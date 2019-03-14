DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ- 5

1-YAPTIKLARI KAÇAK İNŞAATI KENDİLERİ YIKTI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN /İstanbul

Arnavutköy'de hakkında yıkım kararı verilen iki katlı inşaatı yıkmaya gelen ekiplere izin vermeyen sahipleri kaçak yapıyı kendileri yıktı. İmrahor Mahallesi Nurcihan Sokak'ta Selami T.'ye ait kaçak inşaat hakkında belediye ekipleri yıkım kararı verildi. Ekipler binanın olduğu yere iş makinasıyla geldi. Ekiplere polisler de eşlik etti. Binanın olduğu yere gelen inşaat sahibi ve yanındaki akrabaları yapıyı yıktırmak istemedi. Ekipler ve inşaat sahipleri arasında tartışma yaşandı. İnşaat sahipleri yapıyı kendilerinin yıkacaklarını belirterek, ekipleri inşaata sokmadı. Bunun üzerine belediye ekipleri ve zabıta inşaat sahiplerine yıkım için izin verdi.

Önce inşaat alanındaki malzemeleri söken inşaat sahibi Selami T. ve yakınları daha sonra ellerine altıkları balyozlarla yapıyı yıkmaya çalıştı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalık yıkımı izledi.

Görüntü Dökümü:

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-2 katlı inşaat

-Zabıta ve polisler

-İnşaat sahibi ile ekiplerin konuşması

-İnşaat sahiplerinin binayı balyozla yıkmaya çalışmaları

-İş makinası ve TOMA'dan görüntü

-Genel ve detaylar

14.03.2019 - 16.09 Haber Kodu : 190314173

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2-DİNK CİNAYETİ DAVASINDAKİ TAHLİYE KARARLARINA İTİRAZ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin bugün adli kontrolle tahliye edilmeleri kararına duruşma savcılığınca itiraz edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugünkü duruşmada haklarında yurtdışı yasağı konularak tahliyelerine karar verilen sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye kararlarına duruşma savcılığınca itiraz edildi. Savcılık, her iki sanığın tutukluluklarının devamını talep etti. Talebi, üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirilecek.

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3- HAYATA DÖNÜŞ DAVASI: SANIKLAR İFADE VERDİ

*MAHKEME TELSİZ GÖRÜŞMELERİNİ İLİŞKİN KAYITLARI İSTEDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bayrampaşa Cezaevi'nde 19 yıl önce "Hayata Dönüş Operasyonu'nda" 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın yargılandığı davada, ifade veren tutuksuz sanıklar suçlamaları reddetti. Telsiz görüşmelerine ilişkin kayıtların Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü'nden ve İl Jandarma Komutanlığı İl Yönetim Merkezi'nden istenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

36. DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 36. duruşmada 7 tutuksuz sanık SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçildi. Sanıklardan Ramazan Baygın olay tarihinde arama kurtarma taburunda görevli olduğunu, operasyonla ilgili eğitim almadığını, rahatsızlananları ambulansa taşımakla görevli olduğunu belirtti. Sanık Baygın, "Cezaevine girmedim. Ben de silah yoktu" dedi. Sorular üzerine Baygın, tabur komutanının ismini hatırlamadığını, olayın üzerinden 18 yıl geçtiğini belirtti.

"BEN FİİLİ MÜDAHALEDE BULUNMADIM"

Sanık Musa Karakuş da, "Özel harekat taburunda görev yapıyordum. Otobüslerle İstanbul'a geldik ve Hasdal Kışlası'nda kaldık. Ben olay günü cezaevi dış avlusu ile cezaevi arasında ikisinin ortasındaydım. Ortalık ana baba günüydü. Ben fiili müdahalede bulunmadım. Cezaevinin içine giren ekibin içinde yer almadım. Benim görevim firar edecek mahkumlara ve dışardan gelecek saldırılara karşı tedbir almaktı. Benim beylik silahım yanımda değildi, Ankara'da birliğimde bırakarak İstanbul'a gitmiştim" dedi.

