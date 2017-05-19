DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(aktüel görüntüyle)

1- KILIÇDAROĞLU SÖZCÜ GAZETESİNİ ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

"Yaşadığımız olay bir dikta yönetiminin Türkiye'de hangi olaylara ,imza atabileceğini bize göstermiştir. Siyasi otoritenin talimatı ile karar almak, gazetelere el koymak, gazetecileri tutuklamak, gözaltına almak 21. yüzyıl Türkiye'sinin hak etmediği bir olaydır"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ersan SAN - Hakime TORUN - İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'ni ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Saat 16.00 sıralarında gazetenin binasına gelen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 dakika içeride kaldı. Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada,

"Bugün 19 Mayıs bir bayram. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimiz bu sabah bayramı kutlama gençlerle beraber olmak için büyük bir heyecan ile sokağa çıktık. Sonradan bir haber aldık Sözcü'ye yönelik olarak yapılan operasyon. Sözcü bir halk gazetesi. Toplumun her katmanının dikkatle aldığı okuduğu bir gazete. Baskılara boyun eğmeyen bir gazete. Dolayısıyla iktidarların pek de hoşuna gitmeyen bir gazete" diye konuştu.

"GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI, TUTUKLANMASI, HİÇBİR DEMOKRASİNİN KABUL ETMEYECEĞİ BİR OLAY"

Kılıçdaroğlu, "Gerçek habercilik yapıyor, onurlu, dik duruyor. Baskılara boyun eğmiyor. Şimdi Sözcü üzerinde de bir baskı oluşturarak onun yayın çizgisine müdahale etmek istiyorlar. Gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması, gazeteler üzerine baskı kurulması hiçbir demokrasinin kabul etmeyeceği bir olaydır" dedi.

"YAŞADIĞIMIZ OLAY BİR DİKTA YÖNETİMİNİN TÜRKİYE'DE HANGİ OLAYLARA İMZA ATABİLECEĞİNİ BİZE GÖSTERMİŞTİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün yaşadığımız olay bir dikta yönetiminin Türkiye'de hangi olaylara imza atabileceğini bize göstermiştir. Diktacılara ve onun emrindeki yargıçlara açık ve net söylüyorum; siz adalet dağıttığınız ölçüde saygınlığınız artar. Siyasi iktidarın sopası konumunda adalet dağıtılmaz. Bu sadece adaleti yıpratır. Savcı olsun hakim olsun savcılıklarını ve yargıçlıklarını yapsınlar. Siyasi otoritenin talimatı ile karar almak, gazetelere el koymak, gazetecileri tutuklamak, gözaltına almak 21. yüzyıl Türkiye'sinin hak etmediği bir olaydır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

-Detaylar

19.05.2017 - 17.12 Haber Kodu : 170519222

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2- BİNLERCE İRANLI CAĞALOĞLU'NA AKIN ETTİ... İZDİHAMA VARAN KUYRUK OLUŞTU

* İran Başkonsolosluğu önünde metrelerce oy kuyruğu...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL

İran İslam Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da yaşayan binlerce İranlı da oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Cağaloğlu'ndaki İran Başkonsolosluğu'na gelen binlerce İranlı uzun kuyruklar oluşturdu. Konsolosluk önünde oy kullanmak için uzun süre bekleyen İranlılar arama noktalarından geçerek tek tek içeriye alındılar. İran'da saat 07.30-17.30 arasında tamamlanacak olan oy kullanma işlemi, Türkiye'de ise 08.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Oy kuyruğunun yüksekten çekilen görüntüleri

-Kuyruktakilerin görüntüsü

-İçeriye girenler

-Kuyruktakilerle röp.

-Detaylar

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3- ŞİRİNEVLER'DE 2 YUNAN TARAFTARA SALDIRI

Haber-Kamera : Turan KOYUNCU - İstanbul

Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarı 2 Yunan, Şirinevler'de saldırıya uğradı.

Final Four'un oynanacağı Sinan Erdem Spor salonuna gitmek isteyen 2 Yunan'a, bazılarının üzerinde Fenerbahçe forması bulunan bir grup saldırdı. Tekme ve yumrukların hedefi olan Olympiakoslular'ı çevrede bulunanlar araya girerek saldırganların arasından kurtardı.

Yunan taraftarlar daha sonra araya girenlerin eşliğinde Sinan Erdem Spor salonuna doğru götürüldü.

unun yolunu tarif etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yunan taraftarlara saldırı anı

-Araya girenler

-Yunan taraftarların dertlerini anlatmaya çalışması

19.05.2017 - 15.59 Haber Kodu : 170519171

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4- 19 MAYIS'I "DRONE" UÇURARAK KUTLADILAR



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ataşehir'de Drone uçurularak kutlandı. Türkiye Drone ligi organisazyonun, Ataşehir belediyesinin desteklediği drone gösteri yarışları vatandaşların yoğun ilgisini çekerken renkli görüntülere de sahne oldu.

Ataşehir, Cumhuriyet parkında düzenlenen Drone yarışları öğle saatlerinde başladı. Türkiye Drone ligi organisazyonun gerçekleştirdiği, Ataşehir Belediyesi'nin desteklediği yarışlara ilgi büyük oldu. Yarışmacılar gün boyu kendileri için hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele ederken, kurulan stantlarda vatandaşlar droneları inceleme fırsatı buldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'de drone standlarını inceyerek yarışmacılardan bilgi aldı. Battal İlgezdi, drone gözlüklerini takarak uçuşları izledi.

Türkiye Drone ligi Organizatörlerinden Can Tayfun "Drone liginin asıl amacı bu sporu Türkiye'de sevdirmek ve yeni yarışmacıların ortaya çıkmasını sağlamak. Bu nedenle 19 Mayıs etkiliği düzenleyerek bu sporu gençlerimize tanıtmayı amaçladık. Burada gençler droneları inceleyip, hocalar eşliğinde kullanma şansı buluyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler

-Tayfun ile röp

-Detaylar

