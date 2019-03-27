DHA İSTANBUL BÜLTENİ -5

1 - KILIÇDAROĞLU: HEM BEYLİKDÜZÜ'NE HEM İSTANBUL'A BAHARI GETİRECEĞİZ

Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Can EROK- İSTANBUL()

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde seçim otobüsünde yaptığı konuşmada " Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz" dedi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Ben size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın İstanbul'u kazanıyoruz" dedi.

Esenyurt'ta vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adresi Beylikdüzü oldu. "Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gidecek ve oylarımız kullanacağız" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. İnşallah aynı zamanda Adana'ya da Mersin'e de Ankara'ya da, bütün Türkiye'ye de baharı getireceğiz. Bahar mutluluk demektir. Beraber huzur içinde yaşayacağız. İnancı kimliği ne olursa olsun bütün insanları kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklamak her şeyden önce Ekrem İmamoğlu beyin görevi olacak, ona inanıp ona güveniyorum."

"SORUNLARIN TAMAMI ORTAK AKILLA VE BİR ARAYA GELEREK ÇÖZÜLÜR"

Kılıçdaroğlu, "Memlekette çok sorun var biliyorum. Bu sorunların tamamı ortak akılla ve bir araya gelerek çözülür. Ekrem Bey bir açıklama yaptı. Dedi ki, 'Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağım dönemde 5 yılda 150 bin kişiye istihdam yaratacağım.' Güzel mi gayet güzel. Bunun üzerine Sayın Binali Yıldırım, kalktı bir açıklama yaptı. 'Efendim bu belediye başkanlarının işi değildir' 'dedi. Bunun üzerine Ekrem Bey çıtayı biraz daha yükseltti ve '200 bin kişiye istihdam yaratacağım' dedi. Ama Binali Bey, "Ben de 500 bin kişiye bulacağım.' Adama sormazlar mı, Başbakanlık yaptın bulamadın, Ulaştırma yaptın bulamadın. Ekrem Bey söyledi, itiraz ettin. Şimdi bulacağım dedin. Artık yemezler" dedi.

"TOPLUMU KANDIRARAK VE BASKI KURARAK OY ALMAK İSTİYORLAR"

Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir Belediye başkanı seçiyoruz. Diyorlar ki Türkiye'nin beka sorunu var, muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var. Belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz. İnşallah İmamoğlu'nu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Bunun beka sorunu mu var Allah aşkına. İstanbul ve ilçelerini Türkiye'yi yönetecekler. Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar, ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gidecek ve oylarımızı kullanacağız. Karadeniz'de, Ordu'da, Artvin'de Rize'de söyledim. Hep beraber hepinizin akrabası vardır. Dedim ki lütfen İstanbul'da lütfen akrabalarınıza telefon edin bizim bir gözbebeğimiz var, hasretini çektiğimiz insanımız var. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir kardeşimiz var o da Ekrem İmamoğlu ona gidin oy verin, dedim" şeklinde konuştu.

"ARAMIZDA KALSIN, İSTANBUL'U KAZANIYORUZ"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da, "İnşallah çok güzel bir dönem bizi bekliyor. Hiç kuşkunuz olmasın. Bütün mahallelerimize eşit hizmet devam edecek. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Ben size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın İstanbul'u kazanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü ile gelmesi

-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

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2- BAKAN VARANK: CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERİN AVCILAR'DA HİZMET DÖNEMİNİ BAŞLATIN

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye oy verilmesi halinde ilçeye hizmet döneminin başlayacağını söyledi.

Bakan Varank, Merkez Camii yanındaki AK Parti standında, Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ile birlikte çiçek dağıttı. Daha sonra Marmara Caddesi'nde yürüyen ve esnafı ziyaret eden Bakan Varank, sohbet ettiği gençlere arkasında şifre bulunan 10 GB internet paketi kartvizitlerini hediye etti. Bakan Mustafa Varank, yanındaki Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy isterken, "31 Mart'ta AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verin Avcılar'da hizmet dönemini başlatın" dedi. Bakan Varank, bu arada vefat eden ilçe esnafı Ali Yalçın'ın Merkez Camii'ndeki cenaze namazına katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Varank'ın esnaf ile sohbet etmesi

-Varank'ın açıklamaları

-Varank'ın cenaze namazına katılması

-Genel ve detaylar

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3-BİNALİ YILDIRIM: MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDECEĞİZ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' programına katıldı.