"CEZAEVİNE HİÇ GİRMEDİM"

Sanık Mustafa Karaca da olay tarihinde İstanbul'a geçici göreve gittiğini belirterek, "Bayrampaşa Cezaevi'nin dışında güvenlik önlemi aldık. Yağmur vardı, iş makinaları cezaevine girip çıkıyordu. Cezaevinde ne gibi olaylar vardı bilmiyorum. Cezaevine hiç girmedim. Görevimiz dışardaki emniyeti sağlamaktı. Sivil vatandaşların içeri girmesini engellemekti. İstanbul'a 2-3 gün önceden geldim. Hasdal'da kaldık. Operasyon ile ilgili eğitim verilmedi" diye konuştu. Sanık Faruk Ağaoğlu da cezaevi dışında araçların güvenliğini sağladıklarını belirterek, operasyona katılmadığını söyledi. Sanıkların ifade vermesinin ardından taraf avukatlarının talepleri alındı.

"TELSİZ KAYITLARI İSTENDİ"

Sanıklardan Hakan Aydın hakkında çıkartılan yakalama müzekkeresinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, telsiz görüşmelerine ilişkin kayıtların Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü'nden ve İl Jandarma Komutanlığı İl Yönetim Merkezi'nden istenmesine karar verdi. Ankara Özel Asayiş Birliğinin olay günkü telsiz kodunun Ankara Özel Asayiş Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan

ayrı ayrı yazı yazılarak istenmesine karar veren mahkeme heyeti sanıkların ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 şüphelinin "Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

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4- BAŞAKŞEHİR MİLLET KIRAATHANESİ BİLAL ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILDI

İSTANBUL, ()

İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olan Başakşehir Millet Kıraathanesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

3 bin metrekare alanı ile İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin açılışına çok sayıda öğrenci katıldı. Açılışın ardından Bilal Erdoğan, Bakan Murat Kurum ve Yasin Kartoğlu kıraathaneyi gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

"MİLLET KIRAATHANESİ GENÇLER İÇİN REFERAS BİR YER"

Açılışa katılan Bilal Erdoğan, gençlere seslenerek, "Burası okul ve ev dışındaki zamanınızı geçirebileceğiniz, arkadaşlarınızla bir araya gelebileceğiniz ve derslerinizi çalışabileceğiniz, ailelerinizin de içinin rahat olacağı bir yer. 'Oraya gidemezsin, şuraya gidemezsin' derken burası kesin gidebileceğiniz referans bir yer olacak. Bütün Başakşehirli çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olsunö diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi olarak Başakşehir'e uzak bir yerde olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Mevcut yerleşkemiz ve inşaatına başladığımız kampüs külliyemiz bu bölgede. Dolayısıyla; buradaki gençlerimizin üniversitemizle olan tanışıklığının da gelişmesine önem atfediyoruz" dedi.

"ENGELLİ DOSTU MİLLET KIRAATHANESİ"

Erdoğan, engellilerin de unutulmadığını dile getirerek "O insanların en büyük ihtiyacı evlerinden çıkıp yapabilecekleri bir meşgalenin olması. Bu anlamda da kıraathanemiz çok önemli. Hem giriş çıkışlarına mani olmaması sebebiyle engelli dostu bir yer hem de görme engellilerin gelip burada Bryan Alfabesiyle hazırlanmış kitaplarla istedikleri kitapları okuyabilecekleri bir yer. O yüzden burası çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"KİŞİ BAŞI YEŞİL ALAN MİKTARINI 15 METREKAREYE ÇIKARACAĞIZ"

Açılışta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şunları söyledi: "Millet bahçemizin içinde millet kıraathanemiz var. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a ve Başakşehir'e söz verdiği ancak o güne yetiştiremediğimiz kıraathaneyi bugün açmak nasip oldu. Bugün bulunduğumuz bu kıraathane yaklaşık 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip. İçinde 100 bin kitap var. 60 bini basılı, 20 bini dijital ve 18 bini sesli kitap. 102 tane de kabartmalı kitabımız var. Engelli kardeşlerimiz de burada kitap okuyup vakit geçirebilecek. Çocuk kütüphanemizde çocuklarımız vakit geçirebilecek. Mescidimiz, seminer salonumuz, kafetaryamız da mevcut. 7 gün 24 saat herkes burada vakit geçirebilecek. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 81 ilde millet bahçesi projesi yönetiyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkaracağız. Sizlerin gezip spor yapabileceğiniz yeşil alanları sağlayacağız. Yurtdışında görüp 'Ülkemizde neden yok?' dediğiniz yeşil alanları yapacağız."

