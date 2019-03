DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ- 5

1-YARDIM TALEBİNE "BANA NE" İDDİASI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Sarıyer'de denize atladığı iddia edilen kadına yaklaşık 15 dakika kimse müdahale etmedi. Vatandaşlar, kadın sudayken yakındaki bir yolcu teknesinin mürettebatına yardım etmeleri için seslendi. İddiaya göre teknedeki bir kişi 'ben birşey yapamam, bana ne' dedi. Daha sonra gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. Sarıyer İskelesi'nin yan tarafına gelen E.K. (45) iddiaya göre sahilden denize atladı. Birkaç dakika sonra Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer hattında çalışan yolcu teknesi iskeleye yanaşırken, vatandaşlar teknenin mürettebatına su yüzeyindeki kadını kurtarmaları için seslendi. İddiaya göre teknedeki görevlilerden bir kişi, 'Benim yapacak bir şeyim yok' diyerek müdahale etmedi. Yaklaşık 15 dakika suda kalan kadın olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan E.K.'ya ilk müdahalede bulundu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"İNSANLIK ÖLMÜŞ, BİTMİŞ"

Olayı anlatan Halit Akduman, "Biz geldiğimizde kadın denizdeydi. Sahil Güvenlik ekipleri gelip çıkardılar, bizde yardım edip ambulansa taşıdık. Yaklaşık 15 dakika suda kaldı. Kimse müdahale etmedi, iskeleye yanaşan yolcu teknesi vardı onların müdahale etmesi gerekiyordu söyledik. Adam 'ben bir şey yapamam diyor, bana ne' diyor. Kadın suyun içindeydi, yazık günah, böyle bir şey yok insanlık ölmüş, bitmiş. Bir can yeleği bir şey atın bunlar sizin teknenizde var, yolcu teknesi, adam hala 'ben bir şey yapamam, bana ne diyor'. Böyle birşey var mı. Burada bir arkadaş vardı o görmüş kadın telefonunu bankın üstüne bırakıp atlamış, ama hiç kimse müdahale etmemiş" diye konuştu.

"EKİPMANLARI YOKMUŞ, YOLCULARDAN BİRİ DENİZE DÜŞSE DEMEK Kİ ÖLDÜ GİTTİ"

Yunus Emre İde ise, Polisin söylemesine göre gemidekilerin ekipmanları yokmuş, nasıl bir yolcu taşıma sistemiyse ekipmansız... Yolcuların biri denize düşse demek ki öldü gitti. Ambulans alıp götürdü. İnşallah yaşıyordur. Kadın daha sudayken yakını hemen geldi. Ayağında terlikle olayın sıcağı sıcağına koşarak geldi, 'Bu benim eşim' dedi. Nereden nasıl haberi oldu bilmiyorum" dedi.

KADIN DAHA SUDAYKEN EŞİ GELDİ

Mazhar Çelik de "Kadın çocuğunu okula bırakmış sonra gelip orada oturmuş, kadın daha sudayken eşi geldi. Birden gördü 'Benim eşim' dedi. Sonra akrabaları koşarak geldi. Kadın atlamadan birini aramış olabilir telefonu bankın üstünde bırakmış" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

2- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNA SORUŞTURMASINDA 1 KİŞİYE TAHLİYE

-BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU BULUNAN ARZU KELEŞ TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kartal'da, 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma dosyasına gelen bilirkişi rapora göre; çöken binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü, kolanlar arasındaki mesafenin uzunluğunun projeye uygun olmadığı, kalitesiz beton kullanıldığı, iki katın kaçak olduğu ve tüm bu unsurların birleşerek binanın taşıyıcı sistemine ön görülenin üzerinde yük yükleyerek çökmesine neden olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile birlikte tutuklanan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Kartal'da çöken ve 21 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan binaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan asıl bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.



HER KATI 31 METREKARE BÜYÜTÜLMÜŞ

Raporda, ruhsat eki onaylı projedeki bina ölçümlerine uyulmayarak binanın eninin 1.10 metre, boyunun da 2.55 metre daha büyük yapıldığı, binanın her katının projeye aykırı olarak 41 metrekare büyütüldüğü kaydedildi.



KOLONLAR BİRBİRLERİNE UZAK YAPILMIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen hava fotoğraflarına göre binanın bitirildiği yıl olan 1995 yılında çatısının kapatıldığı ve 2 katının kaçak yapıldığı bilgisine yer verilen bilirkişi raporunda, binada kullanılan betonun TSE standartlarının altında olduğu, demirin korozyona uğradığı, betonda deniz kumunun kullanıldığı kaydedildi. Raporda, binadaki kolonların birbirlerine ve kirişlere olan mesafesine olan uzaklığının projeye uygun olmadığı tespitine de yer verildi.



TÜM OLUMSUZLUKLAR BİRBİRİNİ TETİKLEYEREK ÇÖKMEYE NEDEN OLDU

Tüm bu unsurların birleşerek birbirlerini tetiklemesi ile taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde yük yükleyerek binanın çökmesine neden olduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun binanın çökmesinde asli kusurlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran'ın tali kusurlu ve İnşaat Mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun da kusursuz olduğu belirtildi.