İŞÇİLERE YÜZDE 20 ENFLASYON FARKI ZAMMI

Program öncesi kültür merkezinde belediye çalışanlarıyla buluşan Yıldırım, işçilerin enflasyon farkı zamları konusunda mağduriyetlerinin giderildiğini belirterek, "Başbakanlığım döneminde bir milyona yakın taşeron çalışanı daimi kadroya alınması için bir yasa çıkarmıştık. Bunun uygulamasında bazı belediyelerde maalesef sözleşmelerde yer almadığı için, enflasyon farkı zamları verilmemişti. Bir mağduriyet söz konusuydu" dedi. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu toplam 50 bin işçinin mağduriyetlerinin giderildiğini açıklayan Yıldırım, "Bu şekilde ücretler ortalama yüzde 20 artmış olacak. Uygulama da hemen yürürlüğe girecek. Mart ayı itibariyle bu zamlardan yararlanacak. Hayırlı olsun. Bu sizin hakkınızdı. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı uygulanamamıştı. Biz, sizlerden, arkadaşlardan gelen uyarılar üzerine gerekli çalışmayı yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz bu konuda adımı attı ve böylece mesele hallolmuş oldu" diye konuştu.

"GERÇEK KAHRAMAN KADINLARDIR"

Daha sonra konferans salonuna geçerek 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' programına katılan Binali Yıldırım, projelerini anlatarak, kadınların sorularını yanıtladı. Pazar günü seçim olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın 15'inci seçimi. 14 seçim boyunca hep desteğinizi artırarak bugünlere geldik. Esasında seçimlerde başarı sağlamamızın arkasında gerçek kahramanlar kadınlardır" dedi.

"ÖNCE DAMDAN DÜŞENLE KONUŞMAK LAZIM"

Halkın ne düşündüğünü bilmeden şehirlerin yönetilemeyeceğini belirten Yıldırım, "Bu şehri yönetmek demek, bu şehirde yaşayanların düşüncelerini bilmek demektir. Sizin düşüncenizi, beklentinizi bilmeden bu şehir yönetilmez. Bütün bunları yaptıktan sonra bu sefer belediyedeki yöneticileri, çalışma arkadaşlarımızı toplayıp onlardan da bilgi, brifing alacağız. Esasında uygulama şöyledir: Önce çalışma ekibi toplanır, müdürlerden başkanlardan sekreterlerden bilgi alınır. Ben onu yapmayacağım. Ben tersini yapacağım. Önce İstanbulludan brifing alacağım. Ondan sonra yöneticilerden alacağım ki, onlar bize tozpembe tablolar göstermesinler. Efendim, 'işler iyi, her şey çiçek gibi, İETT'de sorun yok, metrolar vızır vızır, metrobüste hiçbir sıkıntı yok, şu kadar yeşilliğimiz var, bu kadar parkımız var, bu kadar da kültür merkezimiz var' gibi süslü süslü anlatırlar. Onun için önce damdan düşenle konuşmak lazım. Damdan düşen de hem evin işini yapan hem de dışarıda evin işine destek olan kadınlarımızdır. Sizlerle önce konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDECEĞİZ"

Mahalle kültürünün yüksek katlı siteler nedeniyle kaybolduğunu dikkat çeken Binali Yıldırım, "Bu yüksek katlı binalar siteler, maalesef bizim kültürümüz, komşuluk kültürümüzü, birlikte yaşama, sevinçlerimizi birlikte kutlama, acılarımızı birlikte azaltma gibi, bize ait hasretlerimizi, güzelliklerimizi unutturuyor. Büyük sitelerde yaşayanlar birbirlerini tanımıyorlar. Kapı komşuları bile birbirlerini tanımıyor. Buna küresel yalnızlık sendromu deniyor. Şu anda dünyada en büyük hastalıklardan biri. Bu sendromun içinde olanların bulunduğu tehlike de şöyle tanımlanıyor: Küresel yalnızlık sendromu çeken bir insan günde 15 tane sigara içmek kadar vücuduna zarar veriyor. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. İnsanlar yalnızlaşıyor. Bunun sebebi de siteler, yüksek katlı binalar. Biz mahalle kültürünü, birlikte yaşama kültürünü teşvik edeceğiz" şeklinde konuştu.

"KÜRESEL YALNIZLAŞMA SENDROMUNDAN KURTARACAĞIZ"

Bundan sonraki yapılaşmalarda mahalle kültürüne özen gösterileceğini kaydeden Yıldırım, "Özellikle bundan sonraki yapılaşmada, dönüşümde, yapılacak binalar, sadece ruhsuz çok katlı binalar olmayacak. Yatay mimari, yeşil alanı, sosyal mekanları, ibadethaneleri, her şeyiyle bir külliye gibi düzenlenecek. Bunu yaptığımız zaman bu bahsettiğim küresel yalnızlaşma sendromundan ancak kurtarabileceğiz. Biraz geç ama mümkün. Zamanla o sitelerle ilgili de projelerimiz olacak. Onları da mahalle kültürüne entegre etmek için bazı uzmanlarla çalışmalarımız olacak. Kolay değil oradaki işi halletmek. Ama oralara da girmemiz lazım. Çünkü o insanlarında ihtiyacı var" dedi.

