DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1-TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; KAMYON ALTINDA CAN PAZARI

Ersan SAN / İSTANBUL

TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi kamyonun altında sıkıştı. Yaralıya sıkıştığı yerden çıkarılana kadar sağlık ekiplerince serum bağlandı. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İspartakule Mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde hızla ilerleyen 34 JU 0745 plakalı lüks otomobil, arıza yaptığı için aynı şeritte duran 34 HB 618 plakalı kamyona arkadan çarptı. O sırada aracındaki arızayı onarmaya çalışan sürücü, kamyonun altında sıkıştı. Kamyona çarpan lüks otomobil, sol şeride savrularak 34 KD 69 plakalı otomobil ile 59 TD 240 plakalı minibüse çarptı. 4 aracın karışmış olduğu zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken polis, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlamaya çalıştı. TEM Edirne istikametinde trafik kilitlendi. 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, kamyonunun altında sıkışan sürücüye ilk müdahalesini yaparak ona serum bağladı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kamyon sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerinin ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.



2-TUZLA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞU DÖVEN KİŞİ YAKALANDI (1)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, ()

Tuzla'da bir sürücünün aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde döven U.Ö yakalandı.

3-SİNİR KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN KADIN SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, ()

Bağcılar'da psikolojik tedavi gördüğü ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadın ütüden, ayakkabıya, tencereden, ütü masasına eline geçirdiği her şeyi pencereden aşağı attı. Annesi ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay Merkez Mahallesi 666.sokak üzerinde bulunan evlerinde annesiyle birlikte 6 katlı binanın 3. katında yaşayan 30 yaşındaki Deniz G. öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Evde eline geçirdiği her şeyi aşağı atmaya başlayan ve psikolojik tedavi de gördüğü ileri sürülen genç kadını annesi de sakinleştiremedi. Deniz G. evde bulduğu tencere, ütü, giysi, halı, ütü masası gibi birçok eşyayı pencereden aşağı atarken, camları da kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakinleşen ve ikna edilen kadın itfaiye ekiplerince ambulansa taşındı. Deniz G. sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Deniz G. 'nin komşusu, "Biraz ruhsal sıkıntıları var. Bizde ihbar ettik daha fazla zarar vermemesi için. Annesine Allah sabır versin. Annesine yazık. Sürekli evde olmuyorum. Bugün denk geldim olaya baya korktum. Her şeyi attı, kırdı. Vatandaşlar da korktu" diye konuştu.

4-BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL

Beyoğlu'nda alev alev yanan bir gecekondu küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstiklal Mahallesi İham sokakta bulunan bir gecekonduda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı anlarda yaşanan panik mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gecekondunun alev alev yanması ve yanan evin yanındaki evde oturan bir kişinin yoğun dumanların arasından çıkıp evini terk ettiği görülüyor. Yangın nedeniyle küle dönen gecekondunun çatısı da çöktü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

5- İSTANBUL'DA OY NÖBETİNDE BİRİNCİ AY...

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK,İSTANBUL()

İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun değerlendirmesi sürerken, oy torbalarının başında 1 aydır tutulan nöbet sürüyor.

24 SAAT OY NÖBETİ

Türkiye 31 Mart günü sandık başına gitti. İstanbul'da 8 milyon 866 bin 620 kişi oy kullandı. YSK'ya yapılan itirazlar sürerken oy sayımının tamamlanmasıyla il seçim kurulu mazbatayı 17 Nisan'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na verdi. AK Parti, İstanbul için olağan üstü itirazda bulundu. YSK itirazları değerlendirirken oy torbalarının bulunduğu noktalarda polisin nöbeti sürüyor.

Polis yaklaşık 1 aydır gece gündüz oy torbalarının başında nöbette. 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen alanlara parti temsilcilerin ise zaman zaman uğradığı öğrenildi.

2 YIL BOYUNCA MUHAFAZA EDİLECEK

YSK'nın vereceği karara göre oy torbaları, ilçe seçim kurullarının depolarına kaldırılarak muhafaza altına alınacak. Yasa gereği 2 yıl boyunca muhafaza edilecek seçim torbaları, daha sonra YSK'nın talimatı ile devlet malzeme ofisinin geri dönüşüm bölümüne verilerek imha edilecek.

6-ASELSAN "GÖKDENİZ SİSTEMİ" TANITILDI

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19'da, ASELSAN Gökdeniz Sistemi Tanıtımına katıldı.

ASELSAN'ın denizcilik savunma sistemi Gökdeniz'in tanıtım töreninde Aselsan Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, hayırlı olsun dedi. Tanıtımın ardından İsmail Demir, Görgün'ü ve Aselsan ekibini tebrik etti.

GÖKDENİZ SİSTEMİ

Gökdeniz Sistem, güdümlü anti-gemi füzeleri ve ayrıca İnsansız Hava Araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanmasını sağlayacak. Sistem, ayrıca yakın alanda asimetrik su üstü tehditlerine karşı da etkili olacak. ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan 35 mm parçacıklı mühimmatı (ATOM) da kullanacak olan sistem; ATOM ile birlikte güncel hava tehditlerine karşı gemi öz savunması için etkili bir çözüm sağlayacak. Sistem; hedef tespit, teşhis, takip ve imhasını tam otonom olarak gerçekleştirebilecek. Sistemde bulunan 3 boyutlu arama radarı; atış kontrol radarı ve E/O algılayıcılar gece ve kötü hava koşullarında da sistemin etkin şekilde kullanımına imkan tanıyor. Sistem; operatör kontrolünde işletilebildiği gibi, gereken durumlarda görevini operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan tam otomatik olarak da yerine getirebiliyor. Sistemde bulunan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması sayesinde iki farklı tipte mühimmat sisteme yüklenebiliyor ve istenen mühimmat tipi seçilerek kullanılabiliyor. Bu sayede farklı hedef tiplerine karşı en etkili mühimmat tipi seçilerek kullanılabiliyor ve hava savunma görevinin en etkin maliyetli şekilde icra edilmesi sağlanıyor.

