DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyonu polis ateş açarak durdurdu.

* Araç sürücüsü gözaltına alınırken kamyonun freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.

* İstanbul Valiliği,

"Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur"

Haber-Kamera : Çağatay KENARLI - Enver ALAS - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyerleri aşan bir kamyon hareketli dakikalara neden oldu. Bariyerleri aşan su dağıtım kamyonu ateş açılarak durdurulurken sürücü gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki olay saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.

Fatih Akşemsettin Caddesi'nde bulunan emniyet kontrol giriş noktasında bir firmaya ait su dağıtım kamyonu freni patlaması sonucu duramayarak hızla ilerleyince emniyet çevresinde görev yapan Özel Harekat ekipleri kamyonun lastiklerine ateş açtı. Silah sesleri duyan emniyet personeli emniyete bir saldırı olduğunu zannederek silahlarını alarak emniyet girişine indi. Polis, olay yerinde geniş çaplı önlemi aldı. Emniyet metro istasyonunun girişleri önlem amacıyla kısa bir süre kapatıldı. Kamyon sürücüsü emniyetin dışında bulunan beton bariyerlere kamyonu sürterek durdurdu. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak inceleme için emniyet binasına getirildi. Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri su kamyonundaki yaptıkları incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "REFEDANDUM" VE "LAV SİLAHLI SALDIRILARLA" İLGİLİ KONUŞTU

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" (REFERANDUM KARARI)Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız"

" (LAV SİLAHLI SALDIRILAR) İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar Ak Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunu iyi bilsinler ki; bizler bu yola her şeyimizi koyduk"

Haber: Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının açılış törenine katıldı.

"PARLAMENTO GÜZEL BİR CEVAP VERDİ. ŞİMDİ MİLLETİM İNŞALLAH GERÇEK, NİHAİ KARARI VERECEK"

Burada konuşan Erdoğan, TBMM'den geçen anayasa teklifine ilişkin "Ne yaptınız ki diyenlere dün akşam parlamento güzel bir cevap verdi. Ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

"PARLAMENTODAN GEÇTİKTEN VE ÖNÜME GELDİĞİ ZAMAN DA BEN PEŞİNEN SÖYLÜYORUM. ONAYLARIM"

Erdoğan, "Şu anda bir referandum sürecindeyiz. İnşallah bu referandum süreci de milletimizin kahir ekseriyetiyle ben inanıyorum ki neticeye ulaşacak bunun ardından da sizlerin bu talebi parlamentoda inanıyorum ki gündeme gelecektir. Parlamentodan geçtikten ve önüme geldiği zaman da ben peşinen söylüyorum. Ben bunu onaylarım. George, Hans ne der. Şu ne der. Bu ne der. Beni ilgilendirmez. Milletimin dediği beni ilgilendirir. İşte bu manzara güçlü Türkiye manzarasıdır. Yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır" dedi.

"İSTEDİKLERİ KADAR İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE AK PARTİ İL TEŞKİLATINA LAV SİLAHI İLE ATEŞ ETSİNLER"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl binalarına düzenlenen lav silahlı saldırılara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların aşmasının yolu işte bu manzaradır. Toplu açılış ile verdiğimiz mesajlar, birlikteliktir. Ülkemizi terör, baskı, kuşatma ile ayak oyunları, riyakârlık, algı operasyonları ile sindirmek, huzursuz etmek isteyenleri bozacak olan manzara işte budur. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar Ak Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunu iyi bilsinler ki; bizler bu yola her şeyimizi koyduk" ifadelerini kullandı.

"ELLERİNDEKİ FİNANS İMKANLARINI SPEKÜLASYON ARAÇLARINI KULLANARAK BİZİ DİBE ÇEKMEYE ÇALIŞACAK"

Erdoğan, "Unutmayınız, onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz yaptığımız her yatırımla, attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları ve bombalarıyla yakacak, yıkacak, biz ise inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yollarını arayacak, biz yaşatmanın çaresine bakacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkeye, millete zincir vurmak isteyen çok oldu. Ama hiçbiri de başaramadı. Bugün de Türkiye'yi terör örgütleri, ekonomik saldırılar ile uluslararası dayatmalar ile köşeye sıkıştırdıklarını sananlara karşı yeni bir istiklal mücadelesini başlattık sürdürüyoruz" diye konuştu.

