DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ- 5

1- AVCILAR'DA METROBÜSTE KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL() - METROBÜSTE bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ö. tutuklandı.

Olay göre dün Avcılar'a ilerleyen metrobüste yaşandı. Metrobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C. bağırmaya başlayarak, o kişiyi metrobüstekilerin yardımı ile Saadetdere durağında indirdi. Kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kadın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca harekete geçen polis, şüpheli F. Ö.'ü gözaltına aldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin kadının bağırması üzerine korktuğunu ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-olayla ilgili görüntü

-Şüphelinin adliyeye sevki

24.04.2019 - 16.59 Haber Kodu : 190424176

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2-ARNAVUTKÖY'DE BETON DÖKÜLEN İNŞAATTA ÇÖKME

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL

Arnavutköy'de inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Beton altında kalan 3 işçi, itfaiye ekipleri ve inşaat çalışanları tarafından çıkarıldı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kent Sokak'ta öğle saatlerinde 4 katlı inşaatın en üst katına beton atıldığı sırada çökme meydana geldi. Beton altında kalan 3 işçi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve diğer inşaat işçileri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı 3 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anında çevrede bulunanlardan biri, "Şiddetli bir gürültü ile inşaatın tavanı çöktü. Biz önce uçak mı düştü? Dedik. Şiddetli bir gürültü vardı çünkü. Olay yerine koşup baktığımızda 3 işçinin beton ve demir yığınları arasında kaldığını gördük. Kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle de çıkarabildik yaralıları" dedi. Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki başka bir inşaatta çalışan Bülent Şahin, "Muhtemelen beton dökülmeden önce bağlanan kalıplar zayıf kaldı ve ağırlığı taşıyamadı" dedi. Yaralanan işçilerden Selahattin Ayaz ve Sebahattin Ayaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hüseyin Ermuşat'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken inşaat

-Ambulansa konulan işçiler

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Genel ve detaylar

24.04.2019 -17.27 Haber Kodu : 190424182

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(ÖZEL)

3-MALTEPE'DE DEMİR DOĞRAMA MAKİNESİ ALTINDA KALAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ(İSTANBUL/)

Maltepe'de, bir demir üretim fabrikasında, demir doğrama makinesinin altında kalan işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Geçgel'in arkadaşları gözyaşı döktü.

Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi Emlaksak Sokak'ta saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan 48 yaşındaki Ahmet Geçgel, henüz belirlenemeyen bir nedenle demir doğrama makinesinin altında kalarak yaralandı.

Olayı gören iş arkadaşları hemen yardıma koşarken durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ahmet Geçgel, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Geçgel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle Geçgel'in iş arkadaşlarından fenalık geçirenler olurken, bazı iş arkadaşları da gözyaşı döktü. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Ahmet Geçgel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı fabrikadan detaylar

-İşçinin ambulansa kaldırılması

-İşçilerin ağlaması ve fenalık geçirmesi

-Olayın yaşandığı yerden görüntü

-Polis, itfaiye ekiplerinden detaylar

-Genel ve detaylar

24.04.2019 - 17.51Haber Kodu : 190424194

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4- EMİNE ERDOĞAN ULUSLARARASI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KONGRESİNDE KONUŞTU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK / İSTANBUL()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katıldı. Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada, sağlığımızın endüstriyelleşmiş diyetler konusunda yenik durumda olduğunu belirterek, "Kronik hastalıkların seyri devam ederse yaşam, hastalıkların çehresinde kıvrandığımız şeyden başka bir şey olmayacaktır" dedi.

Şişli Bomonti'deki bir otelde 24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" konulu 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi başladı. Kongreye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Teknik Sorumlusu Olexandr Polishchuk ile sağlık alanındaki uzmanlar ve sağlık çalışanları katıldı.

