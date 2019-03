DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ- 5

1-SOYLU: ÜLKEMDE TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA İSTANBUL()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sefaköy Fevziçakmak Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Soylu konuşmasında "Türkiye önümüzdeki dönemde büyüyecek, Türkiye bu dönemde güçlü adım atacak, ekonomi gürül gürül olacak. Yerli milli üreteceğiz. Ülkemde terörün kökünü kazıyacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de vatandaşlarla buluştu. Bakan Soylu'ya AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz de eşlik etti. Bakan Soylu, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda seçim otobüsünden esnaf ve vatandaşlara seslendi. Türkiye'nin kardeşliğini bozmaya çalışanlara sınırların içinde ve dışında müsaade etmeyeceklerini belirten Soylu, "Biz daha önce ittifak yapmadık. Neden şimdi ittifak yapıyoruz. Çünkü 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Önümüzde ilk defa 4 buçuk yıl seçim olmayacak. Türkiye önümüzdeki dönemde büyüyecek, Türkiye bu dönemde güçlü adım atacak, ekonomi gürül gürül olacak. Yerli milli üreteceğiz. Ülkemde terörün kökünü kazıyacağız. Kalmayacak bu musibet artık." dedi.

"MİLLETE MUSALLAT OLANA MUSALLAT OLURUM"

Soylu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 2017'de günde 78 hırsızlık oluyordu. Bir yılda bunu 40'a düşürdük. İstanbul'da bekçi sayısı 5 bin olacak. Karakollarımıza da takviye yapıyoruz. 5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a. Aynı zamanda, her karakolumuza güven masası diye bir masa oluşturduk. 2 bin 500 kadın polis alacağız ve vatandaşa en güzel şekilde hizmet edecek. Bir anne çocuğunu okula gönderdiği zaman aklı geride kalmayacak. 2018 yılında 275 mafyayı çökerttik. Millete musallat olana, musallat olurum."

Görüntü dökümü:

---------------------

-Soylu'nun otobüsle vatandaşları selamlaması

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

23.03.2019 -15.56 Haber Kodu : 190323127

=====================================================

2- EKREM İMAMOĞLU, BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Haber-Kamera:Ümit UZUN-Harun UYANIK- İstanbul )

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenen 'Bahar Şenlikleri' etkinliğinde çocuklarla buluştu. İmamoğlu, kendisine 'Ekrem abi' diye seslenen çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra bale gösterisini izledi. Gösteri sonrası konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Dünyanın en güzel şeyi çocuklarında sizi sevmesi herhalde. Hayatımda bu kadar beslendiğim bir başka sevgi olmadı. İnanılmaz bir şey. Bu kadar sıcak, içten, karşılıksız. Hatta içine bazen özledim deyip, gözyaşı bile katıyorlar ya, inanılmaz. Bu kadar bağ kurmuş olmak. Yani bazılarıyla biz mi büyüdük, onlar mı büyüdü karıştık valla birbirine. İnanılmaz keyifli. Allah'ım bütün dünyadaki çocukları korusun. Hiçbir çocuk dünyada savaşın, zulmün kıskacına tutulmasın, dünyaya tutunsun, güzel yetişsin. Çocuğun güzelliğinin, sıcaklığının, gerçekten ırkı mı olur Allah aşkına, dini mi olur? Yok yani. Çocuk. Kurban olayım" dedi.

"BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINI EŞİTLEMEK İSTİYORUM"

Bütün çocukları eşitlemek istediğini söyleyen İmamoğlu, "Bütün anne babalar bilir ki, çocuğun kokusu cennet kokusudur. O güzel kokuyu, bu şehrin yöneticisi olarak her zaman hissetmek istiyorum. Ve gerçekten bu şehrin çocuklarını eşitlemek istiyorum. Ben bu şehrin çocuklarını, bu ülkenin geleceğine iyi hazırlansınlar istiyorum ve onun için çok büyük mücadele vereceğim. Akıllı olsunlar, çağdaş olsunlar, iyi eğitim alsınlar, iyi insan olsunlar, iyi meslek sahibi olsunlar. Başta kızlarımız hepsi okusun. Pırıl pırıl bir dünya yapacaklar, ben ona inanıyorum. İyi ki varlar. Çocuklar, bu şehrin güzel çocuklarına hep ayrı yer tutuyor, onların yürekleri, pıt pıt atan kalpleri, heyecanları hep benimle olsun inşallah. Yüreklerine sağlık. Fazla konuşamıyorum, çok seviyorum çocukları" diye konuştu.

