DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(ÖZEL görüntülerle geniş haber) BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDE OLAY (3)

- YARALANAN KIZ ÖĞRENCİ: MASAYI DEVİRİP ÜZERİMİZE SALDIRDILAR

* Bilgi Üniversitesi'nin kampüsüne giren grup, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle stant açan öğrencilere saldırdı.

* Başka üniversitelerin öğrencileri olduğu belirlenen saldırgan gruptaki 6 kişi gözaltına alındı.

* Yüzüne gelen tekmeyle yaralanan kız öğrenci, "Masayı devirip üzerimize saldırdılar. Tekbir getiriyorlardı" diye konuştu.

Eyüp'te bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne gelen bir grup, 8 Mart Kadınlar Günü için açılan stantlara saldırdı. Çıkan olaylarda bir kız öğrenci yaralandı. Saldıran gruptan 6 kişi gözaltına alındı.

STANT AÇAN ÖĞRENCİLERE SALDIRDILAR

Olay, saat 14:00 sıralarında Alibeyköy'deki İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup, üniversitenin girişindeki turnikelerden atlayarak içeri girdi. Sloganlar atan grup, üniversite yönetiinin izniyle kampüste '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için kurulan stantlara saldırdı. Olaylara üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar, o sırada üniversite bahçesinde bulunan öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üniversite yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri gözaltına aldığı kişilerin İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi öğrencileri olduğu belirlendi.

Olaylar sonrası kampüste toplanan üniversite yönetime tepki gösterdi. Öğrenciler, daha önce de benzer şeyler yaşandığını ama güvenlik önlemi alınmadığını söylediler.

YARALI GENÇ KIZ OLAYLARI ANLATTI

Çıkan arbedede yüzüne tekme gelen Medya ve İletişim Sistemleri 4. sınıf öğrencisi İrem Esmer yaralandı. Yüzüne tekme geldiğini belirten genç kızın sağ gözü morarırken kaşında açılma oldu. Yaralı öğrenci Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayı anlatan İrem Esmer, "Bugün Bilgi Üniversitesi'nde 8 Mart etkinliğimiz vardı. 20 kişilik bir grup gördük. Masamız vardı. Masamızı devirdiler. Tekbir getirerek bize saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Yüzüme tekme geldi. Her sene yaptığımız gibi bu sene de standımızı açmıştık. 8 Mart'ı kutlarken bir anda böyle bir şeyle karşılaştık. Okul öğrencisi olmayan grup turnikelerden atlayarak içeri girmiş. Yüzleri kapalıydı" dedi.

- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TEHLİKE

* Erozyon oluşan derzlere müdühahale sırasında 8 şeritten 2 şeride düşürülen yollar sürücüler için tehlike saçıyor. Gece sürüşlerinde bu düzenlemeler ölümcül birer tuzağa dönüşüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolunu kullanan İstanbullular aniden daralan şeritlerle karşılaşıyor. 4 şeritli otoyolun birden bire tek şeride inmesi bir yandan tehlike oluştururken bir yandan da günlerdir yaşanan bu sıkıntının nedeni merak ediliyor. Bu zorunlu uygulamanın nedeni bazı viyadük genleşme derzlerinde yaşanan erozyon

VİYADÜK DERZLERİNDE EROZYON

Toplam 64 viyadüğün bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolunda özellikle etrafı tamamen açık 3 viyadükte genleşme derzlerinde erozyona rastlandı. Normalde 3 yıl arayla yapılması gereken bakım ve onarım erkene alınmak zorunda kaldı. Kış şartlarında buzlanmaya karşı kullanılan tuz ve solüsyonun kimyasal etkisi, etrafında açık vadiler bulunan bu viyadüklerin normalden çok rüzgar alması ve nihayetinde ağır tonajlı araçların uyguladığı baskı neticesinde otoyol ile viyadüğü bir birene bağlayan genleşme derzlerinde aşınma meydana geldi.