"GELENEKSEL TIP GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YER BULMAYA BAŞLADI"

Kongrede konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geleneksel tıbbın gelişmiş ülkelerde yer bulmaya başladığını belirterek, "Önceleri kapalı toplumların, kendi etki alanında sınırlı kalan Ortodoks tıbbı tarafından dışlanan geleneksel tıp 1990'lardan sonra gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyada sağlık sistemleri içinde yer bulmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü tahminine göre bugün dünyada insanların yüzde 80'i tamamlayıcı tıbbın bir şeklinde başvurmaktır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile entegre tıp uygulamaları batı ülkelerinde yer bulmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014-2023 stratejisinde bu uygulamaların modern tıp uygulamalarına entegrasyonu ön plana çıkmaktadır. Güvenliği ve etkinliği kanıtlanmış uygulamaları bilimin ışığında insanlığın hizmetine sunmayı hedefleyen entegratif tıp anlayışı yaygınlaştırmaktadır. Ülkemizde önceleri tıp camiasının bilgisi ve kontrolü dışında tutulan tıp yaklaşımına yönelik hususlar, 2011'de yasal düzenlemeyle sağlık bakanlığının kontrol ve denetimine bırakılmıştır" dedi.



"BEYAZ ÖNLÜĞÜN SAF VE TEMİZLİK OLDUĞU KADAR GÜVEN DUYULMANIN DA NİŞANESİ OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"

"Tıbbın insan odaklı bir bilim, hekimliğin ise bir sanat olduğu gerçeğini göz ardı etmemeliyiz" diyen Koca, şunları söyledi:

"Konusu ve nesnesi insan olan ve insanın mahremine müdahale hakkı olan bir mesleğin insani yönüne müdahale edilmemelidir.

Üzerimizde taşıdığımız önlüğümüzün beyaz olmasının saf ve temizlik olduğu kadar güven duyulmanın da bir nişanesi olduğunu unutmamalıyız. Bu güveni sağlayabilmek başta şiddet olmak üzere birçok sorunun üstesinden gelebilecek anahtardır.

Nihai vizyonumuz tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır."

"KRONİK HASTALIKLARIN YAŞAM TARZI İLE İLGİLİ OLMASI BİZE MESAJ VERİYOR"

Kongrede Emine Erdoğan da konuşma yaptı. Geleneksel tıbbın bilimsel zemine oturtulmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanının bilimsel bir zemine oturması hepimize büyük bir memnuniyet veriyor. Geleneksel tıp uygulamalarının modern tesislerde ehemmiyet sahibi kişilerle gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda bu uygulamaların çağ dışı olduğu konusunda yanlış bir algı var. Bu tür uygulamalar ehil olmayan insanların elinde bir sömürü aracı olmasının önüne geçecektir" dedi.

"Hayat teknolojik ve bilimsel açından her geçen gün ilerliyor" diyen Erdoğan, "Fakat maalesef bu ilerleme yaşam kalitesi ve insani değerler noktasında kendini gösteremiyor. Etrafımızda birçok insanın kronikleşmiş hastalıkların pençesinde olduğunu görüyoruz. Daha da endişe verici olanı ise bu yaşın gittikçe düşmesidir" ifadelerini kullandı.