Buradan ayrılan İmamoğlu, Bağcılar Güneşli Meydanı'nda Halkla Buluşma etkinliğine katıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Ekrem İmamoğlu'nun çocuklarla buluşması

-Çocukların bale gösterisi

-İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

23.03.2019 - 14.57 Haber Kodu : 190323106

==================================================

(Havadan görüntülerle)

3-CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİKAPI'DA YAPACAĞI MİTİNG ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER /İSTANBUL,()

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da yarın yapılacağı "Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Alana 16 metre yüksekliğinde 145 metrekarelik dev bir platform kuruldu. Miting günü alana, 2 milyon kişinin gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte katılacağı miting için kurulan platformun üzerine led ekranlar takılıyor. Sahnenin rüzgardan etkilenmemesi için 100 tonun üzerinde su tankı ve metal ağırlık kullanıldı.

550 BİN WATT GÜCÜNDE SES DÜZENİ KURULDU

Miting alanında ses sistemi için 18 kule kuruluyor. Toplam ses sisteminin 550 bin watt gücünde olduğu öğrenildi. Miting yapıldığı sırada herhangi bir aksaklık çıkmaması için 340 uzman teknik personel bulunurken, temizlik lojistik gibi hizmetler için ise 7 bin personel görevlendirildi.

GÜVENLİĞİ 5 BİN POLİS SAĞLAYACAK

Öte yandan mitingin güvenliğini ise 5 bin civarında polis sağlayacak. 4 ayrı giriş noktasında 130 dedektörlü kapı, 23 x-ray cihazı kullanılarak mitinge gelen vatandaşlar arandıktan sonra içeri alınacak. Miting 18 kamerayla canlı olarak yayınlanacak. Katılımın yüksek olması beklenen Miting alanın 2 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor.

AMBULANS, İTFAİYE ARAÇLARI VE TUVALETLER

Alanın çevresi ve içinde 3 bin 500 adet güvenlik bariyeri, 8 bin 800 polis bariyeri kullanıldı. 80 ambulans 2 yoğun bakım ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 deniz ambulansı, 1 ambulans helikopter alanda hazır bulunacak. Alanın her noktasına ambulansların ulaşabilmesi için çevrede ambulans yolları oluşturdu. Alanda tam donanımlı bir sahra hastanesi kuruluyor. 2 bin 840 metrekarelik çadırda bay-bayan mescidi, polis çadırları, sağlık-lojistik çadırları yer alacak. 5 itfaiye alanda hazır bulundurulacak. Katılımcılar için alanda mevcut tuvaletler ve standartlar mobil tuvaletlerinin yanı sıra 6 konteyner wc, 4 abdesthane, engelli wc kuruluyor. Alanda toplan 200'ün üzerinde tuvalet bulunacak.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Miting alanının havadan çekilen görüntüleri

23.03.2019 -15.21 Haber Kodu : 190323116

======================================================

4- AK PARTİ VE MHP İSTANBUL İL BAŞKANLARINDAN ORTAK YENİKAPI MİTİNGİ AÇIKLAMASI



İSTANBUL, () - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'Cumhur İttifakı' İstanbul Yenikapı Mitingi alanında incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptılar.

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'Cumhur İttifakı' İstanbul Yenikapı Mitingi öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Birol Gür, ortak basın açıklaması yaptı.

"ÇOK CİDDİ BİR HAZIRLIK VAR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bugün Yenikapı'da MHP il başkanımızla beraber bir alan incelemesindeyiz. Burada gerçekten çok ciddi bir hazırlık var. Yarın tarihi bir günü yaşamak için yeniden tarihe not düşmek için burada bir hummalı çalışmayı yakından takip ediyoruz" dedi.

