DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ- 5

1- SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLAN KEDİ BAYRAMPAŞA'DA ÇIKTI

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,()

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izleyen 'yoldan seçenlere sataşan kedi' Bayrampaşa'da çıktı.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda sosyal medyada fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Kediyi sahiplenip ve besleyen mahalle sakinleri, kedinin haylaz bir kedi olmadığını yavrularını korumak için yoldan geçenlere saldırdığını söylediler. Kedi bugün market önünde yoktu, çevre sakinleri kedinin bir hayvansever tarafından veterinere götürüldüğünü kaydetti.

"BİR HAYVANI MUTLU ETMEK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

Mahalle sakini Beril Gençtürk, "Bir kaç kez insanları ona tekme atarken görmüştüm. Hatta bu nedenle 3 kişiyle kavga ettim. Zaten hep köpeklere veya erkeklere saldırıyor. Belki kötü bir şey yaşamıştır. Benim de Bihter adında bir kedim var. Bir hayvanı mutlu etmek dünyanın en güzel duygusu. Kedi bana hiç saldırmadı" dedi.

"KEDİYİ BUGÜN HİÇ GÖRMEDİK"

Yavruları arka bahçede beslediğini söyleyen Ali Aydın, "Normal bir ev kedisi bu. Yabani bir kedi değil. Bizim buradan gider, gelir. Yavrularına yemek taşır. Bizde kapıyı açık bırakıyoruz kedi için. Kedi de bize alıştı. Marketin önünde bazen yiyecek veriyorlar. Tarihi geçmiş malzemeler koydukları için kedi de orada besleniyor. Yani kedi alışmış oraya. Devamlı oralarda geziyor. Aslında saldırgan kedi değil. Yavruları olduğu için kıskanıyor. Kedi çok iyi bir kedi. Belki çocuklar canını yakmış olabilir. Kediyi bugün hiç göremedik. Kediyi çok seven bir ablamız var. Büyük ihtimalle ablamız, kediyi veterinere götürmüş olabilir. Çünkü bugün hiç görmedik. Bu saatlerde devamlı görürdük kedimizi" diye konuştu.

"BURALARI SEVER"

Mahallede esnafından Ayşe Yüksel, "Erkeklere ve köpek gördüğünde saldırganlaşıyor. Kadınlara bunu yaptığını hiç görmedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kedinin fenomen olduğu kamera görüntüleri

-Mahalle sakinleri röp

-Genel ve detaylar

19.03.2019 -14.57 Haber Kodu : 190319129

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2- KADIKÖY'DE KEDİYE TOKAT KAVGASI

- Kediye vuran kişi, kendisine tepki gösteren gence saldırdı.

Haber: Mehmet AKTARAN - İstanbul

Kadıköy'de bir kediye vurarak duvardan düşüren kişiye tepki gösteren genç saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Mustafa Mazharbey Caddesi'nde yürüyen bir kişi duvardaki kediyi vurarak düşürdü. Olayı gören bir genç, kediye vuran kişiye tepki gösterdi. Tepki üzerine kediye vuran kişi, gence saldırdı. İkili birbirine girdi. Kavgayı çevredekiler araya girerek sonlandırdı. Omuzu çıktığı belirtilen genç, hastaneye götürülürken saldırganın çevredeki bir çok kediye kötü davrandığı belirtildi. Şikayet üzerine polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kediye vuran kişi

-Gencin tepkisi

-Çıkan kavga

-Detaylar

19.03.2019 -16.11 Haber Kodu : 190319158

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3-HADIMKÖY'DE YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, ()

Hadımköy'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı.

Hadımköy'deki kimya fabrikasında dün sabah saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında soğutma çalışmaları bugün saat 14.00 sıralarında tamamlandı. İtfaiye ekipleri alandan ayrılmaya başlarken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Çalışmalardan görüntüler

19.03.2019 -15.17 Haber Kodu : 190319135

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4-TÜRKİYE'NİN İLK YERDEN BESLEMELİ TRAMVAY HATTININ TEST SÜRÜŞÜNE BAŞLANDI

İSTANBUL, ()-Türkiye'nin ilk yerden enerji beslemeli Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri başladı. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Bu hattımızın özelliği Türkiye'de ilk defa enerji beslemesi havadan değil, yerden beslemeli bir hat. Yani bu hattımızda tarihi alanlardan geçerken görüntü kirliliği oluşturmama adına hiçbir direk yok. İlk defa Türkiye'de böyle bir hat var" dedi.