RAPORDA ASLİ KUSURLU BULUNAN SUZAN ÇAYIR TAHLİYE EDİLDİ

Bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusuru bulunduğu savunulan Suzan Çayır'ın avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi. Suzan Çayır, soruşturma kapsamında inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile birlikte tutuklanmış, Arzu Keleş Boran ve Osman Mısırlıoğlu ise serbest bırakılmıştı.

3-ÜMİT YESİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL

65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Yesin'in naaşı törenin ardından Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Müjdat Gezen, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncu için öğle vaktinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ümit Yesin, Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Müjdat Gezen, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Cennet Mahallesi'nde olsun, tiyatromda olsun, sinema filmlerinde olsun hep birlikteydik. Beraber oynadık. Allah taksiratını affetsin. Hayat böyle bir şey. Teker teker gidiyoruz" diye konuştu.

-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Tiyatro ve sinema oyuncularından görüntü

-Müjdat Gezen ile röp

-Oyuncularla röp

-Cenaze namazın kılınması

-Genel ve detay görüntüler

4-GAZETECİ GÜLDEN AYDIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Bir süredir kanser tedavisi gören ve hastanede hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın, Beşiktaş Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gülden Aydın için ilk tören Cağaloğlu'ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin binasında yapıldı. Buradaki törenin ardından Gülden Aydın'ın naaşı öğle saatlerinde Beşiktaş Cemevi'ne getirildi.

Cenaze törenine Gülden Aydın'ın ağabeyi Gazi Aydın, kız kardeşleri Mürüvet Aydın, Günay Çopur, Gülden Aydın'ın kızı Ceren Karşılayan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, İş İnsanı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi yazarları, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Taziyeleri Gülden Aydın'ın kızı Ceren Karşılayan kabul etti.

"ÇOK DÜRÜST VE BAŞARILI BİR GAZETECİYDİ"

Cenaze töreni öncesi konuşan Gülden Aydın'ın ağabeyi Gazi Aydın, "Çok başarılı bir gazeteciydi. Çok dürüsttü. Tarafsızlık ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmiyordu. Peşine düştüğü bir haberi doğruluğunu kanıtlamadan, doğruluğu konusunda kimseye ödün vermeyen, doğru neyse onun peşinde olan onu haberleştiren bir kişiydi" dedi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından Gülden Aydın'ın naaşı omuzlara alınarak Cenaze aracına konuldu. Gülden Aydın son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Aydın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

-Gülden Aydın'ın ağabeyi Gazi Aydın ile röp

-Cemevi'nin avlusundan görüntü

-Gülden Aydın'ın tabutu başında dua edilmesi

-Gülden Aydın'ın kızı Ceren Karşılayan'ın taziyeleri kabul etmesi

-Hürriyet Gazetesi yazarlarından görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Dua edilmesi

-Tabutun omuzlara alınarak cenaze aracına konulması

-Genel ve detaylar

5-BİNALİ YILDIRIM BEYKOZ'DA KONUŞTU

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Beykoz'da seçmenlere hitap etti. Konuşmasında seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Yıldırım, "Peygamberimizin müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal'in işgalden kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul'a talibiz" dedi.

Sancaktepe'deki seçim çalışmalarını tamamlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Beykoz'a geçti. Ziyaretlerine AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda başlayan Yıldırım, burada bekleyen seçmenlere hitap etti. Diğer seçimler gibi bu seçimlerden de Cumhur İttifakı olarak yüz akıyla çıkacaklarını belirten Yıldırım, "Biz çok şanslıyız çünkü müjdelenmiş bir şehrin yönetimine talibiz. Peygamberimizin müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet'in fetih ettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal'in işgalden kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul'a talibiz. 25 yıldır bu bayrağı Cumhurbaşkanımızdan devralarak İstanbul'umuzu bu günlere taşıyan tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kaldığını söyleyen Binali Yıldırım, daha çok çalışıp sandığa sahip çıkacaklarını ifade etti. Gençlere de seslenen Yıldırım, "Siz de enerjinizi arttırarak 31 Mart'a aynı kararlıkla devam ediyorsunuz değil mi? Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu.

"31 MART'TA ZAFERİ BEYKOZ'DA KUTLAYACAĞIZ"

Yıldırım, "Şimdi artık durmak yok, yola devam diyoruz. Buradan da şimdi sahalara yayılıyoruz. 31'ine kadar hızımızı arttırarak yorulmadan usanmadan inşallah 31 Mart'ta zaferi Beykoz'da kutlayacağız" dedi. Binali Yıldırım, daha sonra Beykoz MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

6-(Ek görüntülerle)

OTO HIRSIZLIĞI OPERASYONUNDA DUVARDAKİ "BEN HIRSIZ" RESMİ ŞAŞIRTTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()-

İstanbul'da oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde yapılan operasyon sonucu 10 çalıntı kamyonet ele geçirildi. Baskın yapılan evlerin birinin duvarında bir çocuk tarafından çizildiği değerlendirilen, üzerinde "Ben hırsız" yazan resim polis ekiplerini şaşırttı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlarına yönelik 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese yapılan baskınlarda 2'si yaşı küçük 12 şüpheli gözaltına alındı.