"KOLAYLAŞTIRICI TÜM ÖZELLİKLERİ SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Şenocak, "17 Mart'tan beri burada gece gündüz bir hazırlık var. Pazar sabahına kadar aynı süratle devam ediyor. Burada özellikle kurmuş olduğumuz sahne geçen mitingimize göre biraz daha büyütülmüş hali. Yaklaşık 16 metre yükseklikte ve 145 metre eninde bir sahneden bahsediyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız rahat bir şekilde izlemlerini sağlayabilmek için yaklaşık 170 metrekarelikte led ekranlar kullanıldı. Bu sahneyle alakalı yaklaşık 26 tır malzeme kullanıldı. Buraya gelen şehit, gazi ve engelli vatandaşların mitingi rahat izlemeleri için bir alan oluşturuldu. Gelen vatandaşlarımızın da buradaki mitingi izlemelerinin en kolaylaştırıcı tüm özellikleri burada seferber etmiş durumdayız" diye konuştu.

"SAĞLIK ALANINDA HER TÜRLÜ ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Mitinge gelen vatandaşların sağlık sorunu yaşamamaları konusunda her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Şenocak, "Geniş bir katılım olacağı için sağlık alanında da her türlü önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Yaklaşık 800 sağlık personeli görev almış olacak. 80 adet ambulans, 2 adet yoğun bakım ambulansı 1 adet obez ambulansı, 1 adet deniz ambulansı ve 1 adet ambulans helikopteri olacak. Gerekli tüm hazırlıklar eksiksiz bir şekilde vatandaşlarımıza güzel bir İstanbul, güzel bir pazar günü ve güzel bir Yenikapı ruhu yaşatmak için hayatlarında en anlamlı bir gün oluşturabilmek için bu pazar gününü çok verimli geçirilmesi için sonuçlandırmış oluruzö dedi.

Yapılacak mitingde verilecek mesajlar hakkında konuşan Şenocak, şöyle konuştu:

"Yarın anlamlı ve tarihe not düşüleceği bir gün olarak biz yine söylüyoruz. Yenikapı ruhunun tekrar yaşatılması ve Cumhur İttifakı'yla beraber burada yapacağımız İstanbul Mitingi'mizin bu anlamda bizim içinde gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Genel başkanların özellikle seçime bir hafta kala burada verecekleri mesajların gerçekten çok anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Buraya gelen vatandaşlarımızda burada verilecek mesajlara tanıklık edecek. İstanbul'daki tüm vatandaşlarımızı Yenikapı ruhunu yaşamak için buraya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın buraya bir anlam katacaklarını düşünüyorum. Genel başkanlar, 31 Mart seçim öncesine, Türkiye'nin beka sorununa, ülkemizin geleceği ve özellikle bu süreç içerisinde yapılan seçim sürecinde gördüğümüz oyunlara ilişkin muhakkak çok güzel mesajlar verilecektir. Yenikapı'da verilecek mesaj ülkemizin geleceği ile alakalı birçok mesaj verilecek."

"YENİKAPI ALANI ÇOK CİDDİ BİR ANLAM İFADE EDİYOR"

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, "Yenikapı alanı Cumhur İttifakı'nın oluşumuyla ilgili çok ciddi bir anlam ifade ediyor. 15 Temmuz sonrası sokakta oluşturulan ittifakın Yenikapı'da gerçekleşen ittifak bugün aynı alanda aynı ruhla Türk milletinin huzuruna çıkacağız. İstanbul'umuza, Türkiye'mize, Türk İslam coğrafyasına ve dünyaya büyük bir mesaj verecek. Dolayısıyla İstanbul'daki vatandaşlarımızı çok güçlü bir katılım sağlayacaklarını ve 31 Mart'a kadar çok enerjik bir çalışma yapacaklarını samimiyetle ifade etmek isterim. Yenikapı Türk milletinin yarınlarıyla ilgili önemli bir tarihi dönümü olacaktır. 31 Mart sonrası Türkiye ile ilgili farklı hayaller görmek isteyenlere karşı çok güçlü bir mesaj olacaktır. Vatan coğrafyasının içerisinde bulunduğu önem itibariyle coğrafyamızın etrafında şekillendirilmeye çalışılan farklı yapıların olduğu müddet içerisinde beka meselesine dokunmak isteyen kirli ellere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, basın açıklaması sonrası miting alanında yapılan çalışmaları yakından inceleyerek alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Açıklamalar