Türkiye'nin ilk yerden enerji beslemeli Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri Balat'da başladı. 10,1 kilometrelik tramvay hattında kullanılacak olan araçlar Bursa'da üretilen yerli araçlar olacak. Tramvay hattının güzergahı boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alıyor. Güzergah boyunca, görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları bulunmuyor. Test sürüşü öncesinde konuşan Uysal, "18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy sürücüsüz metro hattı ve 10,1 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımız dahil olduğu zaman bu test sürüşleri bittiği andan itibaren İstanbul'da raylı sistem uzunluğumuz yaklaşık 261 kilometreye ulaşacak" dedi.

Test sürüşüne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken katıldı. Test sürüşünün ardından hattın yapımında çalışan işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

TÜRKİYE'DE İLK

Yerli ve milli araçlarla işleyecek olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Fatih ve Eyüpsultan ilçelerimizi boydan boya dolaşacak bu raylı sistemimizi inşa ederek inşallah Haliç'imizin güzelliğine güzellik katmış olacağız. Bu hat İstanbul'a turistik amaçla gelenler adına da geldikleri zaman o tarihi yerleri görme anlamında da bir fırsat sunmuş olacak. Bu hattımız hafif raylı sistem, tramvay. Bu hattımızın özelliği Türkiye'de ilk defa enerji beslemesi havadan değil, yerden beslemeli bir hat. Yani bu hattımızda tarihi alanlardan geçerken görüntü kirliliği oluşturmama adına hiçbir direk yok. İlk defa Türkiye'de böyle bir hat var. Bu hattımız üzerinde işleyecek olan araçlarımız yerli ve milli araçlar Türkiye'de imal edilen araçlarımız olacak" dedi.

"İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUMUZ 261 KİLOMETREYE ULAŞACAK"

Mahmutbey-Mecidiyeköy ve Eminönü-Alibeyköy hatlarının uzunluğuyla birlikte İstanbul'da raylı sistem uzunluğunun 261 kilometreye çıkacağını belirten Uysal, "Bu deneme sürüşlerine başlamış olduğumuz iki hattı da dahil ettiğimiz zaman; 18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy sürücüsüz Metro hattı ve 10,1 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımız dahil olduğu zaman bu test sürüşleri bittiği andan itibaren İstanbul'da raylı sistem uzunluğumuz yaklaşık 261 kilometreye ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal'ın açıklamaları

-Test sürüşünden görüntüler

-Genel ve detaylar

19.03.2019 -15.33 Haber Kodu : 190319141

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5-BİNALİ YILDIRIM KAPALIÇARŞI ÇATISINDA RESTORASYONU İNCELEDİ



-YILDIRIM AVCILAR'DA KONUŞTU

Gökhan ÇELİK- Güven USTA/İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Kapalıçarşı'nın çatısına çıkarak restorasyonu yapılan yerleri yerinde inceleyen Yıldırım, vatandaşlarla da ayaküstü sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kapalıçarşı esnafı ziyaretinin ardından Avcılar'a geçen Binali Yıldırım, Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti seçim çadırını ziyaret etti. Burada Yıldırım'a AK Parti Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ve çok sayıda il ve ilçe yöneticisi eşlik etti. Partililerle tokalaşan Yıldırım seçmenlere hitap ederek, "Avcılar'da artık hizmetler Yıldırım hızıyla gelecek" dedi.

Konuşmasının ardından Marmara Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Binali Yıldırım, cadde üzerinde bulunan partilerden CHP, DP, DSP ve SP'nin seçim çadırlarını ziyaret ederek seçimlerde başarılar diledi. Binali Yıldırım, Marmara Caddesi'ndeki ziyaretin ardından Avcılar MHP İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.

Görüntü dökümü

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-Yıldırım'ın kapalıçarşı ziyareti

-Binali Yıldırım'ın Avcılar'a gelmesi

-Binali Yıldırım'ın seçim çadırını ziyaret etmesi

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Binali Yıldırım'ın diğer partilerin seçim çadırlarını ziyaret etmesi

-Binali Yıldırım'ın

19.03.2019 -15.43 Haber Kodu : 190319145

19.03.2019 -15.57 Haber Kodu : 190319155

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6-SAĞLIK BAKANI KOCA GAZİOSMANPAŞA'DA HASTANE AÇTI

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

"Her geçen gün vatandaşımızın cebinden paranın daha az çıkması gayret içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu noktadaki çabalarımız, katılım ve benzeri adlar altında alınan ücretlerinde giderek azaldığı, kapsayıcılığın genişlediği bir geri ödeme sistemini hedefliyoruz."

