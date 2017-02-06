DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

- İSTANBUL'DA PKK'YA YÖNELİK OPERASYON

* Yakalanan 3 kişinin eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik dün gece 3 ilçede düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

ŞİFRELİ RAPOR ÇÖZÜLDÜ EYLEMLER ORTAYA ÇIKTI

TEM ekipleri 2 Şubat Perşembe günü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nden sorumlu C.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.M.'nin üzerinde bulunan hafıza kartlarını inceleyen ekipler İstanbul'da yapılan ve yapılması gereken eylemlerin bulunduğu şifrelenmiş bir dosyaya ve çeşitli raporlara ulaştı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda şifreli belgeleri çözerek adı eylem planlarında geçen kişileri belirledi.

3 İLÇEDE, 3 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

Bunun üzerine TEM Özel Tim ekipleri dün gece 3 şüpheliyi yakalamak için Sancaktepe, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde bulunan 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Y.A.(27), K.Ç.(29) ve Y.M.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

O RAPORDAN BAZI BAŞLIKLAR;

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şifreleri çözülen dosya ve raporlarda yer alan bazı başlıklar şunlar;

-Örgütün son zamanlarda kaybettiği güvenin geri kazanılması için sokaklarda propaganda çalışmalarının arttırılması ve maddi yardımlar toplanması - silahlı, bombalı, sokak eylemleri şeklindeki eylemlerde milli hassasiyetlerin yüksek olduğu ilçe ve bölgelerin seçilmesi

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- MAÇKA PARKI İÇİN İBB'YE İTİRAZ

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA / İstanbul

Maçka Parkı'nın Beşiktaş Vodafone Arena Stadına bakan girişinin, Dolmabahçe-Levazım arasında yapılacak karayolu tüneli çalışmaları kapsamında kapatılmasını protesto eden bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı.

2 BİN İTİRAZ DİLEKÇESİ VERİLDİ

"Tünel Projesi iptal edilsin, Ağacımız, parkımıza dokunma" yazılı pankart açan grup, yaklaşık 2 bin itiraz dilekçesini İBB'ye teslim etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tepkiler üzerine "Maçka'da 1 metrekare yeşil alan kaybı olmayacaktır" açıklaması yapmıştı.

"İMAR PLANI KESİN DEĞİL AMA İHALE YAPILMIŞ"

Basın açıklamasında Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünellerine ilişkin imar planlarının henüz askıda olduğu vurgulanırken, tünel projesinin etkilediği alanlarla ilgilenen Koruma Kurulları'ndan alınmış herhangi bir görüşün olmadığının altı çizildi. Açıklamayı yapan mahalle sakini Kürşat Oral, "Bu projeyle ilgili her şey gizli kapaklı, her şey keyfi. Baştan sona yasalara uygun olmayan bir süreç işletiliyor. Sözgelimi projeyle ilgili henüz kesinleşmiş bir imar planı yok ama ihaleyi almış bir şirket var" diye konuştu.

"SADECE MAÇKA PARKI DEĞİL; ORTAKÖY VADİSİ DE TEHDİT ALTINDA"

Maçka Parkı'ndan başlayan tünelin çıkış noktasının Levazım bölgesi olduğunu belirten Oral, "Sorun sadece Maçka Parkı ile sınırlı değil. Maçka Parkı ilk adım. Projede öngörülen tünelin çıkış noktası olan Levazım bölgesinde yaşanacak olan talan ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR'A ELEŞTİRİ

Levazım bölgesinde bulunan Ortaköy Vadisi'ne yönelik imar planlarının 2015 yılında 8. İdare Mahkemesi ve Danıştay tarafından iptal edildiğini hatırlatan Oral, "Danıştay'ın kararına rağmen başlanan yeni proje eskisinden farklı ve daha da zararlı olarak hem Ortaköy Vadisi'ni hem de Maçka Parkı'nı şantiye haline getiriyor. Ne yazık ki projenin İBB ile eşdeğer düzeyde bir sorumlusu da CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar" dedi. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın temyiz aşamasında davadan feragat ettiğini ve projeyi savunduğunu söyleyen Oral, "Ortaköy Vadisini bir rant alanına çevirmeyi kafasına koyan Hazinedar, bu projede İBB ile ortak çalışıyor" dedi.