BAKIM NEDENİYLE 8 ŞERİT, BİRİ GİDİŞ BİRİ GELİŞ 2 ŞERİDE İNİYOR

İşte bu genleşme derzlerindeki bakım çalışmalarından dolayı otoyolda iki yönlü olarak sık sık değişen şerit daraltma uygulaması yapılıyor. Gün içindeki çalışmanın durumuna bağlı olarak her iki yönden toplam 8 şerit 2 şeride indirilirken, sadece dubaların ayırdığı tek bir geliş - gidişli yol kullanılıyor. Elektronik uyarı levhaları ve uyarı yazısı bulunan araçlar, hızlı seyreden sürücüleri daraltılan yola yönlendiriyor. Ancak bu daraltma sırasında kullanılan seyyar dubalar ağır tonajlı araçların rüzgarıyla devriliyor. Ani daralma otoyolda seyreden küçük araçlar için görünmez bir tehlike doğuruyor. Özellikle TIR'ların görüş açısını kapattığı otomobiller, aniden daralan yolda tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Otoyoldaki bir başka sıkıntı da bilgi tabelalarının okunma zorluğu ve yetersizliği. Sabit tabelaların ışıklandırılmaması sürücülerin görüşünü de olumsuz etkiliyor.

DOLGU ALANLARINDA DA TOPRAK KAYMASI

Sadece viyadüklerde değil otoyol kenarındaki bazı toprak dolgu alanlarında da kısmı heyelan yaşanıyor. Ağaçlandırma yapılması planlanan ancak halen çıplak olan bu bölümlerdeki toprağın daha fazla kaymasının önlenmesi için iş makinaları önlem alıyor.

AĞAÇLANDIRILMAYAN ÇIPLAK ALANLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kuzey Marmara otoyolununun çevresindeki ağaçlandırma çalışmalarının da ağır ilerlediği görülüyor. Bazı bölümler tamamen ağaçlandırılırken fidan dikilmeyen bir çok alan da halen çıplak.

ÖLÜMCÜL TUZAK : YOLA SARKAN ÇÖP KONTEYNIRLARI

Tehlike sadece otoyolda değil. Kuzey Marmara otoyolundan Sarıyer'e geçenler de bir başka tehlike ile karşı karşıya geliyor. Uskumruköy - Kilyos bağlantı yolunda Sarıyer Belediyesi'nin tek şeritli yola, gelişi güzel bıraktığı çöp konteynırları da sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Kamyonların da yoğun olarak kullandığı bu dar bağlantı yolunda üzerlerinde herhangi bir görünür renk ve işaret bulunmayan çöp konteynırları yolu daha da daraltıyor. Özellikle gece, sürücüler bu konteynırlara çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na postaneden "Evet Gazetesi" gönderdi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Mart'ta bir radyo kanalında, "Yeni modeli kurduk, halk seçti Cumhurbaşkanını. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, Başbakan da başka bir partinin genel başkanı Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete" şeklindeki sözleri nedeniyle Sirkeci'deki Tarihi Büyük Postane önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı ve "Evet Gazetesi" gönderdi.

Basın açıklamasını AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Taha Ayhan, yaparak şunları söyledi:

"Katıldığım radyo programında 'Düşünen yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanını, Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak, asıl onu düşünmemiz lazım' cümlesinin bu ülkenin maalesef ana muhalefet partisi ve siyasal tarihin en köklü siyasi hareketlerinden birisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi. Öncelikle yapılan bir sistem değişikliğidir. Sistem değişikliğinde yürütmedeki iki başlılık ortadan kaldırılarak başbakanlık kurumu kaldırılmakta, yürütmenin resmi ve fiili olarak başı cumhurbaşkanı olmaktadır. Cumhurbaşkanını ise doğrudan halk seçmektedir. Ayrıca getirilen yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle kuvvetler ayrılığı daha sert biçimde ortaya çıkmaktadır. Şimdi hal böyleyken CHP Genel Başkanının anlaması için tekrar söylemek gerekiyor ki gelecek yeni sistemde başbakanlık kurumu kalkmaktadır."

KARANFİL DAĞITTILAR

Basın açıklamasının ardından grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yoldan geçen kadınlara karanfil verdi. Daha sonra postaneye giren grup çalışanlara da karanfil verdikten sonra Kılıçdaroğlu'na "Evet Gazetesi" gönderdi.

Aydın Doğan Vakfı'nın üniversite bursları ve mentorluk programı ile genç kızlar iş yaşamına hazırlanıyor.