"2018 yılında kansere bağlı ölümlerin sayısı 9,6 milyondur" diyen Erdoğan, "Yani dünyada her 6 ölümden biri kanser yüzünden. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel hastalık yükü çalışmasında 2016'da 251 milyon kronik akciğer hastalığı rapor etti. 2015'de 3,17 milyon ölümün bu hastalıktan gerçekleştiği görülüyor. Bu oran dünyadaki toplam yıllık ölümlerin yüzde 5'i. 235 milyon insanın astımı olduğu biliniyor. Üstelik çocuklarda son derece yaygındır. 1980 yılında 108 milyon diyabetli kişi sayısı 2014'de 422 milyon oldu. 18 yaşını geçmiş yetişkinler arasında diyabetin yaygınlığı 1980'de yüzde 4,7 iken 2014'de yüzde 8,5'e yükseldi. 2016'da 1,6 milyon insan diyabete bağlı olarak öldü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre diyabet küresel ölümlerin 7'inci sebebidir. Sağlığımızı tehdit eden diğer neden ise obezitedir. 2016 yılında 1,9 milyardan çok kişi fazla kilolu tespit edildi. 650 milyonu obez, 5 yaş altındaki 41 milyon çocuğun fazla kilolu ya da obez Olduğu söyleniyor. Kronik hastalıkların nedenlerine baktığımızda hayat tarzının ana sebep olduğunu görüyoruz. Üstelik hastalıklar birbirini tetikliyor. Obeziteyle savaşlardan biri kalp kas ve iskelet sistemi hastalıklarına eklem iltihabı hastalıklarına, göğüs, yumurtalık, akciğer, safra kesesi, kolon kanseri gibi hastalıklara yatkın hale geliyor. Kronik hastalıkların yaşam tarzı ile ilgili olması bize mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.

"KRONİK HASTALIK SEYRİ DEVAM EDERSE, HASTALIĞIN ÇEHRESİNDEN KIVRANACAĞIZ"

Emine Erdoğan, "İnsanları hastalığa iterek sömürmek öyle bir noktaya geldi ki, kozmetik amaçlı kliniklerde bile müşteriler hasta olarak hitap ediliyor. Sağlık bir insanın en büyük sermayesidir. Bedenin hastalığı ruha, ruhun hastalığı bedene sirayet eder. Bu da insanın düzgün yaşamasının ve potansiyelini ortaya çıkarması önündeki en büyük engelidir. Dünyanın giderek bozulan sağlık çehresinin acilen şifaya kavuşturulması dünyanın geleceği için çok önemlidir. Kronik hastalıkların seyri devam ederse yaşam, hastalıkların çehresinde kıvrandığımız şeyden başka bir şey olmayacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Fahrettin Koca, Emine Erdoğan'a sembolik mini bir ağaç ve kitap takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşması

-Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan konuşması

-Detaylar

24.04.2019 -16.35 Haber Kodu : 190424163

24.04.2019 - 16.37 Haber Kodu : 190424164

24.04.2019 -16.38 Haber Kodu : 190424165

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5-İBB MECLİSİ'NDE 2. TOPLANTI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL ) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde mecilis toplantısının ikincisi yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki toplantıda 23 ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim öncesi CHP grubu adına söz alan Süleyman Tarık Balyemez, komisyona ilave olarak "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" komisyonlarının da kurulmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, kurulması talep edilen komisyonların, hazırda var olan komisyonların içinde olduğunu ayrıca komisyon kurulmasına gerek duyulmadığını ancak uyuşturucu ile mücadele konusunda birlikte kapsamlı bir çalışma yapılabileceğini söyledi. CHP grubunun iki talebi mecliste oylandı. Talepler oy çokluğu ile reddedildi. Daha sonra komisyon üye sayısının 9'dan 8'e indirilmesi konusunda tartışma yaşandı.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Millet sandığa gitmiş ve sandıkta iradeyi ortaya koymuştur. İradesini koyduğu tablo ortadır. Bugün YSK'nın karar süreci beklenmektedir. Durun bir acele etmeyin. Durun bakalım YSK kararlarını görelim, sonra konuşalım" dedi.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu , "Hani 'bekleyin bakalım' dediniz, sonra 'tebrik ettik' dediniz. Tabiki beklenir ama halk kararını vermiş. Sorun yok" dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ayağa kalkarak itiraz etti. Gerilimin artması üzerine İmamoğlu, "Sayın başkan meclisin huzurunu bozuyorsunuz, biraz gülümseyin" şeklinde konuştu.

