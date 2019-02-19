DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ-5

(Ek bilgi ve görüntülerle)

1-YOLCU DOLU MİNİBÜSTE SİLAHLI DEHŞET

Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Şirinevler Başakşehir arasında çalışan minibüs şoförü Cahit Kulta, dün akşam saat 23.00 sıralarında Şirinevler köprü altına yolcu almak için yanaştığı sırada arkadan gelen araç kornaya bastı. Önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı. Tartışmaya minibüste bulunan yolcuların da karışmasıyla birlikte, araçtakiler olay yerinden kaçtı.

PUSU ATIP MİNİBÜSÜ BEKLEDİLER

Kulta minibüsüyle İSTOÇ mevkiine geldiğinde burada pusu atan kavga ettiği araçtakileri gördü. Araçtakiler minibüsü durdurmaya çalışınca da gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada araçta bulunanlar minibüsün arkasından ateş etmeye başladı. Yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru da havaya ateş açtı. Kovalamaca Halkalı Polis Merkezi'nde son buldu. Minibüs şoförü Kulta aracını Karakola çekince, arkasından takipte olan araçtakiler ise olay yerinden kaçtı.

Minibüs şoförü daha sonra Bahçelievler Kocasinan Polis Merkezi'ne giderek kaçan kişiler hakkında şikayetçi oldu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Minibüstekilerin panik yaşaması

-Polis memurunun ateş etmesi

(AKTÜEL)

-Minibüslerden detay

-Minibüs şoförleri ile röportaj

-Genel ve detaylar

19.02.2019 - 15.53-Haber Kodu : 190219159

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2-NATO'YA BAĞLI ALMAN İKMAL GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN KARADENİZ'E AÇILDI

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı.

İstanbul'da 3 gündür Sarayburnu'nda demirli bulunan Alman İkmal gemisi FGS Werra, öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin Karadeniz'e açılışı sırasında Türk savaş gemisi M268 borda numaralı TCG Akçakoca'nın da bulunuşu dikkat çekti. Gemiye, Boğaz'dan geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu eşlik etti.

NATO Daimi Deniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'na (SNMCMG-2) bağlı FGS Werra, roket gemileri, torpido botları ve mayın tarama gemileri için silah tedariği, onarım, yakıt, gıda, mühimmat, teçhizat ve gerekli durumlarda elektrik enerjisi ikmali görevlerini yerine getiriyor.

Ukraynalı Unian Ajansı, BlackSeaNews Genel Yayın Yönetmeni Andrey Klimenko'nun sosyal medya paylaşımına dayandırdığı haberde, Sarayburnu'nda demirli bulunan FGS Werra adlı ikmal NATO gemisinin Karadeniz'e gitmek için yola çıktığı bilgisine yer vermişti.

Görüntü dökümü:

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-Türk savaş gemisinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişi

-Alman savaş gemisinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişi

-Savaş gemilerine eşlik eden sahil güvenlik botu

-Genel ve detaylar

19.02.2019 - 14.01-Haber Kodu : 190219122

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3-İSTANBUL'A KAR SÜRPRİZİ

Erhan TEKTEN - İstanbul - İSTANBUL'da hafta sonu kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak. Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek. Cuma günü yağmur başlıyor. Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesiliyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Arşiv

19.02.2019 - 15.08-Haber Kodu : 190219145

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4-İMAMOĞLU'NDAN ESENLER'DE ESNAF ZİYARETİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ -Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL() CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de esnafı ziyaret etti

Esenler'de sabah saatlerinde kanaat önderleri bir araya gelerek bir tekstil atölyesi çalışanlarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Taş Ocağı Caddesi oldu. Burada esnafı ziyaret eden İmamoğlu, ayaküstü yaptığı sohbetlerde vatandaşların sorunlarını dinledi. İmamoğlu, sağlık sorunları bulunan 83 yaşındaki Havva Yücesoy ile ilgilendi. Ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çeken Yücesoy ile bir süre sohbet eden İmamoğlu, yaşlı kadını bir iskembeye oturtarak yanındaki sağlık ekiplerinden yardım istedi. Tek yaşadığı öğrenilen kadını evine kadar araçla bıraktıran İmamoğlu, Siirtliler Derneği'ne de kısa bir ziyarette bulundu. Burada çay ocağının başına geçen Ekrem İmamoğlu, doldurduğu çayları basın mensuplarına ikram etti.