Kadınların güçlendirilmesi ve iş gücüne katılım oranlarının artırılmasının toplumsal kalkınma açısından önemine her fırsatta dikkat çeken Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Mentorluk Programı'nın da Vakfın bu alandaki çalışmalarından biri olduğunu vurgulayarak, genç kızların eğitim hayatının her aşamasında onlara destek olmayı hedeflediklerini, kadınların iş hayatına katılımında eğitimin 'kilit nokta' olduğunu söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesajlarını ileten Boyner şunları söyledi: "TÜİK verilerine göre iş gücüne katılım oranları incelendiğinde, yükseköğretimli kadınların iş gücüne katılım oranının % 71'lerde olduğunu görüyoruz. Bu oran lise eğitimini tamamlamamış kadınlarda % 25 iken, okuryazar olmayan kadınlarda ise %16'lara kadar düşüyor. Bu veriler bize gösteriyor ki kadınların iş hayatına katılımında eğitim kilit nokta. Kızlarımızın eğitim hayatından kopmaması için kapsamlı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu noktada Aydın Doğan Vakfı olarak kız çocuklarımızın eğitim sürecini baştan sona ele alıyor, eğitim hayatlarında her adımda onlara destek oluyoruz."

"DİJİTALLEŞMEYE GİDEN YOLDA KIZ ÇOCUKLARIMIZIN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE VAR OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gerek burslar gerekse mentorluk programı ile okuyan kızları profesyonel hayata hazırlamak ve iş gücüne katılımlarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Hanzade Doğan Boyner, "Şu an dünya hızı hiç bitmeyen bir dijital dönüşüm sürecinde. Bu süreçte özellikle teknoloji odaklı meslekler ön plana çıkıyor. Kızlarımızın bu alanlarda güçlü bir şekilde var olabilmelerini önemsiyoruz ve onların gelecekteki değişime en iyi şekilde ayak uydurmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Burslarımızdan mentorluk programımıza kadar uzanan geniş çalışma yelpazemizle kızlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hanzade Doğan Boyner, sözlerine şöyledi: "Doğan Grubu olarak birçok paydaşımızla birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde, eğitime devam eden öğrencilere 50 bin eğitim bursu sağlandı. Bugün, ilköğretim çağındaki kız ve erkek çocuklarının okullaşma oranı arasında fark kalmadı. Çalışmalarımızı son iki yıldır, Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı'yla uluslararası bir platforma taşıdık. BBOG yurtlarında kalan ve lisans eğitimine devam eden kızlarımızı üniversite eğitimine devam etmeye teşvik etmek amacıyla burslarımız mevcut. Aynı zamanda mühendislik ve hukuk fakültesinde okuyan başarılı kız öğrencilerimizi de burs programıyla destekliyoruz. İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerimizi iş hayatına ve sosyal hayata hazırlamak adına da Mentorluk Programı'nı yürütüyoruz. Bu vesile ile destek olan tüm paydaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum."

OKUYAN KIZLAR AYDINLIK YARINLARIMIZIN TEMİNATI

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Hanzade Doğan Boyner, "Aydın Doğan Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana hayata geçirdiğimiz sosyal projelerde, en önemli odak alanlarından biri kız çocuklarının eğitimi. Biz kadının güçlendirilmesi konusunu tüm süreçleriyle ele alıyoruz. Bu doğrultuda yüksek etkili projeleri hayata geçirmeye, tüm paydaşlarımızla etkisi pozitif yönde artacak bir harekete imza atmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki okuyan kızlar aydınlık yarınlarımızın teminatıdır" dedi.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Kurulduğu günden bu yana toplumun eğitim ve kültür düzeyine katkı yapan faaliyetleri desteklemeyi amaç edinen Aydın Doğan Vakfı, üniversiteli genç kızlara verilen burslar ve mentorluk programı ile kadınların iş gücüne katılımını arttırmayı hedefliyor. Yükseköğretimli kadınların % 71'inin iş gücüne katıldığı gerçeğinden yola çıkan Vakıf, mühendislik ve hukuk gibi geleceğin mesleklerinde kadının varlığını güçlendirmek için üniversitede okuyan genç kızların iş dünyasına adaptasyonunu kolaylaştırıyor.

Kız çocuklarının eğitimi odağında kapsamlı çalışmalar yürüten Aydın Doğan Vakfı, verdiği burslarla sağladığı maddi desteğin yanı sıra kız öğrencilerin eğitim hayatına devam ederek kariyer planlaması yapması ve profesyonel iş hayatına hazırlanmasına da yardımcı oluyor.

