DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun DSP Belediye Başkan adayı Handan Toprak ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da cumartesi günü düzenlenen mitingde CHP'den belediye başkanı seçilen ancak yeniden aday gösterilmediği için DSP'den aday olan Handan Toprak Benli'ye çekilme çağrısı yaptı. Bu sözler üzerine DSP Genel Başkanı Aksakal, Handan Toprak ile birlikte Avcılar Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Aksakal, seçime 1 haftalık süre kaldığını hatırlatırken, "DSP'nin önleyemeyen yükselişi altında ana muhalefet partisi saldırılarını pervasızca sürdürmeye devam ediyorö dedi. Aksakal, Avcılar Belediye Başkanı'na DSP adaylığından çekilme çağrısı yapılmasına sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Bu demokrasi adına en saygısızlık, büyük ayıptır, faşizan düşüncedir. Ayrıca, 'Bu son ihtarımdır' diyerek tehdit etmektedir. Buradan açıkça meydan okuyorum. Adam gibi gelirsin Avcılar Belediyesi'nin önüne, ne yapacaksan Önder Aksakal'a sorarsın. Bunun hesabı sandıkta sorulacaktır. Handan Toprak Benli'yi çekilmeye, Atatürk'ün partisi diye partisine oy vermeye çağıran şahıs önce kayınbiraderinin AK Parti'den adaylığını bu milletle paylaşmaya çalışsın. Kendi ailesi dahi oy vermeyecek kimseye Atatürkçüler ve Cumhuriyet yanlıları asla destek vermeyecektir. DSP iktidar yürüyüşünü önleyemeyecektir."

Aksakal, "DSP'nin hiçbir adayı bir adım geri çekilmeyecek 1 Nisan'da ana muhalefet partisi olarak çalışmalarına başlayacaktırö dedi.

Belediye Başkanı Toprak Benli de, kalabalığa adını anmaksızın kendisini yuhalattığını söylediği Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken, "Bu cinsiyetçiliktir ve talihsizliktir. Bu konuşma tüm kadınlara yöneliktir. Nasıl bir kadına çekil denilir? İstanbul'un, Marmara Bölgesi'nin tek kadın belediye başkanına adaylık konusunda ket vuranlar şimdi de çekil demektedir. Kadın bir belediye başkanının adaylığı anayasal demokratik bir haktır. Kadına adaylıktan çekil demek, anayasaya demokrasiye, insan haklarına kadının insan haklarına aykırıdırö diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Aksakal ve Toprak'ın açıklamalar

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7- BAKIRKÖY'DE NEVRUZ KUTLAMASINDA GÖZALTILAR

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN - Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL

Bakırköy Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.

HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması için toplanmalar sabah saatlerinde başladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye aldı. Kutlamalara gelenlerden bazıları yasadışı pankart taşıdıkları ve terör örgütü lehine sloganlar attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nevruz etkinliği saat 12.00 sıralarında başladı. Etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların gelmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin üst araması yapması

-TOMA'dan görüntü

-etkinlikten görüntüler

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar



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8 - ÜSKÜDAR'DA İŞÇİLER ONARIM YAPARKEN ÇATIDA YANGIN ÇIKTI

Murat KORKMAZ / İSTANBUL

Üsküdar'da 3 katlı bir binanın çatısında işçiler onarım yaparken izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, işçilerin çatıda onarım yaptığı sırada izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Dumandan etkilenenlere de sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken binanın çatısında hasar oluştu.

Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefon kamerasından;

-Alevli yangın

-İtfaiye ekiplerinin müdahale anı

-Yaşanan hareketlilik

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanıklarıyla röp.

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Sokağa dökülen vatandaşlar

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınması

Detaylar