"MAÇKA PARKI KAVŞAK HALİNE GETİRİLİYOR"

Oral sözlerine şöyle devam etti: "Bu proje ulaşım sorunlarını çözmekten ziyade İstanbul'un son kalan yeşil alanlarına hançer gibi saplanıyor ve Maçka Parkı kavşak haline getiriliyor. Projenin geliş ve gidiş tünelleri parkı kıskaca alıyor. Tünel yaklaşım yolları parkın içine inşa ediliyor."

"PARKLAR ŞANTİYE ALANI DEĞİLDİR"

İstanbul Kent Savunması üyesi peyzaj mimarı Çağdaş Öztürk ise "Maçka'lılar ve Ortaköy'lüler olarak, yeşil alanlarına sahip çıkanlar olarak 'Parklar şantiye alanı değildir' diyoruz. Parklar ve yeşil alanlar bizleri bir araya getiren, sohbet edebildiğimiz, kardeşleşebileceğimiz alanlardır. Parklarımıza sahip çıkalımö dedi. İstanbul'da olması beklenen depreme değinen Öztürk "Depremler olduğunda yok ettiğiniz parklarımız olmadığında nereye kaçacağız, AVM'ye mi? Biz AVM'ye kaçmak istemiyoruz, parkta, yeşil alanda, mahallemizde kalmak istiyoruz" dedi.

2İBB ORTAKÖY VADİSİ'Nİ TALAN ETMİŞ DURUMDADIR"

İBB'ye askı süresi içerisinde itiraz dilekçelerini ilettiklerini söyleyen avukat Eren Can, "Bu proje tamamen hukuksuzdur. Henüz imar planı askıdayken, yani kesinleşmemişken, İBB yangından mal kaçırır gibi Ortaköy Vadisi'ni talan etmiş durumdadır. Maçka Parkı'nın bir kısmını kapatmış durumdadır. Ne Koruma Kurulu onayı vardır, ne ihale ilanı vardır. İBB hukuksuz bir iş yaptığını bilmektedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan ve afişten görüntü

-Basın açıklaması Kürşat Oral'ın konuşması

-Çağdaş Öztürk'ün konuşması

-Avukat Eren Can'ın konuşması

-Grubun dilekçeleri İBB'ye vermesi

-Genel ve detay görüntüler

06.02.2017 - 15.36 Haber Kodu : 170206104

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- HRANT DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASI...

"YILMAZER'İN RAPORU GÖRMEMİŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Haber: Özden ATİK / İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, F4 raporunu (Dink'in öldürüleceğine ilişkin) Ali Fuat Yılmazer'in görmemesinin mümkün olmadığını belirtti. Yılmazer ise, aleyhine olan tek beyanın Ahmet İlhan Güler'in beyanı olduğunu belirterek "Bu yorum, sokaktaki bir adamın yapacağı yorumdan kıymetli değildir. Bu yorum dışında hakkımda delil yok" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer getirildi. Tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler duruşmada hazır bulundu. Bazı sanıklar ise, ses ve görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı.

YILMAZER SORU SORDU

Duruşmada, savunması devam eden Ali Fuat Yılmazer, daha önce soru yöneltemediği eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'e sorular sordu. Yılmazer, "Cinayetten hemen sonra İstanbul, Dink'in ne pahasına olursa olsun öldürüleceği bilgisini içeren F4 raporuna ulaşmış. Erhan Tuncel de sorgusunda, Terörle Mücadele Şubesi'nde 'F4 bana gösterildi, ben açıklama yaptım' demiştir. İstanbul ekibinin savcılık beyanları savunma temelli ve yalan beyanlardır. Sonradan değiştirilmiş beyanlardır. İlk gün ne söylemişsem bugün de aynısını söylemek zorundayım. Ama durmadan beyan değiştirenleri de sizin takdirinize bırakıyorum" diyerek F4 raporunu görmediğini söyledi.