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışını yaptı. Açılış töreninde Bakan Koca'ya hastanenin Başhekimi Kaan Gideroğlu ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan Bakan Koca "31 Mart seçimlerinin bir milat olacağını 31 Mart sadece belediye başkanının, meclis üyelerinin, muhtarın seçildiği bir dönem değil ülkemizin geleceğinin de şekillendiği bir dönem olacak. Seçimi bir fırsat bilip, yeni dönemin özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de güçlendiği bir dönem olduğunu bilmenizi istiyorum. Artık bürokratik engellerin aşıldığı, hizmet mazeretlerinin kalmadığı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Türkiye olarak güçlü olmak, birlik olup kenetlenme zorundayız." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞME ANLAMINDA ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR DÖNEM OLACAK"

Bakan Koca önümüzdeki dönemde sağlıkta yerlileşmenin artacağını belirterek, "Bundan böyle, özellikli ve nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu, üniversitelerle iş birliklerinin yapıldığı, mükemmeliyet merkezlerin olduğu hastanelerin adı Şehir Hastaneleri olacak. Çok önemsediğimiz, giderek kapsayıcılığını genişlettiğimiz, dünyada benzeri olmayan bir geri ödeme sistemine sahibiz. Her geçen gün vatandaşımızın cebinden paranın daha az çıkması gayret içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu noktadaki çabalarımız, katılım ve benzeri adlar altında alınan ücretlerinde giderek azaldığı, kapsayıcılığın genişlediği bir geri ödeme sistemini hedefliyoruz. Sağlıkta çok önemsediğimiz dışa bağımlılığımızın, ilaçta, malzemede, cihazda ve aşıda yüksek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde yerlileşme ve millileşme anlamında çok önemsediğimiz bir dönem olacak. Gaziosmanpaşa'mıza Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının resmi açılış törenini yapıyoruz. 43 bin metre kare kapalını olan, 69 polikliniği olan 250 yataklı bir tesisi açmış oluyoruz. Yeni dönemde vatandaşımızın kolay erişebildiği, bulunduğu bölgede hizmetini alabilen bir dönem olsun istiyoruz." diye konuştu.

HASTALARI ZİYARET ETTİ

Bakan Koca, konuşmasının ardından hastanenin Başhekimi Kaan Gideroğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve diğer katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Koca açılıştan sonra hastaneyi dolaşarak, hastalara 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın konuşması

-Kurdele kesimi

-Genel ve Detaylar

19.03.2019 -15.38 Haber Kodu : 190319144

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7- İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABAYA İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Üsküdar'da iki oğlunu öldüren, diğer oğlunu ise yaralayan baba Aslan Güleryüz'ün Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre suç tarihinde ve suçu izleyen günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın suç tarihinde ve suçu izleyen günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı sunduğu esas hakkındaki mütalaada sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz ve müşteki Songül Güleryüz, Nur Güleryüz ile tarafların avukatları katıldı.

ADLİ TIP'TAN AKIL SAĞLIĞI TAM RAPORU

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından sanığın akli dengesine ilişkin hazırlanan raporun geldiği tutanaklara yazıldı. Raporda sanığın suç tarihinde ve suçu takip eden günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu tespitine yer verildi.

Songül Güleryüz'ün Avukatı Özgür Akkaş, sanığın alt soyunu canavarca hisle öldürmek suçundan ve hakkında indirim uygulanmadan ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

KARDEŞİNİ SUÇLADI

Sanık Aslan Güleryüz ise, mahkemedeki savunmasında "Bana bunları yaptıran kardeşim Mustafa Güleryüz'dür. Onun araştırılmasını ve dinlenmesini istiyorum" dedi.

SAVCI İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Metin Aslan, sanık Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü, "Kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 yaşından küçük oğlu Orçun Güleryüz'ü de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık Aslan Güleryüz, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanığın talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldürdüğü, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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(GENİŞ HABER)

8-GAZETECİ GÜLDEN AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL, () HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı.

TGC'DEN TAZİYE MESAJI

Gülden Aydın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Gazetecilik mesleğine uzun yıllardır başarıyla hizmet veren Gülden Aydın'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada Aydın için TGC'nin Cağaloğlu'ndaki binasında Çarşamba günü saat 11.00'de tören yapılacağı açıklandı. Gülden Aydın'ın cenazesi daha sonra Ihlamur'daki Beşiktaş Cemevi'ne götürülecek. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜLDEN AYDIN'IN ÖZGEÇMİŞİ

Gülden Aydın1958 yılında Sivas'ta doğdu. Erzurum Nenehatun Öğretmen Okulu'ndan sonra İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe 1988 yılında 2000' e Doğru Dergisi'nde başladı. 1991- 1994 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaptı. 2002-2004 yılları arasında Akşam Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlendi. 2004'ten bu yana Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yapıyordu. 1994-2005,2010 ve 2014 yıllarında Haber Dalında TGC Gazetecilik Başarı Ödülleri sahibiydi. 'Yeryüzü Yanılgısı' adlı bir şiir kitabı yayınlandı.