Aydın Doğan Vakfı, kız çocuklarına eşit eğitim imkânları verilmesi hedefiyle 2005 yılında başlatılan Baba Beni Okula Gönder seferberliği kapsamında, 5 kız yurdunun yapımını üstlenmek ve burslar vermek yoluyla seferberliğin en büyük bağışçısı oldu. Vakıf ayrıca, üniversitelerin mühendislik ve hukuk fakültelerini yüksek puanla kazanan başarılı lisans öğrencileri ile BBOG yurtlarında kalmış ve üniversite giriş sınavında lisans bölümlerine yerleşmeye hak kazanmış kız öğrencilere burs desteği sağlıyor.

Vakıf, bursiyeri olan kız öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olmak, onların vizyonunu geliştirmek ve iş hayatından örnekleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Mentorluk Programı'na devam ediyor. Program kapsamında bursiyerler, Doğan Grubu yöneticileri ile bir araya gelerek onların deneyimlerinden faydalanma ve bu doğrultuda kariyer planlarını şekillendirebilme fırsatı buluyor. Mentorluk Programı'na katılan Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinin mühendislik ve hukuk fakültelerinde okuyan öğrenciler, mentorlarıyla yıl boyunca yapılacak toplantılarla adım adım geleceğe hazırlanıyor.

Şarkıcı Gülben Ergen, Bakırköy Kadın Cezaevinde hükümlü bulunan şarkıcı Deniz Seki'yi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle ziyaret etti. Ergen ve Deniz Seki, diğer hükümlülerin katılımıyla cezaevinde düzenlenen özel bir organizasyonda, Kadınlar Gününü şarkı söyleyerek kutladılar.

Gülben Ergen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'uyuşturucu madde bulundurma ve başkalarına temin etme' suçlarından hükümlü Deniz Seki'yi Bakırköy Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. 13.00 sıralarında cezaevine gelen Ergen, basın mensuplarına ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.

"İLK KEZ SARILABİLECEĞİM"

Çok heyecanlı olduğunu kaydeden Gülben Ergen, "Deniz Seki'yi hep ziyaret ediyordum ancak hep camın arkasından görüyordum. Bu kez ilk defa içeri girip sarılabileceğim. Hep camın arkasından telefonla konuşuyorduk. Ama şimdi çok mutlu olacak" diye konuştu.

"HEM SOHBET ETTİK HEM ŞARKI SÖYLEDİK"

Gülben Ergen'in ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü. Ergen, çıkışta da yine kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Ergen, "Hepinize çok selamları var. Görüşmemiz çok sıcak geçti. Ona da bir şarkı söylettik. Çok güzel bir gün oldu. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Çok kalabalıklardı. Hem sohbet ettik hem şarkı söyledik. Haziran bir an önce gelsin" ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding'in kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fütürist Ufuk Tarhan'ın katıldığı "Gelecekte Kadının Rolü" konulu etkinlikte bir araya geldi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Elif Ergu'nun moderatörlüğünde, Zorlu PSM Meydan Fuaye'de düzenlenen programda, ünlü fütürist Ufuk Tarhan, "Gelecekte Kadının Rolü" başlığı altında, geleceğin başarılı insan modeli T-İnsan'dan ve başarılı bir kariyer için neler yapılması gerektiğinden, kadınların geleceğin tasarlanmasında üstleneceği rollerden ve geleceğin şifrelerinin basıl bozulabileceğinden söz etti, uygulanabilir ipuçlarını kadınlarla ile paylaştı.

Ufuk Tarhan, "Gelecek, cesurlar, bozguncuları ve paylaşımları sever. Kadınlarda da bu özellikler fazlası ile var. O halde kadınlar geleceğin şekillendirilmesinde çok önemli bir rol üstlenebilir" dedi.

Tarhan, "Kadınların detaylara çok iyi hâkim olmaları, bir konuda derinleştiklerinde, teknolojiyi kavradıklarında onların çok daha fazla fark yaratmasına yol açabilir. Bunun için herkesin işi ile ilgili pek çok yaratıcı ve yenilikçi fikir tasarlaması, tekno kadınlara dönüşmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret, ayrıca yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını küçük düşürücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının ardından sosyal medya hesaplarında yapılan olumsuz paylaşımlarla ilgili soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma kapsamında bir hesaptan, bombalama olayını destekleyen ve hakaretler içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada polis, IP numarasını kullanarak paylaşımları yapan kişiyi belirledi. Yapılan çalışmalarda Bursa, Orhangazi'de oturduğu tespit edilen şüphelinin evine baskın yapıldı. Baskında şüpheli Murat K., gözaltına alınırken, evindeki tablet bilgisayar ve taşınabilir hard diskine incelenmek üzere el kondu. Bir üniversitenin, kamu yönetimi bölümünden mezun olan Murat K.'nın işsiz olduğu belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerlere hakaret ve T.C. hükümetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını aşağılama suçlamasıyla adliyeye gönderildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HÜKÜMLÜLER : RAHSAN AFINDAN YARARLANACAK MIYIZ ?