"1 NİSAN'DAN SONRA DA SİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Birlik Mahallesi'ne de geçen Ekrem İmamoğlu, burada İstanbul Gönüllüleri Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Beraberindekilerle birlikte kurdele kesen İmamoğlu, burada bulunan gönüllülere hitap etti. İmamoğlu, "1 Nisan'dan sonra da sizi unutmayacağız. İstanbul gönüllüleri yoluna devam edecek. Bizim her aktivitelerimizde işiniz ne olursa olsun, bulunduğunuz zaman sizler yine çok değerli bir parçası olacaksınız. Gönüllü olarak bize katkı sunan vatandaşlar, belediyeyi kazandıktan sonra da her ortamımızda bulunarak, bazen bir gencin dersinin yardımından, bazen bir yaşlı bakımına destek veren gönüllüler, İstanbul'daki birçok hizmetten ücretsiz yararlanacak. Yani aslında İstanbul Gönüllüleri yeni başlamış ama uzun yıllar devam edecek bir çalışma olacak. O yüzden hepinizi yanımıza davet ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun seçim otobüsü ile gelişi

-İmamoğlu'nun esnaf ziyareti

-İmamoğlu'nun yaşlı kadınla ilgilenmesi

-İmamoğlu'nun çay ocağına geçmesi

-İmamoğlu'nun açılış yapması

-İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

19.02.2019 - 14.59-Haber Kodu : 190219142

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5-MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNDEN GÖRENİ ŞAŞKINA ÇEVİREN HAREKET



Haber: İstanbul

Başakşehir'de seyir halindeyken motosikletinin üzerine çıkan sürücü göreni şaşkına çevirdi.

Başakşehir Tümsan sanayi sitesi önünde bulunan caddede hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir anda motosikletin üzerinde ayağa kalkarak trafikte ilerledi. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendi hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletlinin o anları bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerası görüntüsü

-motosiklet sürücüsünün ayağa kalması

19.02.2019 - 15.40-Haber Kodu : 190219157

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6-KONUT MAĞDURLARI MAKET EVLERİ YAKTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

Çeşitli inşaat firmalarının evlerini süresinde teslim etmediğini belirten bir grup, maket evler yakarak eylem yaptı.

Kendilerine "Türkiye Konutla Dolandırılan Hak sahipleri platformu" adını veren bir grup, saat 11.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'de bulunan binası önünde toplanmaya başladı. Mağdurlar yanlarında maket evler getirerek, ellerinde" 'Adaletin en kötüsü geç tecelli edendir. Sonunda hüküm adaletli olsa da, geciken adalet zulümdür", "Esenyurt'tan konut aldık dolandırıldık" ve "Yetkililer, evlerimizi istiyoruz. Çözüm bekliyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Mağdurlar,"'Hak hukuk, adalet" ve "Evlerimizi istiyoruz" sloganları attı.