"DÖKTÜĞÜMÜZ HER DAMLA KAN, BU TOPRAKLARIN VATAN OLDUĞU GERÇEĞİNİ PERÇİNLEYEN BİRER MIHTIR"

El Bab'ta 5 askerin şehit olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimiz var. Ama şehitler olmadan bu toprak vatan olmaz. Dün Suriye'de 5 şehidimiz var. 9 gazimiz var. Dün ki kahramanlar ile birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnancımıza göre şehitler ölmez. Onlar diridirler. Kimse şehitlerimiz için ölü demesinler. Onlar ruhları ile bizim yanımızdalar. Bizim görevimiz, bu mücadeleyi sonuna kadar vermektir. Toprağa verdiğimiz her şehit bedeni elbette yüreğimizin bir köşesini dağlıyor. Gazilerimizin yaşadığı acıları bir kenara bırakmamız mümkün değil. Döktüğümüz her damla kan, ter bu toprakların bize vatan olduğu gerçeğini perçinleyen birer çivi, mıhtır. Birer tapu belgesidir. 15 Temmuz'da darbecinin silahının karşısına cesaretle dikildiğinde orada kanını dökmeseydi. Genci, yaşlısı, kadını erkeği biz bugüne çıkabilir miydik? İstiklal Marşımızın şairinin dediğini sizler aynen yerine getirdiniz. Aynen yerine getirdiniz. Siz gövdenizi siper ettiniz ve o hayasızca akın durdu. İşte mesele bu. İmansızların karşısında ehli iman, kendisini tam manasıyla ortaya koydu ve neticeyi aldık" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, FETÖ HEPSİ ÇÖKECEK"

Terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, FETÖ hepsine karşı Selçuklu sultanı Kılıçaslan'dan beri coğrafyamızda verdiğimiz mücadelede karşımıza çıkartılan ihanet çeteleri hepsi nasıl çöktüyse bundan sonra da hepsi çökecek. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin geleceğe yönelik adımları söz konusu olduğunda 15 Temmuz'da olduğu gibi Allah'ın izniyle her şeyi yapacaktır" açıklamasında bulundu.

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNA GEÇTİ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" (Vatman koltuğuna oturması) Belediye başkanlığımdan bu yana her halde 1015'i bulmuştur. Açılışını yaptıklarım olarak kastediyorum. Teknoloji şimdi çok ileriye doğru gidiyor. Hepsinde vatman noktasında şeyler gelişiyor. Mesela bu çok daha farklı ileri teknoloji. Ancak buraya indiğim noktada bazı özelliklerini anladım"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim'de sefere başlayan Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattının da aralarında bulunduğu Pendik Belediyesi'nin toplu açılış töreninin ardından vatman koltuğuna oturdu.

METROYU ERDOĞAN KULLANDI

Tavşantepe İstasyonu'nun girişinde gerçekleştirilen törende konuşan Erdoğan daha sonra açılış kurdelesi kesti.

Ardından Erdoğan, beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş metroyu kullandı.

Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, Tavşantepe durağından Pendik'e kadar metroyu kullandı.

Pendik'te kısa bir açıklama yapan Erdoğan, kaçıncı kez metro kullandığının unuttuğunu belirterek, "Belediye başkanlığımdan bu yana her halde 1015'i bulmuştur. Açılışını yaptıklarım olarak kastediyorum. Teknoloji şimdi çok ileriye doğru gidiyor. Hepsinde vatman noktasında şeyler gelişiyor. Mesela bu çok daha farklı ileri teknoloji. Ancak buraya indiğim noktada bazı özelliklerini anladım" dedi.

METRO HATTI HİZMETE AÇILMIŞTI

4.4 km uzunluğundaki Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattı, Kadıköy'den Pendik'e ulaşım süresi 35 dakikaya inerken, metronun durak sayısı ise bu 3 durakla birlikte 19'a yükseldi. Metro hattındaki bu üç durak 10 Ekim'de seferlerine başlamıştı.

Bugün açılışı yapılanlar arasında metro hattının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Pendik Hizmet İçi Enstitüsü, Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Lütfü Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orhan Gazi Kız Lisesi ile ortaokullar da bulunuyor.

4- 49 İLDE FETÖ OPERASYONU: 132 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin itirafları doğrultusunda 49 ilde 325 adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 187'si emniyet personeli, 48'i örgüt içerisinde "abi-abla"ların olduğu 235 kişiden 132'si gözaltına alındı. Operasyonun diğer şüphelileri yakalamak için devam ettiği öğrenildi.

