DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- NASUH MAHRUKİ'YE 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul

"Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan hakkında soruşturma yürütülen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Nasuh Mahruki'nin bir televizyon programında yaptığı konuşmada, "Bu devran değişecek" şeklindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi. Mahruki'nin TCK'nin 299/1-2. maddesi uyarınca 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi. Mahruki, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Nasuh Mahruki savcılığa verdiği ifadesinde, programın konusunun Lozan olduğunu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin geçmediğini ifade etmişti.

Mahruki, "Devran değişecek" cümlesini hukuk sistemindeki aksaklıkların ortadan kalkıp yargının daha normalleşmesi ve Türkiye'nin evrensel hukuk ilkelerine dönmesi gerektiğini belirtmek için kullandığını söylemişti. Savcılıkça tutuklanması talep edilen Mahruki, 24 Ekim 2016'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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2- ŞİKE SORUŞTURMASINDA KUMPAS DAVASI : SAVCI 3 TUTUKLU SANIĞIN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul /

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada savcı 3 sanığın tahliyesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklar Ekrem Açıkel ile Mehmet Oyan hakkındaki karakola imza atma şartının kaldırılarak yurtdışı yasağının devamına karar verilmesini talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen davanın beşinci celsesinde katılma ve tahliye taleplerini alan mahkeme heyeti, görüşünü açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi. Duruşma savcısı Murat Yıldırım, müştekilerin katılma talebinin kararını mahkeme heyetine bıraktığını belirterek, tutuklu sanıklar Lokman Yanık, Abdullah Çelik ve Mustafa Tunç'un suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Savcı Yıldırım ayrıca, tutuksuz sanıklar Ekrem Açıkel ile Mehmet Oyan hakkındaki karakola imza atma şartının kaldırılarak yurtdışı yasağının devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talepler hakkında karar vermek için duruşmaya ara verdi.

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3- FAZIL SAY, PİYANİST DENGİN CEYHAN'IN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN: BİR PİYANİST; 1 AY ÇALIŞMAZSA BÜTÜN DÜNYA ANLAR SAAT İŞLİYOR BEYLER YÜREK SİZİN

İstanbul )

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, piyanist Dengin Ceyhan'ın elleri kelepçeli fotoğrafını paylaşarak, "Utanç ölümden ağır bir histir. Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil. Dengin Ceyhan. Türk piyanisti. 1992 doğumlu. Suçu ne anlaşılmadı. Tutuklandı. Hapiste. Şöyle diyor gerçekler: Bir piyanist; 1 gün çalışmazsa kendi anlar. 1 hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar... 1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar .... Saat işliyor beyler...yürek sizin" dedi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Gezi eylemleri sırasında ve Soma'daki facianın ardından verdiği konserlerle beğeni toplayan genç piyanist Dengin Ceyhan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "hakaret" ettiği iddiasıyla tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal paylaşım sitesinden piyanist Dengin Ceyhan'ın elleri kelepçeli fotoğrafını paylaşarak şu açıklamada bulundu: "Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil. Dengin Ceyhan. Türk piyanisti. 1992 doğumlu. Suçu ne anlaşılmadı. Tutuklandı. Hapiste. Şöyle diyor gerçekler: Bir piyanist; 1 gün çalışmazsa kendi anlar. 1 hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar... 1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar .... Saat işliyor beyler...yürek sizin. György Cziffra. Ve Dengin Ceyhan... Bu akşam Budapeste'de György Cziffra festivalinde çaldım. Hikayeyi anlatalım; Macar piyanist Zciffra 1930-40'ların piyano dahisiydi. En büyüğüydü. Aynı zamanda besteci ce emprovizasyoncuydu ( doğaçlama müzik yapardı) Bende pek çok kayıdı var. Gerçekten öyledir. Hikaye şöyle devam ediyor; Cziffra baskı rejiminden kurtulmak için 1950'lerde Macaristan'dan batıya kaçmayı dener. Başaramaz. Yakalanır. 3 yıl hapis yatar. İşkence görür. Parmaklarını ve bileklerini kırarlar. Sonra 3 yıl taş kırma işine sürerler. Cziffra'nın piyano hayatı bir daha asla eskisi gibi olamayacak şekilde bitirilir. Hapisten çıkınca yine kaçar. Bu sefer başarır. Fransa'ya yerleşir. Müzik okulu kurar. Onunla idare eder.. bugün Cziffra'nın dehasını unutturmamak için Macarlar festival yapıyor. Dünyanın en büyük müzisyenleri davet ediliyor. Bu utanç ile yüzleşiyorlar. Cziffra'yı yaşatıyorlar. Ben de bu akşam tamamı hıncahınç dolu Liszt akademisi salonunda, hayranı olduğum Cziffra için çaldım.