Öte yandan, Binali Yıldırım'ın konuşması sırasında Yunus adlı bir çocuk sahneye çıktı. Binali Yıldırım, oyuncak hediye ettiği çocuğu sahneden öperek uğurladı.

Binali Yıldırım konuşmasının ardından kültür merkezinden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın işçilere zam açıklaması

-Kadınlarla buluşma genel ve detay görüntüler

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Binali Yıldırım'ın sahneye çıkan çocuğu öpmesi

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4 - BİNALİ YILDIRIM, SIRBİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI RASİM LJAJİC İLE GÖRÜŞTÜ

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım ile Ljajic görüşmesinden görüntü

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5 - BEYOĞLU'NDA YANGINA UYKUDA YAKALANIP MAHSUR KALAN GENCİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangına uykuda yakalanıp mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çukur Mahallesi Salkım Saçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan 1 çocuk ve 3 kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına uykuda yakalanan ve yoğun duman nedeniyle mahsur kalan Tacikistan uyruklu bir genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yoğun dumandan etkilenen kişiye, sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalede bulunuldu ve oksijen verildi. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-İki kadının binadan çıkması

-İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Tacikistan uyruklu gencin dışarı çıkarılması

-Tacikistanlı gencin adını soyadını bir kağıda yazıp itfaiyecilere vermesi

-Olay yerine gelen ve yakınlarının yanan binada kaldığını sanan kadının panikle bağırması

-Yangın çıkan binadan daha önce çıkan kucağında çocuğu olan kadın

-İtfaiyecilerin kurtardığı Tacikistanlı gencin ambulansa alınması

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Genel ve detay görüntüler



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6-KAĞITHANE'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Kağıthane'de 6'ncı kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 13 aylık Zümra Derebaşı, hastanede hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi, Safa Sokak'ta, dün yaşanan olayda, annesiyle birlikte dedesinin evine gelen 13 aylık Zümra Derebaşı, 6'ncı kattaki evin penceresinden düştü. 20 metre yükseklikten beton zemine düşen Derebaşı ağır yaralı olarak kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Zümra Derebaşı'nın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün saat 20.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Dün çekilen görüntüler

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7- KAĞITHANE'DE İLGİNÇ KAZA: MERDİVENLERİ YOL SANINCA...

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Kağıthane'de sürücüsünün yolun devamı sanıp merdivenlere sürdüğü otomobil mahsur kaldı.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Çağlayan Ekim Sokak'ta yaşandı. Otomobili ile çıkmaz sokağa giren sürücü, merdivenleri gece karanlığında farkedemedi. Sürücü otomobiliyle yolun devamı sanarak girdiği yaklaşık 200 basamaklı merdivenlerde bir süre ilerledi. Merdivenlerin sonuna doğru çıkış yolu bulamayan sürücü burada aracı ile mahsur kaldı. Otomobil sabah saat 09.00 sıralarında gelen vinç ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Merdivenlerde mahsur kalan otomobil

-Otomobilin merdivenlere girdiği yer

-Otomobilin vinç ile kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler

-Fotoğraflar

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8 - ABD BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'UN DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın ikinci gününde 7 kişi tanık olarak dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma tahliye taleplerinin alınması için yarına ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın sabahki oturumunda gizli tanık Yavuz'un, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermesinin ardından İstanbul İl Jandarma'da haber elemanlığı yaptığını söyleyen ve SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık Nizamettin Çelikbilek dinlendi. Çelikbilek, Metin Topuz'u ilk olarak o dönem Silivri İlçe Jandarma Komutanı Murat Koçyiğit'in yanında gördüğünü, Topuz'un bir benzinlik yanında Murat Koçyiğit'e görüşerek sarı zarf verdiğini söyledi. Bu görüşmeden sonra Murat Koçyiğit'in kendisine "Bana kurmay diyebilirsin" dediğini iddia eden Nizamettin Çelikbilek, bu kim diye sorunca "Başını ağrıtır" dediğini ve Koçyiğit'in aynı yıl kurmaylık sınavını kazandığını öne sürdü. Metin Topuz ile daha sonra Asım Sürer aracılığıyla tanıştığını belirten Nizamettin Çelikbilek, Topuz'la iki buluşma yaptıklarını bunların birinde Metin Topuz'a telefon geldiğini kendilerinden birkaç adım uzaklaşarak konuştuğunu belirtti. Metin Topuz'un bir telefon konuşmasında "Bu işler bizi aşar hocam. Adil bey bizi arasın" demesi üzerine, Asım Sürer'i arayarak "Adil'in kim olduğunu" sorduğunu iddia eden Çelikbilek, "O da 'Bana Adil Öksüz'ü duymadın mı? O Metin beyin efendisidir' dedi" şeklinde konuştu. Nizamettin Çelikbilek, Metin Topuz'u, Asım Sürer ile Ayvalık'ta da gördüğünü söyledi.

