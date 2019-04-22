DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ- 5

(Havadan görüntüyle)

1-KAĞITHANE'DE ÇÖKME RİSKİ OLAN BİNA KONTROLLÜ OLARAK YIKILIYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL

Kağıthane'de çöken binanın yanında bulunan ve çökme riski olan bina kontrollü olarak yıkılıyor.

Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak üzerinde istinat duvarının yıkılmasıyla burada bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Yan tarafta bulunan ve çökme tehlikesi geçiren 5 katlı bina da tahliye edildi. Tahliye edilen binanın saat 17.30'da kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın yıkılması

-Detaylar

22.04.2019 -18.07 Haber Kodu : 190422244_

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2- KAĞITHANE'DE ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

Kağıthane'de 4 katlı bir bina çökerken, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor. Çöken binanın çevresindeki 10 bina tahliye edildi.

Mahalle sakini Nuri Özmen, "Bizim bina da dahil müteahhit almak istedi, isteklerimizi kabul etmediği için biz vermedik. Orada en az 30 tan gecekondu vardı. Garibanlar bir şekilde ev sahibi olalım diye verdiler. Bu müteahhit 4 senedir kayıp. O binada en az 30 kişi oturuyordu. Ya gece olsaydı ne olacaktı. Aynı şekilde benim binam riskte. Hemen üstündeki binayı görmüşsünüzdür, o da riskte. Hepsi uçurumda birbirilerine dayalı zaten. Ben evde değildim, bütün kıymetli eşyalarım evde şu anda. Benim cebimde ya 100 lira, ya da 200 lira var, ne yiyip içeceğim ben. Ben de emekliyim, orayı kapatırlarsa, ya da yıkarlarsa ne yapacağım ben. Kiraya gideceğim, kim gelip el uzatacak bana. Sabah ben evden çıkarken yıkılan binanın sakinlerinin hepsi evlerindeydi." dedi.

Yıkılan binanın sakinlerinden Gülcihan Dulkadir ise, "Biz taziye için gitmiştik. Bir haber geldi, dediler ki, 'binanız yıkılıyor', biz geldiğimizde binamız yıkılmıştı. Çocuklar içerideydi, altı boşaldıktan sonra hemen binayı tahliye etmişler. Bina ses vermiş, Allah razı olsun komşular haber vermiş. Komşular kapıları çalıp, 'bina çöküyor' diye haber vermişler. Çıktıklarından sonra da bina göçüyor. Aşağıda hafriyat alınan yer 2 senedir boş, öylece duruyordu. Gittikçe toprak kayıyordu, binalar da toprakla beraber kayıyordu." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bina ve mahalle sakinleri ile röp.

22.04.2019 -17.38 Haber Kodu : 190422232

22.04.2019 - 17.43 Haber Kodu : 190422233

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(Geniş haber)

3-KAĞITHANE'DE BİNA ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN-Ali AKSOYER-Yılmaz BEZGİN-Murat ÇİMEN-/İSTANBUL,()

Kağıthane'de 4 katlı bir bina çökerken, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor. Çöken binanın çevresindeki 10 bina tahliye edildi.

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak üzerinde duvarla birlikte yolun bir bölümü de çöktü. Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmenin ardından üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayma devam etti. Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, burada bulunan 4 katlı bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te bir anda çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ederken, ekipler çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı.

BİNANIN ÇÖKME ANI SANİYE SANİYE KAMERASINDA

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bulunan bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te çöktü. Çökme anları kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 4 katlı binanın kayarak, inşaat alanına devrildiği görülüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 10 BİNANIN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Valiliği, Kağıthane'de çöken binanın çevresindeki 10 binanın tahliye edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Kağıthane İlçemiz Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak 22 numaralı adreste bulunan bina, bitişik parseldeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle bugün saat 14.15'te yıkılmıştır. Sabah saatlerinde bina sakinleri tahliye edilmiş ve çevre emniyeti sağlanmış olup, olayda yaralı veya can kaybımız yoktur. Yıkılan bina çevresinde ve risk altındaki 10 binanın sakinleri tahliye edilmiş, ilgili kurumlarımızca olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI

Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bulunan bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi. Yıkılan bina çevresindeki risk altında bulunan 10 binada oturanlar evlerinden çıkarılırken, çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Öte yandan çevrede oturan ve tahliye edilen bazı bina sakinleri çökmeye neden olduğu gerekçesiyle inşaatı taşladı.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Binanın yıkılma anı