UTANÇ ÖLÜMDEN AĞIR BİR HİSTİR

Utanç ölümden ağır bir histir. Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil. Dengin Ceyhan. Türk piyanisti. 1992 doğumlu. Suçu ne anlaşılmadı. Tutuklandı. Hapiste.

BU FOTOĞRAF YILIN FOTOĞRAFIDIR. 2017 TÜRKİYESİ

Bu fotoğraf yılın fotoğrafıdır. 2017 Türkiyesi. Ünlü bir söz var, onu söyleyeyim, biraz çelebilik , biraz yürek biraz da tarihin acımasız gerçeğinin nasıl vuracağının yukarıdaki Cziffra-Macaristan örneği ile hatırlatayım istedim. Hukuk.

BİR PİYANİST; 1 AY ÇALIŞMAZSA BÜTÜN DÜNYA ANLAR SAAT İŞLİYOR BEYLER...YÜREK SİZİN

Şöyle diyor gerçekler; Bir piyanist; 1 gün çalışmazsa kendi anlar. 1 hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar... 1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar ....

Saat işliyor beyler...yürek sizin."

Görüntü dökümü

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-Fazıl Say'ın sosyal paylaşım sitesinden Dengin Ceyhan paylaşımları fotoları

-Dengin Ceyhan & Davide Martello'nun Soma için verdiği konser

- Dengin Ceyhan'nın Taksim Meydanı'ndaki konseri

-Fazıl Say'ın konser görüntüsü

24.02.2017 - 16.39 Haber Kodu : 170224162_

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4- STRUMA FACİASI'NDA HAYATINI KAYBEDENLER SARAYBURNU'NDA ANILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

İstanbul Valiliği, 1942 yılında Karadeniz'de 768 kişinin hayatını kaybettiği Struma Faciası'nın 75. yıldönümünde bir anma programı düzenledi. Sarayburnu Limanı'nda gerçekleştirilen törende, 1942 yılında Almanya'dan kaçan Yahudilerin içinde bulunduğu "Struma" adlı geminin Karüaadeniz'de Rus denizaltısı tarafından batırılması sonucunda hayatını kaybeden 768 kişi anıldı.

Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevileri Hahambaşılığı Müşaviri İzak Kolman katıldı.

"GEÇMİŞTE YAŞANANLARI MAALESEF DEĞİŞTİRME ŞANSINA SAHİP DEĞİLİZ"

İstanbul Valisi Vasip Şahin törende bir konuşma yaparak, "Struma gemisinde kaybettiğimiz insanların vatanlarını terk etmeye zorlayan tarihin en büyük vahşetlerinden Holokost'u ve buna yol açan sebepleri anlamak bu çerçevede, antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, bir başka inanca düşmanlık gibi olgularla mücadele edilebilmesi ve benzer trajedilerin önüne geçilebilmesi adına hepimizin ortak görevidir. Geçmişte yaşananları maalesef değiştirme şansına sahip değiliz. Ancak onlardan ders alarak gelecekte yaşanacakları belirlemek veya yönlendirmekte bizim elimizdedir. Tecrübe edilen acıları unutmamak aklımızın ve vicdanımızın daima diri kalmasına sebep olacaktır. Bu bağlamda toplumumuzun ortak acısı olan Struma faciasını unutmamak ve bu hadisede hayatını kaybeden yüzlerce masumun hatırlamak, onları ülkelerinde kaçmak zorunda bırakan şartları ve zulümden kaçan insanlara kapıların açılmasında gösterilebilecek tereddüdün yol açabileceği trajik olayları da her daim aklımızda tutmamıza sebep olacaktır" şeklinde konuştu.