-Detaylar

===============================================================================

5-KANSERİ NASIL YENDİĞİNİN KİTABINI YAZDI

"6 ay ömür biçilen bir hastaydım ve çok şükür 6 yıl geçti"

Haber-Kamera: SİLİVRİ,(İstanbul)

Akciğer kanserini yenerek, sağlığına kavuşan İrfan Ermiş, tedavi sürecinde yaşadıklarını "Hayatı Bırakma" adını verdiği kitabında anlattı.

6 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden İrfan Ermiş, sağlığına kavuştuktan sonra tedavi sürecinde yaşadıklarını ve hastalığı nasıl yendiğini anlatan bir kitap yazdı. 59 yaşındaki Ermiş, "Hayatı Bırakma" adını verdiği kitabında stresten uzak kalmaya özen gösterdiğini ifade ederek, kemoterapi ve radyoterapi aldıktan sonra Silivri ve Çatalca ormanlarında kamp yaparak dinlendiğini söyledi.

"GAZETECİLİK YAPMAK STRESLİ BİR İŞ"

Silivri'de gazetecilik yapan İrfan Ermiş, 6 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi olduğunu anlatan Ermiş, 1 buçuk yıldır terapi almadığını ve şu anda herhangi bir şikayeti olmadığını belirterek, "Kansere pabuç bırakmayacağım dedim ve başardım. 3 ayda bir kontrollere gidiyorum o kadar" dedi. Ermiş, "2013 yılı Ekim ayında teşhis konuldu. 6 ay ömür biçilen bir hastaydım ve çok şükür 6 yıl geçti. Gazetecilik yapmak stresli bir iş. Mesleğime tedavi sürecinde ara verdim ama bu sürede yaşadıklarımı not aldım. Hekimlerimizin çabaları ve benim gayretimle bu işin üstesinden geldim. Aldığım notları kitap haline getirim. Kanser hastalarına ve hasta yakınlarına moral olması amacıyla Hayatı Bırakma kitabımı yazarak yaklaşık 6 yıllık süreci kaleme aldım" diye konuştu.

"KENDİMİ ORMANLARA ATTIM"

Hastalığına 'kanser' denmesinin ifade olarak ürkütücü bir durum oluşturduğunu söyleyen Ermiş, "Kansersin' dediklerinde çok paniklemiştim ve korkmuştum. Benim bu dünyadaki rızkım bu kadarmış diye düşündüm. Yaklaşık 10-15 gün sonra bana yakışanın güçlü durmak olduğuna inandım ve 'Yeneceğim' dedim. 2013-2014 arası 14 kemoterapi ve 36 radyoterapi, 2015-2017 yılı arası 11 kemoterapi ve 8 radyoterapi aldım. Ağır ve sancılı bir süreçti. Tedavim sırasında Silivri ve Çatalca ormanlarına, yazları da memleketim Samsun'a giderek Akdağ yaylasında çadır kurdum. Bol bol temiz hava, bol bol doğa ile iç içe yaşadım. Kalabalıktan, şehir stresinden mümkün olduğunca uzak durdum. Doktorlarımın önerilerini dikkate alarak yaptım bunları" dedi.

"BENİM ÖLÜMÜM KANSERDEN OLMAYACAK"

Yaklaşık 2 yıldır kendini çok iyi hissettiğini belirten Ermiş, şöyle devam etti:

"Şu anda çok iyiyim. Metastaz olan her yer iyileşti. Akciğer ve karaciğerimdeki küçük kistler duruyor. Ve şunu aklımdan hiç çıkarmadım, 'Kanser beni yenemez. Bu beni yıkamayacak, benim ölümüm kanserden olmayacak, üstesinden geleceğim' dedim. Tüm hastalara sesleniyorum, kesinlikle ve kesinlikle insanı hastalık öldürmüyor. Vakti saati gelen gidiyor. Doktorlardan önce çare kendisinde. Motivasyonu yüksek tutmalı, enerjisini yüksek tutmalı, ailesi ve sevenleriyle huzur içinde hayata atılmalı."