Daha sonra 23 ayrı ihtisas komisyonlarının üye seçimleri tamamlanarak, Marmara Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye seçimleri yapıldı. CHP grubu, bu birliklere istenmediklerini belirterek aday göstermedi. Birlik üyesi seçimleri AK Partili üyelerin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı 25 Nisan saat 15.00'e ertelendi.



Görüntü dökümü

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-İBB Meclisi'nden genel görüntü

-Grupların karşılıklı söz alması

-İmamoğlu'nun konuşması

-İhtisas komisyon üyelerinin oylanması

-Genel ve detay görüntüler

24.04.2019 - 17.43 Haber Kodu : 190424191

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6-İMAMOĞLU VELİEFENDİ HİPODROMUNDA 50. İBB KUPASI VE 23 NİSAN KUPASI YARIŞLARINI İZLEDİ

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

"Daha önce at yarışları izledim ama özel bir alakam olmadı. Ama atı çok severim. Asaleti, duruşu ve insanla olan bağını ve atın duyguları ve sezileri çok değerlidir. Evimin ve ofisimin bir köşesinde at tablom vardır ve çok severim."

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi Hipodromu'nda 50'nci İBB Kupası ve 23 Nisan Kupası yarışlarını izledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. İmamoğlu'na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da eşlik etti. İmamoğlu yarışları şeref tribününden takip etti. Veliefendi hipodromunda koşulan İBB Koşusunu son olarak 19 yıl önce dönemin İBB başkanı Ali Müfit Gürtuna yerinde izlemişti.

Veliefendi Hipodromu'nda ilk olarak 50. İBB Koşusu koşuldu ve yarışı, jokey Özcan Yıldırım'ın bindiği 6 numaralı "Zafer Ateşi" isimli İngiliz atı kazandı. "Zafer Ateşi"nin sahibi Bedri Akbulut, şampiyonluk kupasını İmamoğlu'nun elinden aldı. İmamoğlu, daha sonra 34'ncü 23 Nisan Koşusu'nu izledi. Bu yarışı ise jokey Hışman Çizik'in bindiği 6 numaralı "Civan Tay" isimli Arap atı kazandı. Atın sahibi Mücahit Yıldızhan, kupasını öğrencilerin elinden aldı.

"SENEYE İŞBİRLİĞİ YÜKSEK OLACAK İNŞALLAH"

Yarışların ardından 'ya konuşan Ekrem İmamoğlu, "Veliefendi İstanbul'un markası bir alan. Hipodrom, buradaki yarışlar, gelenekler bu kadar değerli bir sürecin içinde İBB koşusu olduğunu duyunca mutlaka katılmak istedim. Bu görevi aldığımızın birkaç gün sonra geliştiği için, var olan sisteme eklendik ama seneye daha etkin bir günü nasıl tasarlarız diye mutlaka ortak hareket sözü aldık. Buranın hem İstanbul'a tanıtılması, hem hissedilmesi adına seneye işbirliği yüksek olacak inşallah" dedi.

"ATI ÇOK SEVERİM"

İmamoğlu, "Geleneksel bir yarış ama ben mutlaka katılacağım. Bu katılım İstanbul'un bir ritüellerinden birisi olsun. O şekilde katılmayı istiyorum. Veliefendi İstanbul'un önemli bir parçası. Yarışlar yüz yılı aşkındır bu süreç var. O bakımda biz mutlak burada kentimizi ve geçmişimizi temsil etme adına burada olacağız ve o günü özel bir gün haline getireceğiz. Daha önce at yarışları izledim ama özel bir alakam olmadı. Ama atı çok severim. Asaleti, duruşu ve insanla olan bağını ve atın duyguları ve sezileri çok değerlidir. Evimin ve ofisimin bir köşesinde at tablom vardır ve çok severim." şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun gelişi

-İmamoğlu'nun karşılanması

-İmamoğlu'nun yarışları izlemesi

-İmamoğlu'nun kazanana kupa takdim etmesi

-İmamoğlu ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

24.04.2019 - 18.21Haber Kodu : 190424199