-Yıkılma tehlikesi olan binanın görüntüsü

-Havadan görüntüler

-Genel ve detaylar

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4- YERLİKAYA İLE İMAMOĞLU KAĞITHANE'DE BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,()

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de 4 katlı binanın çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu. Yerlikaya ile İmamoğlu'na yetkililer tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yerlikaya ve İmamoğlu, ardından kriz merkezinin kurulduğu yakındaki okula geçti.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun incelemelerde bulunması

-Yetkililer tarafından bilgilendirilmesi

Detaylar

22.04.2019 -18.48 Haber Kodu : 190422253

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5-KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yıkılan bina ve yıkım tehlikesi yaşayan binalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Öztekin, "Bugünden itibaren yıkıma başlıyoruz. Arkada kalan binalara da bakıp, hızlı bir şekilde tahliyelerini yaptık. İlçemizde yıkılması gereken, depreme dayanıksız bina varsa biz hepsini yıkacağız. Vatandaşımızın rızası önemli ama vatandaşımızın canından hiçbir şey kıymetli değil" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çevre ve Şehircilik İl müdürümüz burada. Tün bakanlık yetkililerimizle beraber, belediyemizle birlikte takip ediyoruz. Tüm komşularımızın sıkıntı olmaması için bu süreç içinde hem bu akşam konaklayacakları yerleri hem de diğer barınma ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayacağız. Çünkü eğitim de devam ediyor aynı zamanda. Çocuklarımızla beraber de bu süreci hızlı bir şekilde geçireceğiz. TOKİ de işin içerisinde şu anda. TOKİ'nin yetkilileri de buraya geliyor. Bölgedeki dönüşümü hızlı bir şekilde sağlayarak, sadece bu binalar değil, bunlar gibi olan binaların tespitini önceden yapmıştık. Bunlarla ilgili de TOKİ ve bakanlığımız aracılığıyla hızlı bir şekilde çözüm bulacağız." diye konuştu.

"BİZİM BU KONUDAKİ SEVİNCİMİZ ÖZELLİKLE HİÇBİR CAN KAYBI VE YARALIMIZ OLMAMASI"

Öztekin, "Buradaki binalar 1990'dan sonra yapılan binalardı. Özellikle 25-30 yıllık binalar. İster istemez aşağıda kottaki adada dönüşümden kaynaklanan istinat duvarının çökmesiyle beraber, yağışlarla beraber o binaların alt kotları boşaldığından dolayı çökme tehlikesi oldu. Bizim bu konudaki sevincimiz özellikle hiçbir can kaybı ve yaralımız olmaması. Bu çok önemli. Çünkü istinat duvarının çökmesinin ardından yarım saat sonra bina yıkılıyor. İstinat duvarının çökmesinden sonra gerekli tedbiri alıp, binaları boşalttık. Maddi hasarı devletimizle el birliğiyle vatandaşımızın işbirliğiyle çözeceğiz.

"HİÇBİR ŞEY VATANDAŞIMIZIN CANINDAN KIYMETLİ DEĞİL"

Yıkımla alakalı bilgi veren Mevlüt Öztekin, "Buradaki binanın kontrollü yıkımı gerçekleştireceğiz. 21 binayı boşaltmıştık. Ortalama 200 daire civarında. Orayı da kontrollü bir şekilde yakıp, arkadaki binaları güvenlik altına alacağız. Burada tedbiren dolgu malzemelerini oluşturup, binalarla ilgili gerekli çözümü bularak, yerinde dönüşüme devam edeceğiz. Yıkılan binada 4 daire vardı. Binada 15 kişi yaşıyordu. Bu akşam saat 19.00 gibi burada oturan vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde göreceğiz. Bugünden itibaren yıkıma başlıyoruz. Arkada kalan binalara da bakıp, hızlı bir şekilde tahliyelerini yaptık. İlçemizde yıkılması gereken, depreme dayanıksız bina varsa biz hepsini yıkacağız. Vatandaşımızın rızası önemli ama vatandaşımızın canından hiçbir şey kıymetli değil." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öztekin'in açıklamaları

22.04.2019 - 17.43 Haber Kodu : 190422234



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6-İBB MECLİSİNİN İLK TOPLANTISI YAPILDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhur İttifakı'nın 180, Millet İttifakı'nın ise 132 meclis üyesi katıldı. Meclisin ilk toplantısını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetti. Mecliste yapılan oylamada AK Parti'nin aday gösterdiği Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birinci başkan vekili seçildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane hizmet binasında yapılan ilk meclis toplantısına 311 meclis üyesi ile tokalaştı. Oturum İmamoğlu'nun meclis makamına geçmesi ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