MAHKEME BAŞKANI : YARARLANACAKSINIZ

* 235 sanıklı davada karar 103' üncü duruşmada çıktı. 24 sanık için dava görülürken öldükleri için ; 169 sanık için de zaman aşımı nedeniyle haklarında açılan dava düştü.

* Vedat Ergin 4 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan toplam 66 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 42 sanık hakkında da çeşitli hapis cezalarına hükmetti. .

* Karara tepki gösterip "Böyle adalet olmaz...Rahşan Afından yararlanacak mıyız?" diye bağıran sanıkları mahkeme başkanı Hakan Türkön, "Yararlanacaksınız" diye yanıtladı.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Metris Cezaevi'nde 1997 yılında 5 mahkumun ölmesiyle sonuçlanan isyana ilişkin aralarında Vedat Ergin'in de bulunduğu 235 sanık hakkında açılan dava 20 yıl sonra karara bağlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 103. Duruşmayaa başka suçtan tutuklu sanıklar ile başka suçtan tutuklu Vedat Ergin'in de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

"20 YIL GEÇMİŞ BİR ŞEY DİYECEK MİSİN? DİYORSUNUZ. HAYIRDIR"

Duruşmada tutuksuz sanıkların son sözleri aldı. Mahkeme Başkanı Hakan Türkön "Birşey diyecek misin?" demesi üzerine SEGBİS ile tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlanan Vedat Ergin, "Olayın üzerinden 20 yıl geçmiş beni çağırıyorsunuz bir şey diyecek misininiz?' diyorsunuz. Hayırdır! " diye konuştu. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

169 KİŞİ HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, yargılama sürecinde hayatını kaybettiği için 24 kişi hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi. 169 kişi hakkındaki dava ise zamanaşımından düşürülmesine hükmetti.

VEDAT ERGİN'E 66 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Vedat Ergin'i 4 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan toplam 66 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 10 sanık, 3 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan 50'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 14 sanığı ise 2 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan 33'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 17 sanık hakkında da 1 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan 16'şar yıl 8'er ay hapis cezasına hükmetti.

"BÖYLE ADALET OLMAZ.. BÖYLE HUKUK OLMAZ" DİYE BAĞIRDILAR

Karar açıklandıktan sonra sanıklar, "Böyle adalet olmaz", "Böyle hukuk olmaz, lanet olsun" ,"Rahsan Afından yararlanacak mıyız?" diye bağırdılar. Bunun üzerine mahkeme başkanı Hakan Türkön de "Yararlanacaksınız" diye cevap verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Metris Cezaevi'nde 8 Temmuz 1997'de bir tutuklunun öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada olaya karışan bazı hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkine karar verildi. Bu durumu öğrenen sanıklar Vedat Ergin, Ufuk Sessiz, Orhan Kalkuz ve arkadaşları, sevki önlemek için ayaklanma çıkarmayı planladı. Olay günü Vedat Ergin ve arkadaşları, karpuz verme bahanesiyle kapıyı açtırdıkları infaz koruma memurunu tabancayla rehin aldıktan sonra ele geçirdikleri anahtarlarla diğer koğuşların kapılarını açtılar ve isyanı bu şekilde başlattılar. İsyanı başlatanlar kamuoyu nezdinde sempati toplayabilmek için cezaevinde bulunan cinsel suçtan hükümlü ve tutukluları bulup öldürme planı yaptı. Bunun üzerine "Zeytinburnu sapığı" olarak bilinen Muhammet Demir'i öldürdüler. İsyan çıkaranlar daha sonra Sedat Demirez, Şemsettin Demir, Feyzullah Özmen ve Kubilay Biçimciler'i öldürdüler. Olaydan sonra "Cezaevinde silahlı isyan çıkarmak", "silahlı isyana iştirak etmek", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "yağma", "kasten yangın çıkarmak", 5 kişiyi canavarca his saikiyle öldürmek" gibi suçlardan 235 kişi hakkında dava açılmıştı.