TANIK SÜRER: "ADİL ÖKSÜZ İSMİNİ İLK KEZ DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN SONRA DUYDUM"

SEGBİS ile tanık olarak ifade veren Asım Sürer de Metin Topuz'u tanıdığını belirterek "2004 ile 2007 yıllarında İl Jandarma Komutanlığı'nda Kaçakçılık Şube Müdürlüğü yaptım. 5-6 ülkeyi kapsayan uluslararası uyuşturucu operasyonu vardı. Tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Beşiktaş'daki savcılık bizi DEA birimleriyle irtibat kurmamızı söyledi. Üç operasyon yaptık. Metin bey ile burada tercüman olarak tanıştık. Müdür olmadan önce böyle bir birimin olduğunu bilmiyordum" dedi. Tanıklık yapan Nizamettin Çelikbilek'i de tanıdığını belirten Asım Sürer, il jandarmada haber elemanlığı yaptığını söyledi. Metin Topuz ile irtibatının sadece uyuşturucu konusunda olduğunu söyleyen Sürer, Adil Öksüz'ün adını ilk kez darbe teşebbüsünden sonra duyduğunu, Nizamettin Çelikbilek'e "O Metin beyin efendisidir" gibi bir şey söylemediğini belirtti. Çelikbilek ve Sürer'in, Adil Öksüz yönünden ifadelerinin çelişmesi üzerine mahkeme başkanı Cem Karaca, her iki tanığa yeniden Adil Öksüz ile ilgili beyanlarını sordu. Çelikbilek ve Sürer aynı beyanlarını tekrar edince Başkan Karaca da salondakilere tanık ifadeleri arasındaki çelişkinin giderilemediğini söyledi.

"TANIKLAR ARASINDA ÇELİŞKİLİ İFADE GİDERİLEMEDİ"

Tanık olarak dinlenen Murat Koçyiğit ise Nizamettin Çelikbilek'in iddia ettiği gibi Metin Topuz'dan bir zarf almadığını belirterek,"Metin Topuz'u tanımıyorum. Hiç görmedim. Bu tanık hakkında mahkemeniz aracılığı ile bana iftira attığı için suç duyurusunda bulunuyorum. Kurmay olacak bir kişi haber elemanı olan bir kişiye böyle bir bilgi verir mi? Hayatın olağan akışına aykırı. Herkesin cep telefonu numarası belli. Eğer o tarihte böyle bir şey varsa HTS kayıtlarından tespit edilsin" dedi. Çelikbilek ile Koçyiğit'in ifadelerinin çelişmesi üzerine de yine mahkeme başkanı Karaca, her iki tanığa tekrar sordu. Çelikbilek ile Koçyiğit aynı beyanlarını tekrar edince Başkan Karaca da salondakilere tanık ifadeleri arasındaki çelişkinin giderilemediğini söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Baş, İstinye'de emlak işleri yaptığını dükkanının da konsolosluğa 500-600 metre uzakta olduğunu söyledi.

Baş, "Konsolosluğa saldırı olayından bir ay önce yanıma geldiler. Metin Topuz da vardı ama kendini Ekrem olarak tanıttı. Başkaları da vardı yanında MİT elemanı olduğunu söylediler. Konsolosluğa yakın bir daire aradılar. Bir ay süre ile Yeşim adında bir kadın dükkanımda durup telefonlara baktı" diye konuştu.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Daha sonra Hakan Aydın, Adem Fidan da dinlendi. Tanık ifadelerinin bitmesinin ardından söz alan Metin Topuz, iş nedeniyle sadece tanıklardan Asım Sürer ve Adem Fidan'ı tanıdığını diğer tanıkları tanımadığını söyledi. Nizamettin Çelikbilek'in ifadesinde, Metin Topuz'un amiri ve kadın olduğunu iddia ettiği kişiye ilişkin de konuşan Topuz, "Bu kişi aslında kadın değil erkektir. Kamera görüntülerindeki uzun boylu kişidir. Amirimin yardımcılarından biridir" dedi. Mahkeme başkanının "Niye ifade sırasında bunu söylemediniz?" diye sorması üzerine Topuz, "Söyleseydik değiştirdi" diye yanıt verdi. Duruşma yarına ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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