"80 BİNİN ÜZERİNDEKİ ÇALIŞANIN ALIN TERİNE SAYGI GÖSTERECEĞİMİZDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"

Meclisin açılış konuşmasını İmamoğlu yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un 39 belediye başkanı ile ortak hareket edeceklerini söyleyerek, "Burada 4 siyasi partinin temsilcileri vardır. Kadını, erkeği 80 binin üzerindeki çalışanın alın terine saygı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben onların patronu değilim, emanetçiyim. Bu şekilde bir süreç yöneteceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

"AK PARTİ GRUBU OLARAK BU ŞEHRİN TARİHİNE, KÜLTÜRÜNE, İNSANINA İYİLİKTE MOTOR, KÖTÜLÜKTE FREN OLACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti grubu adına Tevfik Göksu, CHP Grubu adına da Doğan Subaşı birer konuşma yaptı. İlk sözü alan AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbul halkının bize verdiği emanetin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu anlamda AK Parti grubu olarak bu şehrin tarihine, kültürüne, insanına iyilikte motor, kötülükte ise fren olacağız. Sayın başkanın çok incitici bir dil kullandığını ifade etmek isterim. İstanbul'da kaosa terk ettiğini, insanların mutsuz olduğunu ifade etti. Oysa 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelişinde itibaren İstanbul'un hangi süreçlerden geçtiğini ve hangi zirvelere çıktığını, tarih, sokak, ağaç ve bu sokaktaki her bir canlı buna şahitlik eder. 25 yılımızda utanan değiliz. 25 yılımızla gurur duyan bir siyasi hareketiz" diye konuştu.

Ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı da konuşmasında, terör saldırılarını kınyarak sözlerine başladı. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Subaşı AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Subaşı'nın konuşması sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Gerginlik İBB Başkanı İmamoğlu'nun araya girmesi ile son buldu.

İBB BAŞKAN VEKİLİ GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ OLDU

Konuşmaların ardından, İBB birinci ve ikinci başkan vekili, divan katipleriyle encümen üyelerinin seçimleri yapıldı. Seçimlerde AK Parti, birinci başkan vekilliği için Küçükçekmece'den İBB'ye gelen Göksel Gümüşdağ'ı aday gösterdi. CHP ise yine aynı ilçeden gelen ve Göksel Gümüşdağ'ın akrabası olan Gökhan Gümüşdağ'ı aday gösterdi. Yapılan oylamada Göksel Gümüşdağ, 180 üyenin oyunu alarak seçildi. Gökhan Gümüşdağ ise 131 kişinin oyunu aldı.

İBB İKİNCİ BAŞKAN VEKİLİ ÖMER FARUK KALAYCI OLDU

İkinci başkan vekilliği için de yeni bir oylama yapıldı. AK Parti Ömer Faruk Kalaycı'yı, CHP'de Hüseyin Aksu'yu aday gösterdi. Kalaycı geçerli oyların 180'nini alarak İBB Meclisi'nin ikinci başkan vekili oldu.

Ardından Divan katipleri seçimlerine geçildi. Seçimlerde hem AK Parti hem de CHP 10'ar aday gösterdi. Yapılan oylamada, AK Parti grubunun aday gösterdiği; Onur Uygun, Sezgin Batıgün, Gökhan Özten, Rıdvan Vural, İlyas Duras, Fatih Kayacı, Şeyma Aktaa, Erkan Alemdar, Amine Cansu Kaba ve Duygu Koç Şimdi divan katipliğine seçildi.

Daha sonra yapılan Encümen üyeliklerine ise yine AK Partili Ömer Lütfü Arı, Erdal Yılmaz, Hüseyin İbrahimoğlu, Halil İbrahim Aslan ve Hayriye Çiçek en fazla oyu alarak seçildi. Seçimlerin ardından İmamoğlu, yaptığı açıklamada, göreve gelen kişileri kutladı ve seçimin hayırlara vesile olmasını diledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi için oturumu 24 Nisan 2019 saat 14.00'e erteledi.



Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun meclis üyeleriyle tokalaşması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-İmamoğlu'nun konuşması

-Tevfik Göksu'nun konuşmas9

-Doğan Subaşı'nın konuşması

-Başkanvekilliği, katip ve encümen seçimlerinden ayrıntılar

22.04.2019 -16.39 Haber Kodu : 190422200

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7-OYUNCU EFECAN ŞENOLSUN'A 17 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

- "CİNSEL SALDIRI' VE 'ALENEN HAKARET"LE SUÇLANIYOR

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Oyuncu Elçin Sangu ve Kerem Bursin'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tanık olarak dinlendi. Tanıklardan ikisi şikayetçi İşcan'ı doğrularken, Bursin'in de aralarında bulunduğu 16'sı olaya doğrudan tanık olmadıklarını söylediler.

Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine aynı dizide rol aldığı Efecan Şenolsun hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Efecan Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Elit İşçan'ın beyanlarına yer verildi. Elit İşçan'ın ifadesinde şüphelinin kendisini zorla öpmeye çalıştığını söylediği belirtilen iddianamede, şüpheli Efecan Şenolsun'un da suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

İddianamede, dizide yönetmen asistanı olarak çalışan Alper Aka'nın tanık sıfatıyla alınan ifadesine de yer verildi. Aka'nın iddianameye yansıyan ifadesine göre şüpheli Şenolsun, şikayetçi İşcan'a hakaret etti ve onu belinden tutarak öpmeye çalıştı.

Tanık olarak dinlenen dizinin sanat asistanı Meriç Bucak'ın iddianameye yansıyan ifadesinde şüphelinin elini şikayetçiye dolayarak öpmeye çalıştığını söyledi.

İddianamede, dizi setinde görev yapan çok sayıda kişinin tanıklığına da yer verildi. Bu kişiler, olaya tanık olmadıklarını, bu yönde bir bilgileri olmadığını söylediler.

Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un aynı dizide rol aldıkları bilgisine yer verilen iddianamede, 7 Haziran 2018 tarihinde set ekibi ile oturan Elit İşcan'ın yanına giden Şenolsun'un, ona hakaret ettiği savunuldu. Bir sahne çekilişini bekleyen Elit İşcan'ın yanına giden şüpheli Efecan Şenolsun'un, İçcan'ın beline sarılarak onu öpmeye çalıştığı iddia edildi.

Şüpheli Şenolsun'un başka bir sahnenin çekimini bekleyen şikayetçi Elit İşçcan'ın yanına gittiği, bir anda arkasından sarılarak uzaklaşmasını önlediği kaydedilen iddianamede, kurtulmaya çalışan şüpheliye küfür ettiği kaydedildi.



TANIK OLARAK DİNLENEN KEREM BURSİN OLAYI GÖRMEMİŞ

Dosyaya delil olarak sunulan fotoğraflarda oyuncularla birlikte görülen şikayetçi Elit İşcan'ın rahatsız bir ruh halini yansıtmadığı savunulan iddianamede, iki tanığın şikayetçiyi doğruladığı belirtildi. İddianamede, Elçin Sangu ve Kerem Bursin'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin olaya doğrudan tanıklık yapmadıkları anlatıldı.



17 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

İddianamede, Efecan Şenolsun için, "Cinsel saldırı" ve "Alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Elit İşcan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak aynı dizide rol aldığı arkadaşı Efecan Şenolsun'un dizinin 7 Haziran 2018 tarihinde Kadıköy'de yapılan çekimlerde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, Elit İşcan, Efecan Şenolsun ve dizide görev yapan oyuncu ve set ekibinden oluşan 18 kişiyi de tanık olarak dinleyerek yukarıdaki iddianameyi hazırladı.



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8- BAŞKAN VOLKAN YILMAZ KOLTUĞUNU KÜÇÜK ÖĞRENCİYE DEVRETTİ

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL,()

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Gazi İlkokulu 4-B Sınıfı öğrencisi Melike Çimen'e devretti.

Yeni belediye başkanı 10 yaşındaki Melike Çimen, yapılmasını istediği projeler için Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak'ı arayarak talimat verdi. Çimen, okulların bir sonraki sezona kadar eksiklerinin giderilmesini istedi. Bir öğrenci ise okullardaki kütüphane eksikliğinin giderilmesi için Başkan Melike Çimen'den talepte bulundu. Çimen, kütüphanelerin yapılacağının sözünü verdi.

Volkan Yılmaz, küçük belediye başkanı Melike Çimen ve öğrencilere hediye takdim etti.

Görüntü Dökümü

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- Çocuk başkanın koltuğa oturuşu

- Telefonla talimat vermesi

- Başkan Yılmaz'ın mesajı

- Genel ve detaylar

22.04.2019 -17.04 Haber Kodu : 190422214