"PROTESTOLAR DİNK'İ HEDEF HALİNE GETİRDİ"

Ali Fuat Yılmazer, Güler'e "Alenileşmiş tehdit bilgileri neye göre istihbarat çalışması kapsamına girmez?" diye sordu. Ahmet İlhan Güler ise, "Dink'in yargılandığı Türklüğe hakaret davası, mahkemelerdeki nümayişler legal büro tarafından takip edilirdi. Hayati tehdit gibi bir değerlendirme yapmadık" diye cevap verdi. Yılmazer bunun üzerine, bu protesto ve propagandaların Dink'i hedef haline getirdiğini öne sürdü.

"GÜLER'İN BEYANINDAN BAŞKA TEK BİR DAYANAK YOK"

Ali Fuat Yılmazer, iddianamede aleyhindeki tek iddianın Ahmet İlhan Güler tarafından beyan edildiğini belirterek "Ahmet İlhan Güler savcılığa verdiği ifadesinde F4 raporunu Ali Fuat Yılmazer'in görmemiş olmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Bunun dışında C Şubesi personelinden hiçbiri bu raporu 'Yılmazer'e arz ettik' dememiştir. Aleyhime başka bir ifade de yoktur. Dolayısıyla tek bir dayanak yok, Ahmet İlhan Güler'in beyanından başka. Tüm evraklar şube müdürüne iletilir ve ben gördüğüme paraf atarım. Ama söz konusu raporda benim parafım yoktur" dedi.

GÜLER: BİLİRKİŞİLİK YAPMADIM, DEĞERLENDİRME YAPTIM

Bunun üzerine Ahmet İlhan Güler de "Benim bilgime göre 9 nolu, F4 raporunu (Dink'in öldürüleceği bilgisi içeren rapor) okumaması mümkün değil" diye konuştu. Yılmazer ise "Bu yorum, sokaktaki bir adamın yapacağı yorumdan kıymetli değildir. Bu yorum dışında hakkımda delil yok" deyince Ahmet İlhan Güler de "Ben bilirkişilik yapmadım, bir değerlendirme yaptım" dedi. Duruşmaya Yılmazer'in savunmasına devam edilmek üzere ara verildi.

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- RESTORAN CİNAYETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN / İstanbul

Beykoz'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Hüseyin Mert Saral, mahkemece tutuklandı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Hüseyin Mert Saral'ı dışarıda bekleyen bir grubun alkışladıkları görüldü. Hüseyin Mert Saral, zırhlı polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Saralın adliyeden çıkarılması

-Grubun alkışlaması

-Zırhlı araca bindirilmesi

06.02.2017 - 17.20 Haber Kodu : 170206138

06.02.2017 - 17.39 Haber Kodu : 170206149

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- TAKSİM'DE CAMİ YAPILMASI PLANLANAN ALANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Ali AKSOYER / İSTANBUL

Taksim'de Cami yapılması planlanan Taksim Sular İdaresinin arkası hava kamerası tarafından görüntülenmişti. Havadan görüntülerde Taksim meydanı ile caminin yapılması planlanan geniş alan görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hava kamerasıyla Taksim meydanı

-Cami yapılması planlanan alan

06.02.2017 - 17.34 Haber Kodu : 170206148

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- 28 ÖĞRETİM ÜYESİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 28 akademisyenin "Terör örgütü üyeliğiö suçundan tutuklanmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 28 akademisyen "Terör örgütü üyeliğiö suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 5 akademisyen ise adli kontrol şartıyla hakimliğe gönderildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, 23 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı belirtilirken yine bu kişilerin Bank Asya hesaplarına ilişkin yaşanan hareketliliğin de örgüt liderinin çağrısına uydukları ve örgüte bağlılıklarını gösterdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı. Ayrıca 3 şüphelinin çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraç ettiği belirtildi.