HASTA VE HASTA YAKINLARINA İLAÇ UYARISI

İnternet ortamında yayınlanan bazı ilaçlar için hastaları ve hasta yakınlarını uyaran Ermiş, "Elimde şu ot var, bu bitki var, şu ilaç var diye çok arayanlar oldu. Sosyal medyada da reklamlarını görüyorum. Hasta insan umut aradığı için 'Acaba alsam mı?' diye aklından geçiriyor. Bu tuzağa düşenler çok. Hastanın içinde bulunduğu psikolojik durumdan faydalanmak isteyen çıkar grupları var. Onlara dikkat etsinler. Kesinlikle bunlara inanmasınlar. Elbette doğada derman aranmalı ama olur olmadık bitkiler veya karışımlar ile değil." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Sahilde yürüyüş

-Martılara simit atması

-Hasta ila röportaj

-Genel ve detaylar

23.03.2019 - 15.16 Haber Kodu : 190323114

==============================================================

6-'TÜRK VE ÇİN KÜLTÜRÜNDE ÇAY SEVGİSİ BENZER'

İSTANBUL, ()-ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye-Çin Dostluk Vakfı iş birliğiyle çay etkinliği düzenlendi. Türkiye-Çin Dostluk Vakfı İstanbul şubesinde gerçekleştirilen etkinliğe Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkanı Hasan Çapan ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke için de önemli yer tutan çay kültürü hakkında tanıtım videosunun yayınlandığı etkinlik, Türkiye Çin Dostluk Vakfı İstanbul Şube Müdürü Sezgin Dönmez'in açılış konuşması ile başladı. Sezgin Dönmez konuşmasında, iki ülke arasındaki derin tarihsel ilişkiye vurgu yaparak kültürel benzerliklerin altını çizdi. Her geçen gün gelişen bağların bu tip etkinliklerle pekiştiğini aktaran Dönmez, Türkiye ve Çin arasında uzun geçmişe dayanan ilişkilerin daha da ileriye götürüleceğinden emin olduğunu kaydetti.

'ÇİN ÇAYI 6 ÇEŞİT'

CRI Türk ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte söz alan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, çayın her iki ülke için de kültürel bir değer olduğunu anımsatarak Çin'deki çay çeşitliliğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Çin Çayı'nın çeşidi çok fazla. Yeşil çay, beyaz çay, sarı çay, siyah çay vb. Kabaca ayırırsak 6 çeşit çay var. Çayların bu ayrımı, çayın demlendikten sonraki suyunun rengine göre yapılıyor. Çay yapraklarını ağaçtan topladıktan sonra kurutma dönemindeki farklardan dolayı tatları farklı oluyor."

"İKİ KÜLTÜRDE DE ÇAY SEVGİSİ AYNI"

Türk kültürü ve Çin kültürü arasında çay konusundaki benzerliklere dikkat çeken Başkonsolos Wei, "Bir misafir geldiği zaman 'Kahve içer misiniz?' diye sormuyoruz. 'Ne çayı içersin' diye soruyoruz. Türklerde de bu şekilde. Örneğin bir pazara gittiğinizde, dükkana gittiğinizde, sormadan çay getiriyorlar. Çaya olan sevgi iki kültürde de aynı. Farklılığı ise Türklerde çoğunlukla kırmızı çay oluyor" dedi.

Çin çay kültürü ve Türk çay kültürü video sunumlarının yapıldığı etkinlikte, Tiryaki Organizasyon Halk Oyunları ekibinin horon performansı ve Çinli kaligrafi sanatçısının çizimleri de gerçekleştirildi.

Görüntü dökümü:

-Türk ve Çin çayı demleme ve tadımından detaylar

-Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin konuşması ve özel röp.

-Tiryaki Organizasyon Halk Oyunları ekibinin horon performansı