"GENÇLERİN İLİMLE VE BİLİMLE HAYATLARINI GEÇİRİYOR OLMALARI GURUR VERİCİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise, gençler için yapılan projelere dikkat çekerek, "Gençlerin, kütüphanelerin ve millet kıraathanelerinin etrafında hayatlarını geçiriyor olmaları, ilimle, bilimle, okuyarak, ders çalışarak hayatlarını geçiriyor olmaları gerçekten gurur verici. Bizim gördüklerimizden çok daha güzel bir eserin içerisindeyiz" dedi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA HİZMET VERECEK"

Başakşehir Belediye Başkanı ve Başakşehir AK Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu da, "Başakşehir Millet Bahçesi'ne yapılan bu güzel eser, 7'sinden 70'ine tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek. Dijital kütüphanenin yanı sıra 75 bin kitap kapasitesine sahip kütüphanesi ile çocukların ve gençlerin müdavimi olacağı millet kıraathanemiz ilçemize hayırlı olsunö diye konuştu.

Kırathaneyi gezen öğrenciler de açılan devasa kütüphanenin kendileri için çok faydalı olduğunu söyleyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

75 BİN KİTAPLIK MUHTEŞEM KÜTÜPHANE

Başakşehir Millet Kıraathanesi, 4 bini çocuk kitabı olmak üzere toplam 75 bin kitaplık kütüphanesi ile Başakşehirlilerin yanı sıra çevre ilçe sakinlerine de hizmet veriyor. Kıraathane, bu özelliği ile araştırmacılar, öğrenciler ve meraklıların vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Kıraathanede kafe, restoran, 50 kişilik seminer salonu, sergi salonu, dijital kütüphane ve mescit de yer alıyor.

Görüntü dökümü:

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-Kıraathaneden detaylar

-Öğrenciler röp

-Kurdele kesimi ve açılış

-Protokolün gelişi ve kırathaneyi gezmeleri

-Bilal Erdoğan ve Yasin Kartoğlu konuşma

-Murat kurum ve Mustafa Varank konuşma

-Soru cevap detay

-Genel detaylar

14.03.2019 -16.12 Haber Kodu : 190314175

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5- YILDIRIM SULTANGAZİ'DE ESNAFI SELAMLADI, HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Yıldırım Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Binali Yıldırım ve Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun da eşlik etti.

Yıldırım parti otobüsünden caddede bulunanları selamladı, otobüsü durdurarak bazı vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Binali Yıldırım, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle ziyaret etti. Yıldırım burada sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, hastane de bulunan hastalarla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Yıldırım'ın seçim otobüsünden el sallaması

- Yıldırım'ın sohbet etmesi

- Yıldırım'ın fotoğraf çektirmesi

- Hastane ziyaretinden görüntüler

- Detaylar

14.03.2019 - 16.42 Haber Kodu : 190314188

14.03.2019 - 17.18 Haber Kodu : 190314206

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6- BİNALİ YILDIRIM TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

Gülseli KENARLI / İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Ahmet Yesevi Taksi Durağını ziyaret etti. Yıldırım burada taksicilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-Ziyaretten görüntüler

-Detaylar

14.03.2019 -17.20 Haber Kodu : 190314207

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7-İMAMOĞLU ÇATALCA'DA KONUŞTU



Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ /İSTANBUL

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da ziyaretlerde bulundu. Burada düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, "Çatalca ve onun gibi ilçelerimiz aslında İstanbul'un en kıymetlisi, biz bunu Çatalca'ya hissettirmek istiyoruz. Biz Çatalcalının kendi hazinesi olan bu toprakları Çatalcalının en iyi şekilde değerlendirmesine fırsat tanımak istiyoruz. Kimsenin oyuncağı olmasını istemiyoruz" dedi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı İmamoğlu Çatalca'da önce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlyas Çokay Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Çalışanların gününü kutlayan İmamoğlu, sonrasında pazar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İmamoğlu ziyaretlerin ardından Çatalca Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. İmamoğlu, "Size hizmet etmek istiyorum ve sizin 5 yıl boyunca gurur duymanızı istiyorum. Beni 5 yıl boyunca gördüğünüzde 'Bu kardeşimizi iyi ki seçmişiz' demenizi istiyorum. Bunu size yaşatmak istiyorum. Biz bu kentin kırsalı üretsin istiyoruz. Bakın sadece Çatalca'da 150 bin hektarın üzerinde tarım alanı var. Biz Çatalca'yı birilerinin heba etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Dünyanın en gelişmiş kentlerinde yanı başında bulunan kırsallar en değerli yerleridir. Oraya insanlar giderler, ziyaret ederler, alışveriş yaparlar, tarım ürünü alırlar, evlerine dönerler. Hem mutlu olurlar, hem keyif alırlar, hem enerji depolarlar. Dolasıyla Çatalca ve onun gibi ilçelerimiz aslında İstanbul'un en kıymetlisi, biz bunu Çatalca'ya hissettirmek istiyoruz. Biz Çatalcalının kendi hazinesi olan bu toprakları Çatalcalının en iyi şekilde değerlendirmesine fırsat tanımak istiyoruz. Kimsenin oyuncağı olmasını istemiyoruz" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı olunca söz veriyorum, düzeltiyorum. Köylü İmamoğlu olarak söz veriyorum. Köy çocuğuyum ben. Sizin köylerinizi doğduğum köy gibi bilip, başımın üstüne koyup, sizin üretiminizi destekleyen, özellikle kadınların patronluğunda, sizin sosyal haklarınızdan tutun, kooperatifleşmenize, bir arada hareket etmenize, ürünlerinizin bir gıda zinciri şekliyle ister İstanbul'a nakline, ister bu merkezde ya da köylerinizde en güzel yerleri vereceğim.16 milyon müşteriniz hazır. 16 milyon insana servis etmenize ben yardımcı olacağım. Bu konuşmamdan sonra, arazilerinizin değerinde yüzde 50 artış olacak. Güleceğiz, gülümseyeceğiz.

Görüntü Dökümü:

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-Devlet hastanesi girişinden görüntüler

-Tıp çalışanlarının bayramını kutlaması

-Miting alanında halka sesleniş

-Detaylar

14.03.2019 - 17.32 Haber Kodu : 190314216

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8-İMAMOĞLU, SEÇİM ÇALIŞMALARINI ÇATALCA'DA SÜRDÜRDÜ

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, ()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği ilçe bugün Çatalca oldu.

İlçe girişinde kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan İmamoğlu, semt pazarına giderken yol üzerindeki esnafı ziyaret etti, kendilerine hayırlı işler dileğinde bulundu. Bazı vatandaşlar İmamoğlu'na sarılarak sevgi gösterisinde bulundu, çiçek takdim etti. Kendisi ile fotoğraf çektirenlerin isteğini kırmayan İmamoğlu, vatandaşlar ile bol bol sohbet etti, sorunlarını dinledi. İlçe meydanında bulunan seçim standına da uğrayan İmamoğlu'na burada parti kaşkolü hediye edildi.

DOĞAL GAZ İSTEDİ

Esnaf ziyaretleri sırasında bir ayakkabıcının önünde bekleyen kadın "Allah yardımcın olsun, hayırlısı olsun" dedi. "Senden bir şey isteyeceğim. Mahalleme doğalgaz istiyorum. Ferhatpaşa Mahallesi'nde yaşıyorum" diyen kadına İmamoğlu, "Büyükşehir'e geldiğimizde ilk işlerimizden biri bu olacak" yanıtını verdi.