Grup adına konuşan Fahri Kaygu, bir araya geldikleri bu kişilerin devlete ve ülkenin geleceğine güvenerek boğazlarından kestikleri paralarla ev sahibi olmak isteyenler olduğunu söyledi. Kaygu, daire alanların ellerinde kat karşılığına istinaden yapılmış sözleşmeleri, banka ödeme dekontları veya müteahhit şirketlerin para tahsilat makbuzları olduğunu belirterek, "Milletin ödediği paralarla yapılmış, bir kısmı eksikt de olsa yapılmış inşaatlar vardır. 'Hukuka gidin' diyen yetkililer, parasını verip elinde makbuz olan vatandaşa 'Bu mal senin' diye tescil edemiyor. Çünkü milletten toplanan parayla ortaya çıkan değer ya paravan firmalarla kaçırılmış ya da sözleşmeyle satılan haklar bankacılara veya tefecilere ipotek verilerek tescil imkansızlaştırılmıştır. Firmalar tarafından bilinçli olarak tescili imkansızlaştırmak için kat irtifaklı tapuları çıkartılmıyor. Üzerinde büyük kısmı tamamlanmış binalar bulunan arsalar, tapu kaydında üzerindeki yapılara rağmen arsa olarak gözüküyor. Şu an binlerce kişinin mahkemelerde hukuk davası var. Davalar sonuçlanınca icra dairelerinde binlerce icra dosyası oluşacak. Dosyasını icraya koyanların küçük bir kısmının hakkını alacak' dedi.

TÜKETİCİ KANUNUNU YETERİNCE ANLATAMADIM, ASIL SUÇLU BENİM

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, konut alırken dolandırılan bir platformun üyelerinin haklı bir tepki gösterdiğini söyledi. Bu konuda kendisinin de suçlu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Tüketici kanununda bulunan maddeleri yeterince anlatmış olsaydık bu insanlar firmaların antetli kağıtlarında olan sözleşmeleri imzalamazlardı. Tüketici Kanunun korumasını sağlamayan bu firmalar da vatandaşlardan bir kuruş toplayamazlardı' şeklinde konuştu.

MAKET EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Toplanan vatandaşlar basın açıklaması sonrasında yanlarında getirdikleri maket evleri belediye binası önünde yakarak tepkilerini gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Maket evlerden görüntü

-Pankart ve dövizlerin görüntüsü

-Gruptan görüntü

-Fahri Kaygu'nun basın açıklamasını okuması

-Aydın Ağaoğlu'nun açıklamaları

-Maket evlerin yakılması

-Mağdurların slogan atması

-Genel ve detaylar

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7-FATİH'TE BİR MAĞAZADAN MONT VE TELEFON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

Fatih'te bir mağazadan mont ve cep telefonu çaldıkları için aranan hırsızlar tesadüfen "Gece Kartalları" tarafından yakalandı. "Gece Kartalları"nın şüphelenerek yolda durdurduğu iki kişinin üzerinden uyuşturucu madde de çıkınca, şüpheliler ekiplere rüşvet teklifinde bulundu. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Fatih'te bir giyim mağazasına gelen iki kişi 1 cep telefonu ve 1 adet mont çalarak buradan uzaklaştı. İşyeri sahibinin polise haber vermesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis güvenlik kameralarına da yakalanan hırsızları aramaya başladı.

ÜZERLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKINCA 'GECE KARTALLARI'NA RÜŞVET TEKLİFİNDE BULUNDULAR

12 Şubat'ta Aksaray'da mahalle bekçileri tarafından şüpheli görülen 2 kişi durdurularak üst aramaları yapıldı. Şüphelilerin üzerinden satışa hazır halde 15 adet "line" olarak adlandırılan uyuşturucu madde çıktı. Yakalanan C.S ve E.Ö, işlemleri için Polis Merkezi'ne götürüldüğü sırada serbest kalmaları karşılığında ekiplere 4 Bin 590 TL rüşvet teklifinde bulundu. Polis merkezine getirilen şüphelilerin daha önce mont ve cep telefonunu çalarken güvenlik kameraları tarafından çekilen şüpheliler olduğu ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından C.S ve E.Ö sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan işyerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki şüpheli işyerine gelerek hırsızlık olayını gerçekleştiriyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-İş yerine gelen iki şüpheli

-Şüphelilerin iş yerinden çıkmaları

19.02.2019 -14.55- Haber Kodu : 190219139