DENİZE ÇELENK ATTILAR

Konuşmaların ardından, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Struma faciasında hayatını kaybedenler için dua etti. Duaya, törene katılanlar da eşlik etti. Duanın ardından, Vali Şahin ve İsak Haleva faciada hayatını kaybedenlerin anısına denize çelenk bıraktı. Anma törenine katılanlar da denize beyaz karanfiller attı.

Görüntü Dökümü:

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- Şahin'in konuşması

- Dua edilmesi

- Denize çelenk atılması

- Denize karanfil atılması

- Törenden görüntüler

- Detaylar

24.02.2017 - 16.40 Haber Kodu : 170224163

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5- HAYRİ İNÖNÜ'DEN İCRADAN SATILIĞA ÇIKAN İNÖNÜLERİN YALISI İÇİN AÇIKLAMA

* Hayri İnönü,

"Umarım gerçek değerinin altında bir satış olmaz. Elimizdeki bir malın satılmasını kimse istemez ancak satılırsa da değerine satılması lazım ki hak yerini bulsun"

Haber-Kamera: Enver Alas / İstanbul

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, kurucu üyesi olduğu Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı'na ait Anadoluhisarı'ndaki tarihi yalının icradan satışa çıkarılmasıyla ilgili olarak, "Umarım gerçek değerinin altında bir satış olmaz. Elimizdeki bir malın satılmasını kimse istemez ancak satılırsa da değerine satılması lazım ki hak yerini bulsun" diye konuştu.

Hayri İnönü, Şişli Öğretmenevi'nde katıldığı bir programda basın mensuplarının sorusu üzerine Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı'na ait Anadoluhisarı'ndaki 100 yıllık Komodor Remzi Bey Yalısı'nın icradan satışa çıkarılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

İnönü "Yalı, Erdal ve Sevinç İnönü Vakfı'nın bir parçasıydı. Ancak Sevinç İnönü'nün kardeşine verdiği bir takım kefaretlerden ötürü bir süre önce satışı gündeme gelmişti. Sonra bu durduruldu. Fakat bu belli bir süreliğine oldu. Satış işlemi yine gündeme geldi ve 28'inde(Şubat) açık artırmayla satışı yapılacak" diye konuştu.

"GERÇEK DEĞERİNİ BULMASI GEREKİYOR"

Vakfın aynı zamanda kurucu üyelerinden olduğunu da hatırlatan İnönü, satışın gerçek değerini bulması gerektiğini kaydetti. İnönü, "Umarım gerçek değerinin altında bir satış olmaz. Elimizdeki bir malın satılmasını kimse istemez ancak satılırsa da değerine satılması lazım ki hak yerini bulsun" dedi.

"VASİYETLER HER ZAMAN YERİNE GETİRİLEMİYOR

Bir gazetecinin "Yalıda anılarınız var mı?" şeklindeki sorusuna Hayri İnönü, "Tabi ki var. Sonuçta amcamın evi. Amcam vefatından önce uzun süre orada oturdu. Evin ilk alınışını da hatırlarım. Restore etmişlerdi. Çok sık gidip geldim ve çok iyi bilirim orayı" şeklinde yanıt verdi. Erdal İnönü'nün müze olsun vasiyetinin hatırlatılması üzerine İnönü, "Çare yok. Vasiyetler her zaman yerine getirilemiyor. Vasiyet, ticari bir davanın önüne geçseydi böyle birşey olmazdı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Hayri İnönü'nün açıklamaları

-Genel ve detaylar

24.02.2017 - 16.01 Haber Kodu : 170224149_