YÖRESEL ÜRÜN SATAN TEYZEDEN ALIŞVERİŞ YAPTI

Semt pazarında yöresel ürünler satan 65 yaşlarındaki Ayşe Kaplan'ın tezgahına uğrayan İmamoğlu, buradan alışveriş yaptı. Sözlerine "Üretene kurban olurum. Ellerine sağlık, bereketin bol olsun" diyerek başlayan İmamoğlu, "Tezgahtaki ürünlerin hepsini sen mi ürettin" sorusunu yöneltti. Kaplan'dan "Evet" yanıtını alan İmamoğlu, onun iletişim bilgilerini alarak "'Seni örnek diye anlatacağım. Ablamız gibi bir annenin oğlu olarak büyüdüm. Böyle üreteceğiz, diyeceğiz. Seninle röportaj yaptıracağım. İstanbul'un tüm köylerini, üretime katmamız lazım" dedi.

Bu arada kalabalık arasından bir vatandaş, "Başkanım, al bir tane" deyince, İmamoğlu, "Alacağım zaten de bu kadar kalabalık önünde olmaz" yanıtını verdi. Ancak araya giren eşi Dilek İmamoğlu, alışverişi şimdi yapmak istediğini söyledi. İmamoğlu çifti, Ayşe Kaplan'ın tezgahından yumurta, peynir, tereyağı ve mısır ekmeği aldı. Dilek İmamoğlu, 15 yumurtayı itinayla seçerek, kutuladı.

Bir vatandaş da İmamoğlu'na "Halk adayı meydanda görmek istiyor, pazarda görmek istiyor. Patatesin, soğanın, domatesin hesabının sorulmasını istiyor" dedi. İmamoğlu'na pazarda köfte ve kuru kayısı ikram edildi. Meyve satan bir tezgah çalışanları tarafından da uzun süre alkışlanan İmamoğlu'na bazı pazarcılar, "Helal olsun, sizden başkası yalan" şeklinde seslendi. "Geçerseniz başa ucuzluk gelir" diyen bir kadınla da sohbet eden İmamoğlu, "Pazarı gezince açlığınız gidiyor" dedi. İmamoğlu, bir vatandaşın da, "Hep böyle kalın başkanım" sözlerine , "Hep böyle olacak" karşılığını verdi.

Pazarda ellerinde poşetler ile bir süre gezen İmamoğlu çiftinin bir başka durağı Sanayi Derneği oldu. Burada da, "Çok güler yüzlüsün, inşallah muvaffak olursunö şeklinde kendisine sarılan bir yaşlı bir kadın ile sohbet eden İmamoğlu, "Sağol anacım, birbirimize moral vermemiz lazım" dedi. Kadının "Onlar cennet vaat ettiler, siz niye vaat etmediniz?" şeklindeki sorusuna, "Bize yakışmaz" diyerek, ellerinden öptü, vedalaştı.

Bir kadının "Kim gelirse gelsin, güzelliklerle dolu gelsin, Türkiye'yi kucaklayarak gelsin" diyerek kendisine sarılmasına teşekkür eden İmamoğlu, daha sonra Ferhatpaşa Muhtarlığı'nı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyareti

-Vatandaşlarla birlikte yürüyüşü

-Yöresel ürün satan teyzeden alışveriş yapması

-Vatandaşlar ile sohbet

-Pazarcıların ikramı

14.03.2019 - 16.16 Haber Kodu : 190314178

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9-POLİSLERİN YARGILANDIĞI DAVADA KEŞİF KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, - GAZİ Mahallesi Kent Ormanı çıkışında 14 Nisan 2017 günü, polisin ateş açtığı araçtaki Barış Kerem (18) ve Oğuzhan Erkul'un (18) yaşamını yitirmesine, iki gencin de yaralanmasına ilişkin dört polis memurunun yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuksuz yargılanan polisler E.E., Z.S., D.B. ve K. A. katılmadı. Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul'un aileleri ile avukatlarının katıldığı duruşmada sanıkların avukatı da hazır bulundu. Şikayetçilerin avukatı Meral Hanbayat, mahkemeden olay yerinde bir an evvel keşif yapılmasını ve keşif sonrasında Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor aldırılmasını talep etti. Savcı da keşif talebinin kabulünü istedi. Mahkeme heyeti, 19 Nisan'da saat 11.00'den itibaren olay mahallinde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma ise 27 Haziran'a ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, 14 Nisan 2017'de gece saatlerinde Gazi Mahallesi'ndeki Kent Ormanı parkında elinde uzun namlulu silahlar bulunan 3 kişilik bir grubun gezdiğine dair ihbar yapıldığı, kolluk ekibin parktan çıktığı sırada bir araca dur ihtarında bulundukları ancak araç sürücüsü Demirhan Erkul'un buna uymayarak olay yerinde uzaklaşmaya çalıştığı anlatılıyor. Bunun üzerine polislerin ateş açtığı, araçta bulunan Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem'in aldıkları yaralar neticesinde öldükleri belirtiliyor. Araç sürücüsü Demirhan Erkul ve Ramazan Altürk'ün yaralandığı ifade ediliyor. İddianamede, sanık polisler E.E., Z.S., D. B. ve K.A.'nın "eylemlerinin orantılı olup olmadığının veya yasal savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş olup olmadığının mahkemede tartışılması" istendi. Sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekleri belirtilen iddianamede, olayın meşru müdafaa kapsamında da kalıp kalmadığının takdiri mahkemeye bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Arşiv

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10-3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DURAKTAKİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DEHŞETİ: SÜRÜCÜ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

Üsküdar'da Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durağa girerek 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya'nın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Selim Karakaya ve avukatları ile müştekilerin avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİLER OTOBÜSÜN LABORATUVARDA İNCELENMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Otobüs üzeninde yapılan keşfe ilişkin rapor dava dosyasına geldiği tutanaklara yazıldı. Raporda, otobüsün çalışmadığı için üzerinde inceleme yapılamadığı, İTÜ Makina Fakültesi Motorlar ve Otomotiv laboratuvarında incelenme yapıldıktan sonra teknik aksam için rapor hazırlanabileceği belirtildi.

30 yıldır ağır vasıta şoförü olduğunu söyleyen Selim Karakaya, bunun ilk kazası olduğunu belirterek, "Benim kusurum yok. Suçsuzum, uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN KUSUR TESPİTİNE YÖNELİK RAPOR İSTENDİ

Mahkeme sanık Selim Karakaya'nın kazada kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selim Karakaya yönetimindeki halk otobüsünün 1 Şubat 2018 tarihinde Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durağa kontrolsüz girerek 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik'in olay yerinde öldükleri, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'ın da yaralandığı belirtilerek, şoför Selim Karakaya'nın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv



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11-PATRİK MUTAFYAN'IN NAAŞI SAYGI DURUŞU İÇİN MERYEM ANA KİLİSESİ'NDE KATAFALKA KONULDU

Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ-Harun UYANIK/İSTANBUL

17 Mart'ta düzenlenecek cenaze töreni öncesi Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan'ın naaşı dua ve saygı duruşu için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu.

Patrik Mesrob Mutafyan'ın cenazesi dün Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu. Kiliseye gelen cemaat üyeleri Mutafyan için dua etti. Pelerini üzerine örtülen, Patriklik asası yanına koyulan ve başında patriklik tacı bulunan Patrik Mesrob Mutafyan'ı görmek isteyen cemaat üyeleri Meryem Ana Kilisesi'ne geldi. Cemaati üyeleri, Patrik Mesrob Mutafyan'ın göğsünün üzerine konulan incili öperek dualar etti. Din adamları da Patrik Mesrob Mutafyan'ın tabutu başında İncil'den pasajlar okudu. Meryem Ana Kilisesi'nin kapısına matemi temsilen siyah tül konuldu. Patrik Mesrob, pazar günü düzenlenecek ayinin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nın patrikler bölümünde defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretçiler

-Dua edenler

-Genel ve detaylar

14.03.2019 - 17.00 Haber Kodu : 190314200