi açıklaması da 8 bin 263. İstanbul özelinde açılan sandık 8 bin 543. Bize gelen sistemde şu anda Muharrem İnce'nin oyu yüzde 38,26. AKP'nin Cumnhurbaşkanı adayının oyu yüzde 48,3. Meral Akşener'in oyu yüzde 5,6. Demirtaş'ın oyu yüzde 6,61" dedi.

"Seçim görünen o ki ikinci tura kalıyor" diyen ve CHP'nin sistemine gelen verileri paylaşan Kaftancıoğlu, "Milletvekili seçiminde İstanbul'daki sandıkların yüzde 33'ü açıldı. CHP şu anda yüzde 27,58, İyi Parti yüzde 8,47, AKP yüzde 41,58 ve HDP yüzde 11,92 görülüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması

-genel ve detaylar

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5- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDEKİ COŞKULU KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları açıklanırken vatandaşlar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Sütlüce'deki İl Başkanlığı önünde toplanan coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve Ak Parti flamalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu. Kalabalık havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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(HAVADAN)

-Kalabalığın havadan görüntüsü

-Genel ve detaylar

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6- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA MEŞALELİ BEKLEYİŞ

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL ()

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde kalabalık bir kitle seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AK Parti flamaları ve Türk bayrakları ile Erdoğan lehine sloganlar atılırken meşaleler yakılıyor.

Görüntü dökümü:

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-AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların görüntüsü

-Meşale yakılması ve sloganların atılması

-Genel ve detaylar

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7- KADIKÖY İLÇE SEÇİM KURULUNA GETİRİLEN OYLAR YSK SİSTEMİNE GİRİLİYOR

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan oylar çuvallarla Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'na getirildi. Görevliler tarafından teslim alınan sandık sonuçları ise YSK sistemine giriliyor.

Görüntü Dökümü:

-İlçe seçim kurulu

-Oy çuvalları

-Görevlilerin sisteme girmesi

-Detaylar

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8- BİNALİ YILDIRIM'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

Gülseli KENARLI / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçiminleri nedeniyle tebrik etti, yeni yönetim sisteminin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Başbakan ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de telefonla aradı. Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı kutladı.

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(Ek Görüntülerle)

9-TARABYA'DA KALABALIK ARTIYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor. Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları olan yüzlerce kişi, 'Başkan Erdoğan' sloganları atıyor. Toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün girişinde bulunan ve helikopter pistinin de bulunduğu meydana alınmaya başladı. Partililer, güvenlik noktasındaki aramalardan geçerek meydana giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Araçlarıyla tura çıkanlar

-AK Parti bayraklarıyla toplananlar

-Tarabya Köşkü'nün önüne gelenler

-Sahil yolunda korna çalarak tur yapanlar

-Genel ve detaylar