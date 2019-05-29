DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ- 5

(ÖZEL)

1-KADRİ GÜRSEL METRİS CEZAEVİ'NE KONULDU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL()

Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşen Kadri Gürsel Metris Cezaevi'ne konuldu.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Kadri Gürsel, adliyeye gelerek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan Gürsel polis aracında cezaevine getirildi. Gürsel, aracın bagajından yanında getirdiği bir sırt çantası ve valizini aldı. Ardından Gürsel'e kelepçe takıldı. Giriş kaydı oluşturulan Gürsel, Metris Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kadri Gürsel'in valiz ve çantası

-Kadri Gürsel'e kelepçe takılması

-Kadri Gürsel'in valizini götürmesi

-Kadri Gürsel'in giriş kaydı alınması

29.05.2019 -15.55 Haber Kodu : 190529152

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2- ÜMRANİYE'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

Ümraniye'de asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler başka araçlara çarpınca yakalandı. Kaza sonucu diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Şenol Güneş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis ekipleri, bulvar üzerinde şüpheli gördükleri araçlarda denetim yapıyordu. Denetimler sırasında polisin dur ihtarına uymayan 34 EMC 92 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Polisle içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kaçan şüphelilerin araçlarıyla, önce bir otomobile ve daha sonra servis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Araç içinde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada kaçan otomobilin çarptığı araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polisin yaptığı uygulamada kaçan otomobilin sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Denetimden kaçan otomobil

-Kazaya karışan araçlar

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay

29.05.2019 -16.27 Haber Kodu : 190529159

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3-AVCILAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da bir evin bahçesine park edilen motosikleti çalan şüpheli yakalandı. Askerlik yoklaması kaçağı olduğu belirlenen şüphelinin Küçükçekmece ve Arnavutköy'de de benzer hırsızlıklar yaptığı ortaya çıktı.

Denizköşkler Mahallesi Dr Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir evin bahçesine 21 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında park edilen 34 ZL 4354 plakalı motosiklet çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin görüntüleri, devriye gezen ekiplere de iletildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçi ekibi, Pazartesi gecesi Merkez Mahallesi E-5 Güney yan yolda şüphe üzerine Can B.'yi durdurdu. Emniyet bekçileri, yoklama kaçağı olan bu kişinin motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli olduğunu görünce Emniyet amirine bilgi verildi. Sorguya alınan Can B. Hırsızlığı yaptığını kabul etti, aracı Kemal Sunal Caddesi Cemal Kaytaz Parkı'nda bıraktığını söyledi. Parkta bulunan motosikletin çalınan araç olduğu belirlenirken şüphelinin ayrıca 1 Nisan gecesi Küçükçekmece'de, 14 Nisan'da Arnavutköy'de ayrı ayrı motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı, 'Mala zarar verme' suçundan da arandığı belirlendi. Şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

Şüpheli evin bahçesine park edilen motosikleti görüp içeri girerken

Bahçede motosikleti incelerken

Elindeki poşeti seleye bırakıp motosikleti çalarken

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4-YILDIRIM'DAN BAKIRKÖY'DE ESNAF ZİYARETLERİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy Hamidiye Camii'nde katıldığı Ahmet Süleymanoğlu'nun cenaze törenin ardından Osmaniye Mahallesi'ne geçti. Yıldırım burada esnaf ziyaretinde bulundu. Bir taksi durağına uğrayan Yıldırım taksi şoförleriyle sohbet etti. Yıldırım, çok sayıda kişiyle fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından buradan ayrılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın esnafla sohbeti

-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Genel ve Detaylar

29.05.2019 - 16.22 Haber Kodu : 190529158

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5- EKREM İMAMOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL() CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Zeytinburnu'nda sürdürdü.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan semt pazarına gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ayaküstü esnaf ve vatandaşlara sohbet etti.

Pazar ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na ilk olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ekrem bey son günlerde gergin. Esnaf genci tokatladı" açıklaması soruldu. İmamoğlu bu soruya, "Bazı insanların görme bozukluğu olabilir. Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Toplumda herkesle diyalog kurma çabam var. Bazen insanların kalbini buz kaplar. Biz insanların kalbindeki buzu eritmeye geldik" dedi.

"ADRESİZ DAVETİYE GÖNDERMEYE GEREK YOK"

"Rakibiniz Binali Yıldırım'da katıldığı bir televizyon programında çaldılar demek zorunda kaldım demek zorunda kaldım şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da İmamoğlu, "Hadi biz birkaç kanala sıkıştık. Sayın Yıldırım mı sesini duyuramıyor. Yardımcı olayım o zaman. Beraber programa çıkalım. Sesini duysunlar. O dediği konuyu orada tartışalım. İstanbul'u konuşalım. O şartlı ben şartsız. Tabi ki İstanbul'u konuşacağız. Türkiye'yi mi konuşacağız. Bunu söylemeye bile gerek yok. İstanbul'un sorunları var. Geçmişi var. Geleceği iptal. İstanbul'un iptal edilmiş bir seçim var. Bak ne güzel sesini duyuramamış 'Çaldılar' diyerek beni duysunlar istedim. Çok üzücü yani. O kadar tecrübeli bir insanın böyle bir yola başvurması hoş değil. Benim endişem bunun insanların kalbinde başka bir buz örmesi. Herkes saygınlığı devam ettirsin. Dediği gibi program kesinlikle İstanbul konulu olmalı. İptal edilmiş bir seçimi var. O anlamda hukuken toplumun önünde da kimin elinde ne varsa bana da soruları olabilir bana da sorular olabilir. Ben kabul etmiş durumdayım. Buradan çağrı yapıyorum. Danışmanı danışmanımızı arasın. Kanalı tercih etsin. Konuşalım tartışalım biz hazırız. Adresiz davetiye göndermeye gerek yok. Buyursun sohbet edelim. Davet gelmedi. Ben somutlaştırıyorum" diye cevap verdi.

HIRKA-İ ŞERİF'İ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu sabah ise Hırka-i Şerif Camii'ni ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu, Veysel Karani'nin 58'nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59'ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bir araya geldi. Buluşmada, Barış Samir'in eşi Melis Samir de yer aldı. Daha sonra İmamoğlu ve Samir Ailesi, Hırka-i Şerif'in bulunduğu bölüme geçti İmamoğlu İstanbul'un fethinin yıldönümüyle ilgili olarak , "Evet, ziyaretimiz tam da ona denk düşüyor. Anlamlı bir günde, onun da sorumluluğunu taşımak. Ben fethi hep başka türlü yorumlarım. Burasının çok felsefi bir boyutu var. Hem müjdelenen bir şehir inancımız olması bakımından hem de burayı fetheden insan, gönül fethetmeyi daha önemseyen bir boyutla geliyor. Bu önemli bir şey. Zaten onun için kalıcı olunmuş. Yoksa olunmazdı, olunmadı da. İnşallah o güzel rüyaları gerçek ederiz. Veysel Karani hazretlerinin peygamberimize olan sevgisi gibi, görmeden sevmek, bağlanmak gibi bir duyguyu, bu şehirde herkese yaşatmak, bu şehrin geçmişine, maneviyatına bağlı olmak… Bu çok önemli" şeklinde konuştu.

Sohbetin sonunda Barış Samir, İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na, nasıl kullanıldığını açıklayan bilgi notu ile birlikte "destimal" hediye etti.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun pazarı gezmesi

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-İmamoğlu'nun gelişi

-Karşılanması

-Hırkai Şerif ziyaretinden görüntü



