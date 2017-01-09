DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5



1- İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN DA TATİL

* İstanbul Valisi Vasip Şahin:

"Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir"

Haber: İhsan YALÇIN - İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Şahin, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir" dedi.

Valiliğin tatil kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden ve artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır"

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2- THY İÇ HAT SEFERLERİNİ DURDURDU



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()

İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları saat 24.00'a kadar tüm iç hat seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pist ve apronda görüş mesafesi düşerken uçuşlarda saatlerce süren gecikmeler meydana geldi. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliğini sağlamak için yüzlerce seferini iptal ederken, DHMİ yetkilileri ise kar nedeniyle kapanan pistleri açmak için yoğun çaba harcıyor.

Kar yağışının devam etmesi ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı Türk Hava Yolları gece 24.00'a kadar tüm iç hat seferlerini durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24'e kadar olan İÇ HAT seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."

Görüntü Dökümü

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-Aprondan görüntüler

-Yolcuların terminalde görüntüleri

-Kar yağışı

-Detay görüntüler

09.01.2017 - 15.58 Haber Kodu : 17010911

09.01.2017 - 16.36 Haber Kodu : 170109135

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3- BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ DONDU

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Göldeki bu manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Buz tutan göl

-Genel ve detaylar

09.01.2017 - 15.59 Haber Kodu : 170109111

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4- KAR NEDENİYLE YOLDA KALAN ARAÇLAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

* İstanbul'da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler TEM-Kemerburgaz yol ayrımında yolda kaldı. Kayan araçlar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar geri geri çıktı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK Özgür EREN İSTANBUL

İstanbul'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor. TEM -Kemerburgaz yol ayrımında yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler mahsur kaldı. Yolun açılmasını bekleyemeyen bazı sürücüler de geri geri gelerek Okmeydanı istikametine girdi.

Yolda kalan sürücüler ise zincir takmaya çalıştı. Bazıları da yolda kalan araçlarını iterek gitmeye çalıştı. Zinciri kopan TIR'ın sürücüsü ise yolun açılması için büyük çaba gösterdi. Zincirini tamir eden sürücü yoluna devam etti.

Kapanan yol nedeniyle beklemek zorunda kalan servis şoförü "Kemerburgaz yolunda kalan araçlar nedeniyle yol kapanmış.Kar lastiği olmadan yola çıkan araçlar nedeniyle bizde bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-TEM Kemerburgaz yolunda kalan araçlar

-Sürücülerin geri gelmesi

-Kemerburgaz yolundan çıkan araçların Okmeydanı yönüne dönmesi

-Zincir takanlar

-Araçlarını iterek gidenler

-Araçların üzerine çıkıp çekişini artırmaya çalışanlar

-Zinciri kopan TIR

-Yoluna devam eden sürücüler

-Genel ve detaylar



09.01.2017 - 15.58 Haber Kodu : 170109109

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5- AVCILAR'DA MAHSUR KALAN 4 KİŞİYE 4 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Haber-Kamera İhsan DÖRTKARDEŞ /İSTANBUL

Avcılar'da kalınlığı 1 metreye yaklaşan karda mahsur kalan 1'i hasta 4 kişi, Avcılar Belediyesi ekiplerinin 4 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı ve dondurucu havanın etkisiyle Üniversite ve Yeşilkent Mahallesi'ndeki bazı yollar dün akşam kapandı. Kapanan yolda mahsur kalan 1'i hasta 4 kişi için dün saat 21.00'de Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ve 112 acil ekipleri ile birlikte harekete geçti. Yoğun tipi nedeniyle iş makineleri ilerlemede zorlanırken, önce Üniversite Mahallesi'nde yolun kapanması sonucu mahsur kalan hastanın ulaşan ambulansla hastaneye götürülmesi için yol açma çalışmaları yapıldı. Bu sırada sevk edilen iş makineleri soğuktan bitkin halde bulunan 3 kişiyi dozerin kepçesine alarak mahsur kaldıkları yerden alıp kurtardı.

Belediye Fen İşleri Ekipleri bu arada alzeimer hastası olduğu belirtilen hastaya ulaşmak için Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sürekli görüşerek bulunduğu yeri tespit etti. Buraya da iş makineleri eşliğinde ambulans sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma ile F.M.Ç. isimli hastaya da ulaşılarak ambulansla Murat Kölük Hastanesi'ne sevk edilmesi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe içi yolların açık tutulabilmesi için 3 vardiya halinde yaptığı çalışmalarda toplam 17 acil hastanın bulundukları yerlerden alınarak hastaneye sevk edildiğini, mahsur kalan İETT araçlarının da kurtarılarak yollarına devam etmesinin sağlandığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma operasyonundan görüntüler

-İş makineleri ambulans yanında

-Kepçe ile 3 kişi kurtarılırken

-Hastalardan biri ambulansa binerken

-Tipide iş makinesi ilerlerken

-Kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi verilirken

09.01.2017 - 16.42 Haber Kodu : 170109136

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6- HASTALARI ATV ARACIYLA TAŞIDILAR

İstanbul /

Sarıyer Belediyesi'nin ATV araçlarıyla görev yapan Motorize Zabıta ekipleri, ilçe genelinde araçların girmekte zorlandığı mahallelerde hastaları ATV aracıyla taşıyarak hastanelere götürüyor. Evlerinden çıkamayan hasta vatandaşların ilaçlarını da ATV araçlı zabıyta ekipleri temin ederek dağıtımını yapıyor.

Sarıyer Belediyesinin motorize zabıta ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan hastaları ATV aracıyla hastanelere taşıyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara da ilaçlarını ATV aracıyla temin ederek dağıtımını yapıyor. ATV araçlı zabıta ekipleri günün 24 saati çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Zabıtanın ATV araçlarıyla hasta taşıması

-Bir hastanın ATV aracıyla hastaneye getirilmesi

-Hastalara ilaç dağıtılması

-Genel ve detaylar