5- KARLAR ERİDİ BARAJLAR DOLDU



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından, karların erimesiyle barajlar doldu. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 83.75 olarak ölçüldü. Istarancalar ve Kazandere barajları tamamen dolarken, Darlık barajında doluluk oranı yüzde 98.37, Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 99.07, Alibeyköy barajında yüzde 94.02, Terkoz'da ise yüzde 93.79'a ulaştı. Barajlardaki toplam doluluk oranı geçtiğimiz kasım ayında yüzde 36. 37'ye kadar düşmüştü.

DOLULUK ORANI YÜZDE 87.35'TEN 37.6'YA İNMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı 87.35'e çıkmışken aynı yıl Kasım ayı başında yüzde 36.37 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında adeta patlama yaşandı.

İKİ BARAJ TAMAMEN DOLDU DİĞERLERİDE DOLMAK ÜZERE

İstanbul barajlarından Kazandere ve Istarancalar barajları tamamen doldu. Bu barajlarda doluluk oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Darlık barajında doluluk oranı 98.37, Ömerli barajında ise doluluk oranı 99.07'ye ulaştı. Kurak geçen sonbaharın ardından Kasım ayı başında adeta kuruma noktasına gelen Alibeyköy barajının şu anda yüzde 94.02'si dolmuş durumda.

Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:

Baraj adı..............2016 Kasım........................21 ocak 2017

Ömerli .................% 40.57.................................% 95.07

Darlık....................%44.88....................... ………..%98.37

Terkos...................%43.66........................ ……….%93.79

Alibeyköy................%35.65............................... %94.02

Büyükçekmece........ %30.61.............................. %72.16

Sazlıdere..................%32.41...............................%58.36

Istrancalar............... %48.35...............................%100

Kazandere..................%59.28.............................%100

Pabuçdere...................%20.91........................ ….%36.45

6- BEŞİKTAŞ'TA 'ASKERİ OKULLAR AÇILSIN' EYLEMİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, Beşiktaş Demokrasi Anıtı önünde 'askeri okullarımız açılsın' eylemi yaptı.

Yaklaşık 60 kişilik grup, ellerinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla saat 13.30 sıralarında anıt önünde bir araya geldi. 'Askeri okullarımız kapatılmasın' yazılı büyük bir pankart açan grup, sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı.

Eylem, şehitler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Askeri Okullar Açılsın Tertip Komitesi Başkanı Hıdır Hokka, grup adına bir konuşma yaptı.

"ORUDUMUZ OKULLARIYLA BİRLİKTE YAŞAYACAKTIR"

Askeri okulların kapatılmasının hiçbir vicdan ve akıl tarafından kabul edilemeyeceğini kaydeden Hokka, askeri okulların derhal açılması gerektiğini belirtti. Hokka, "Askeri okulları açmak ve eğitmek mecburiyetindeler. Bu ordular olacaksa okullar da olacaktır. Bu ordu savaşacaksa karargahı ve kurmayı olacaktır. Ordumuz okullarıyla birlikte yaşayacaktır. Onlarla birlikte biz de yaşayacağız ve bu cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

7- BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2'Sİ POLİS 7 KİŞİN YARALANDIĞI ÇATIŞMANIN FİRARİ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Şişli'de iki grup arasında başlayan ve bir kişinin ölümü 2'si polis 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışma olayıyla ilgili aranan firari şüpheli Hasan B.(30) polis tarafından yakalandı. Olay sırasında iki tabancayla birlikte bir taksiye binerek uzaklaştığı iddia edilen şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmezken adliyeye gönderildi.

Şişli, Halaskargazi Caddesi üzerinde 30 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olayda eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında bakışma yüzünden kavga çıkmıştı. Bir grubun masasında bulunan bir kadının diğer grubun masasına gitmesiyle kısa süre sonra olay silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Polis ekiplerinin de müdahale ettiği olay sırasında biri yoldan geçen, diğeri olaya müdahale eden iki polis memurunun da aralarında bulunduğu 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılar arasında bulunan Ferit Oğur(36) tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis olayda kullanılan silahla birlikte kaçtığı iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit etti. Hasan B. önceki polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hasan B., Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