10 ADET ÇALINTI KAMYONET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 10 çalıntı kamyonet bulunarak otoparka çekildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin park halindeki kamyonetleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarını sahte belge ve ruhsat hazırlayarak "Çiçek satıcılığı" işinde kullandıkları, bir kısmını ise parçalanarak yedek parça haline getirilmesi için Kocaeli'ne gönderdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçundan çok sayıda polis geliş kaydı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında çiçek satıcıları ve oto tamircilerinin bulunduğu öğrenildi.

DUVARDAKİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİĞİ RESİM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan operasyon sırasında çete lideri olduğu öğrenilen Haydar C.'nin evinin duvarına bir çocuk tarafından çizildiği tahmin edilen resim polisin dikkatini çekti. Resimdeki elinde dondurma bulunan çocuğun üzerinde "Ben hırsız" yazısı yer alıyordu.

Yetkililer bulunan çalıntı kamyonetlerin işlemler tamamlandıktan sonra sahiplerine teslim edileceğini, gözaltına alınan 10'u Asayiş Şube Müdürüğünde 2'si çocuk şube müdürlüğünde bulunan 12 şüphelinin sorgularının devam ettiğini söylediler.

7-THY'NİN 'BÜYÜK GÖÇÜ'NÜN TÜM DETAYLARI BELLİ OLDU

Gökhan ARTAN / İstanbul )- TÜRK Hava Yolları (THY)'nın, İstanbul Havalimanı'na büyük göçünün tüm detayları da belli oldu. THY'nin ve iştiraklerinin ekipmanlarının yüzde 26'sı 3 Nisan tarihine kadar İstanbul Havalimanı'na taşınacak. 6 Nisan Cumartesi saat 02:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan planlanan tüm uçuşlarını İstanbul Havalimanı'ndan yapacak olan THY, 5-6 Nisan tarihleri arasında ise 707 TIR seferi ile 45 saatte yeni merkezine taşınacak. Büyük taşınma sırasında yollara acil durum kurtarma ekipleri de tedbir amacıyla konuşlandıralacak.İstanbul Havalimanı taşınma güzergahı için ise Basın Ekspres yolu üzerinden yapılacak.Alternatif bir taşınma güzergahı da belirlendi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük göçe artık günler kaldı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan saat 03:00'da başlayacak ve 7 Nisan saat 00:00'da bitecek. Taşınma süreci 45 saat sürecek. Türk Hava Yolları da, 6 Nisan 2019 saat 02:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan planlanan tüm uçuşları İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirecek. THY'nin dev merkeze taşınmasıyla ilgili tüm detaylara Demirören Haber Ajansı() ulaştı. THY'nin ve iştiraklerinin ekipmanlarının yüzde 26'sı 3 Nisan tarihine kadar İstanbul Havalimanı'na taşınacağı öğrenildi.

Toplamda 1000 TIR taşınmada çalışacak,taşınma güzergahı Basın Ekspres yolu

İstanbul Havalimanı'na 5-6 Nisan tarihleri arasındaki büyük taşınma için ise THY, ilave 707 TIR seferi ile 45 saatte yeni evine taşınacak.Toplamda 1000 TIR taşınmada çalışacak. Bu süreçte 700 operasyonel araç ise karayolu ile İstanbul Havalimanı'na götürülecek. Dev taşınmada 5 binden fazla personel görev alacak.İstanbul Havalimanı taşınma güzergahı için ise Basın Ekspres yolu üzerinden yapılacak.Alternatif bir taşınma güzergahı da belirlendi. Büyük taşınma sırasında yollara acil durum kurtarma ekipleri de tedbir amacıyla konuşlandıralacak. Atatürk Havalimanı'nda da yükleme noktaları oluşturulacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 6 Nisan saat 02:00'a kadar THY'nin tüm uçuşları Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek. 6 Nisan saat 02:00 itibarıyla 6 Nisan 14:00'a kadar, 12 saat boyunca Atatürk Havalimanı'nda ticari yolcu uçuşları duracak. Büyük taşınma sonrası,THY'nin ilk uçuşu 6 Nisan saat 14:00'da İstanbul Havalimanından gerçekleşecek.

Taşınmada en büyük araç sevkiyatının olduğu saatler şöyle:

5 Nisan saat 03:00-18:00: 77 araç

5 Nisan saat 19:00- 6 Nisan 01:00: 281 araç

6 Nisan saat 02:00-13:00: 680 araç

6 Nisan saat 14:00-23:00:240 araç

Atatürk Havalimanı ticari taşımacılığa 7 Nisan'da kapanıyor

7 Nisan 2019 saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve Otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı için Slot Tahsislerine Esas Saatlik Kapasite Değerleri; İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.

