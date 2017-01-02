DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

YALÇIN TOPÇU VE AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ŞEHİTLER TEPESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve bazı AK Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyet, Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde şehit olanlar için dua edip karanfil bıraktı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in de aralarında olduğu heyet, Dolmabahçe Şehitler Tepesini ziyaret etti. Topçu ve beraberindeki milletvekilleri ellerindeki karanfilleri Şehitler tepesine bıraktıktan sonra dua etti. Heyet Şehitler Tepesi'nden sonra terör saldırısına hedef olan Reina'ya geçti.

Görüntü Dökümü

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-Yalçın Topçu'dan görüntü

-Metin Gündoğdu ve Feyzi Berdibek'ten görüntü

-Heyetin ellerindeki karanfilleri Şehitler Tepesine bırakması

-Heyetin dua etmesi

-Heyetin Zabıta ekiplerinden görüntü

02.01.2017 - 16.10 Haber Kodu : 170102116

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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI TOPÇU REİNA'DA

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu bir heyetle birlikte terör saldırısına uğrayan Reina'yı ziyaret etti. Saat 16:00'da Reina'ya gelen Topçu içeride incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin kıyamete kadar devam edeceğini söyleyen Topçu, "Biz şuanda Başkomutanın ilan ettiği gibi, milli bir seferberlik halindeyiz. Bu milli seferberliğin gereğini, milletin her bir ferdi yapıyor. Devlet-Millet elele. Bölücü terörle, FETÖ terörüyle, DEAŞ terörüyle ve bunların arkasındaki küresel güçlerle mücadele ediyoruz. Akif'in dediği gibi 'bir olan sinelere top vursa deviremiyor'. Ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. Burada hayatlarını kaybeden başka ülkelerin insanları da var. Onlar bizim misafirimizdi. Onlar bize emanetti. Bu işin arkası önü mutlaka aydınlanacaktır. Yapılacak iş onların milletlerini ve milletimize başsağlığı dilemek. Ve onları anmak. Asla ve kat'a kanları yerde kalmayacak." diye konuştu.

ARABASANI ALMAYA GELDİ O ANLARI ANLATTI

Saldırı gecesi Reina'da bulunan Türk asıllı Fransız vatandaşı Yusuf Kodat, bugün Reina'nın otoparkından arabasını almaya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kodat, o gece yaşadıklarını anlattı. Sadece silah ve bomba seslerini duyduğunu söyleyen Kodat terasta saklandığını ve polisin gelmesinin ardından ellerini havaya kaldırarak tek tek dışarı çıkarıldıklarını anlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Yusuf Kodat'ın açıklamaları

- Reina önünden detaylar

- Topçu ve beraberindekilerin Reina'ya girmesi

- Topçu'nun açıklamaları

02.01.2017 - 16.46 Haber Kodu : 170102129

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- BİR GECELİĞİNE GARSONLUK YAPARKEN TERÖRE KURBAN GİTTİ

-Reina'da hayatını kaybeden üniversite mezunu Yunus Görmek, işsiz olduğu için bir geceliğine garsonluk yaptığı öğrenildi.

-Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım da katıldı.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yunus Görmek, son yolculuğuna uğurlandı.

Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Yunus Görmek'in(23) için Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yunus Görmek'in ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katıldı.

BABASI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Baba Erdoğan Görmek, taziyeleri kabul etti. Genç Yunus'un kardeşleri Emre ve Erdi ise tabutun başından ayrılmadı. Görmek'in Işıl ismindeki kız arkadaşı ise Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

YÜZLERCE KİŞİ UĞURLADI

Kılınan cenaze namazının ardından Yunus Görmek'in tabutu yüzlerce kişi tarafından tekbirlerle cenaze aracına taşındı. Görmek'in cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

EKMEK PARASI İÇİN ORADAYDI

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümü mezunu ve işsiz olduğu öğrenilen Yunus Göremek'in bir geceliğine garsonluk yapmak için Reina'da bulunduğu belirtildi. Görmek'in arkadaşı Onur Erdal, "Yunus yılbaşında ekmek parası kazanmak için oraya gitti. Amcası orada kasiyerdi, o çağırmıştı. Terör onu orada buldu. Kendisi çok iyi biriydi. Teröre alışmak istemiyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Camii

-Cenazeye katılan insanlar

-Türk bayrağına sarılı tabut

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Kardeşleri ve kız arkadaşının tabut başında ağlaması

-Başbakanın oğlu Erkan Yıldırım

-Cenaze namazı

-Dua okunması

-Helallik alınması

-Arkadaşı ile röportaj

-Tabutun taşınması

-Tabutun cenaze aracına koyulması

-Genel ve detay

02.01.2017 - 17.22 Haber Kodu : 170102139

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- SALDIRGANIN YENİ FOTOĞRAFI...

Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren kişiye ait yeni fotoğraf ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen bu fotoğrafta, saldırganın yüzü diğer fotoğraflara göre daha net görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganın yeni fotoğrafı

02.01.2017 - 16.59 Haber Kodu : 170102131

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- REİNA KATLİAMI'NIN YABANCI UYRUKLU KURBANLARI ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR-2



Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbul

Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklular da ülkelerine gönderilmeye başlandı. Onlardan 4'ünün daha cenazesi yakınları tarafından alınarak Atatürk Havalimanı'na götürüldü.



Görüntü Dökümü:

-Cenaze araçlarının çıkışı

-Detaylar

02.01.2017 - 17.29 Haber Kodu : 170102141

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- 3 CENAZE VE 6 YARALI ÜLKELERİ LÜBNAN'A GÖTÜRÜLÜYOR

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 3 Lübnanlı ve 6 yaralı ülkelerine götürülüyor. Cenazeleri, yaralı ve yakınlarını almak üzere dün gece Ortadoğu Hava Yolları'na ait bir uçak İstanbul'a gelmişti. Diğer 6 yaralının tedavisinin ise İstanbul'da devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, Atatürk Havalimanı'nda ölenlerin yakınları bilet işlemlerinin ardından uçağa giderken basın yanıtlamak istemediler.

Görüntü Dökümü:

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-Yakınlarını kaybeden yolculardan görüntü ve bilet işlemlerini yaptırmaları

-Ayağından yaralanan bir Lübnanlı kadın

-Yaralı kadının ayağına masaj yapılması

-Uçağa giden ve pasaporttan geçen Lübnanlılar

02.01.2017 - 17.40 Haber Kodu : 170102146

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- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇIKLAMASI

İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, son zamanlarda valilik ve İstanbul Valisi Vasip Şahin adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden kişi ve kurumsal görseller kullanılarak birtakım yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı, vatandaşların yanlış bilgilendirildiğinin görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Kurumsal hesaplar üzerinden hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan evrak, telefon numarası gibi bilgiler talep edilmemekte, bir takım vaatler içeren mesaj gönderimi ve paylaşımlar yapılmamaktadır.

Valiliğimizle ilgili haber, duyuru ve açıklamalar, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bu sebeple http://www.istanbul.gov.tr internet adresi ile @vasipsahin, @TC_istanbul twitter hesapları, facebook.com/istanbulvaliligi, facebook.com/vasipsahin34 ve instagram.com/tc_istanbul sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara vatandaşlarımız tarafından itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."