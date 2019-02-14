DHA  İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- YEŞİLYURT APARTMANININ ÇÖKMESİ: GÖZALTINDAKİ 4 KİŞİDEN 2'Sİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına 4 kişiden 2'si, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanma talebiyle, iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Çöken binanın projesini yapan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran ve Proje ve İnşaat Mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındılar.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyet sorgularının ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildiler.

İKİSİ TUTUKLANMALARI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten iki savcı tarafından, "Taksirle ölüme neden olmak" ve "Taksirle yaralanmaya neden olmak" suçlarından sorgulanan şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğu tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu'nu da adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Baran ve Mısırlıoğlu'nun yurt dışına çıkışlarının yasaklanması talep edildi.



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2- KARTAL'DAKİ RİSKLİ BİNA BOŞALTILIYOR, YIKIMINA 3 GÜN SONRA BAŞLANACAK

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() KARTAL'da boşaltılan Nuri Bey apartmanının yıkımına 3 gün sonra başlanacağı öğrenildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli olduğu tespit edilerek tahliye ve yıkım kararı verilen apartmanlarda çalışmalar sürüyor. 12 dairenin olduğu 6 katlı binanın tahliyesine sabah 10.00'da başlandı. Doğalgaz, elektrik ve suların kesildiği apartmandaki tahliye çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD ekipleri nezaretinde yapılıyor. Tahliye çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, yıkım çalışmalarının keşfi için drone kaldırarak havadan çekim yaptı.

Geçtiğimiz hafta karot örneği alınan Nuri Bey Apartmanı'nın beton kalitesinin, dün yıkımı tamamlanan Yunus Apartmanı'ndan daha kalitesiz olduğu öğrenildi. Apartman bodrumundan çekilen fotoğraflarda, kolonların ağır hasarlı olduğu ve rutubetten dolayı bazı bölümlerde ufak çaplı çökmelerin olduğu görüldü.

"BURADAKİ BİNALARIN HEMEN HEMEN HEPSİ RİSKLİ"

Bina zeminindeki tahribatı görerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan riskli yapı denetimi için başvuru yapan Emre Kumru'nun Annesi Saliha Kumlu, "Binanın bodrum katında çalışan marangoz benim oğlumun arkadaşı. Daha önce marangoz ev sahiplerini uyarmış, evin zeminin de çatlaklar var diye. Ama o dönem ciddiye almamışlar sanırım. Daha sonra Yeşilyurt Apartmanı çökünce valiliğe dilekçe yazmışlar. Oğlum da gelin bizim oturduğumuz binaya da bakın demiş. Geldiler, baktılar ve hemen tahliye kararı verdiler. Biz yan binada oturuyoruz. Buradan da örnek aldılar ama bir şey demediler. Ama buradaki binaların hemen hemen hepsi riskli, çoğu kaçak zaten. Ben burada kiracıyım, daha önce oturduğum evin tavanından bir parça düşmüştü, resmen kum gibiydi ve içinde deniz kabukları vardı" ödedi.



"EV KİRALARI BİRDEN ÇOK ARTTI"

Nuri Bey Apartmanı sakinlerinden Şeyma Aydinç, "Oturduğumuz binanın riskli yapı olduğunu bilmiyorduk. Bir sürü tadilat yapmıştık ama bina çürük dediler. Hemen de tahliye etmemizi istediler. O korkuyu yaşadık, bir daha yaşamak istemiyoruz. Ben şimdilik kardeşimde kalıyorum. Buradan eşyalarımı alıp bir sığınağa bırakacağım. Çünkü bu bölgede uygun ev yok, fırsatçılar çok fazla. Ev kiraları birden çok arttı" ifadelerini kullandı.



"EŞYALARIMIZI ALIYORUZ AMA KOYACAK YER BULAMIYORUZ"

Başka bir apartman sakini Necla Güneş işe, "Bakanlığa sesleniyoruz, hiç girilmeyecek evlere korkunç fiyatlar istiyorlar. Bu konuda çok mağduruz. İnanılmaz derece fiyatlar yüksek. Böyle bir dönemde böyle bir fırsatçılık görmedik. Eşyalarımızı alıyoruz ama koyacak yerimiz yok" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Apartmandan genel ve detay görüntü

-Bakanlık çalışanlarının drone kaldırması

-Polisin güvenlik önlemleri

-Saliha Kumlu ile röportaj

-Apartman sakinleri ile röportaj

-Binanın bodrum katında çekilen fotoğraflar

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(Geniş haber)

3- EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYMASI: 4 DAİRE MÜHÜRLENDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

Eyüpsultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir bina zarar gördü. Risk oluşturan 4 daire mühürlendi.

İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle binanın bir cephesi zarar görürken, yaşanan olayda yaralanan olmadı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede zarar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edilerek daireler mühürlendi. Zarar gören 4 katlı binadaki bazı dairelerde boşaltıldı. AKOM'a bağlı ekiplerde binada incelemelerde bulundu. Yaşanan olayı anlatan bina sakinlerinden Özgür Özgün, "Yukarıdan topraklar kayalar geldi. Camları kırdı. 2. katın içerisi toprak ve kayalarla doldu. Bizde kendimizi dışarı attık. Herhangi bir yaralı yok. Kayalar binaya yaslandığı için orada duruyor ama yukarının tamamen gelme şansı var" diye konuştu. Bir başka bina sakini Bahar Tanrıverdi ise, "Yeni evlenecekti çocuk yeni yatak odası aldı. Hepsi mahvoldu. İçeriye kayalar girdi. 4 daire mühürlendi. Üzerimize göre eşyalarımızı alırız çıkarız" dedi. Polis ve zabıta ekiplerinin, çevrede aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Binadan görüntü

-Kayan kaya parçalarından görüntü

-Mühürlü dairelerden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Bina sakinleri ile röportaj

-Diğer detaylar

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4- BAKAN KOCA'DAN İLAÇ FİYATLARI AÇIKLAMASI

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

"Bu süreçte fiyat artışının nedeniyle fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimize, bundan sonraki süreçte de yakinen takip edeceğimizi ve hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmama noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim"

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA / İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı sonrasında bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen toplantıya Bakan Koca'nın yanı sıra, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab da katıldı.

Bakan Koca basın toplantısında, "İlaç fiyatlarındaki kur güncellemesi tüketiciye yansıyacak mı?" şeklindeki soruya, "Fiyat güncellenmesinin her yıl Şubat'ın 5'ine kadar yapılması gerekiyor. Bir önceki yılın euro kurunun belirli bir çarpanıyla elde edilen bir fiyat güncellemesinden bahsediyoruz. Bununla ilgili biz sektörle bir araya geldik. Hem yerli hem de global üreticilerle bir araya gelerek bu konuyu, bundan sonraki süreçte yüzde 70 olarak uygulanan çarpanın uygulanabilirliğini sağlamak açısından yüzde 60 olarak düzenlemeyi ve bununla ilgili tebliğin resmi gazetede yayınlandığını belirtebilirim. Bu oranın yüzde 60 olarak uygulandığını, bunun karşılığı olarak yüzde 26.1 artışa tekabül ettiğini ve bununda uygulamak istediğimizi konuştuk. Sektörle de bu anlamda mutabık kaldık. 19 Şubat itibariyle de yürürlüğe girmiş olacak. Bu süreçte yer yer üretici, depo, eczacının içinde olduğu bir tedarik zinciri var. İlaç takip sistemi dediğimiz son derece güvendiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir sistem var. Yerinden denetimlerle, özellikle 900 kişi denetim elemanımız var. Son üç haftadır sahadalar. Yer yer sıkıntılar olduğunu, idari yaptırımlar uygulandığını daha öncede söylemiştim. Bu süreçte fiyat artışının nedeniyle fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimize, bundan sonraki süreçte de yakinen takip edeceğimizi ve hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmama noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim" diye yanıt verdi.

"SURİYELİ SAĞLIK PERSONELİNİN SİSTEME GİRMESİNİ SAĞLAMIŞ OLDUK"

Bakan Koca, Suriyeli göçmenler konusunda DSÖ'den Türkiye'nin nasıl bir yardım aldığının sorulması üzerine ise, "Özellikle Suriyeli 4 milyon vatandaşın sağlık hizmetlerini ücretsiz yaptığımızı ve bu süreçte 1 buçuk milyon ameliyat yapıldığını, 2 milyon hastanın yatarak tedavi edildiğini ve 5 milyon kişinin aşılama yapıldığını belirtebilirim. Bunu başarabilen çok fazla ülke yok. Bunun dışında özellikle DSÖ'den daha çok teknik destek aldık ve Suriyeli sağlık personelinin sisteme girmesini sağlamış olduk. Ayrıca Türkiye'nin bu süreçte Cerablus dahil olmak üzere 6 tane hastanemiz ve 178 tane göçmen sağlığı merkezi var. Buralarda ücretsiz hizmetler sağlanıyor" diye yanıt verdi.

Bakan Koca ayrıca, "Önümüzdeki dönemde Çobanbey'de 200, Mare'de 75 yataklı, El- Bab'da 200 yataklı olmak üzere inşaat çalışmaları devam eden, Çobanbey ve Mare hastanelerinin açılış çalışmaları hızla devam ediyor. El- Bab hastanesi de Ekim ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bunun dışında Yemen'e iki tane sahra hastanesi açtık. Ayrıca Yemen'den gelen 100 hastayı da tedavi etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

"SURİYE'DE 2 TANE MERKEZLERİ BULUNUYOR"

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab, "İdlib bölgesinde bir hastane kurmayı planlıyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Tüm Suriye yaklaşımında BM hükmü gereğince son derece aktif rol aldık. Gaziantep'te bir bölgesel ofisimiz var. Ve tüm Suriye savaşı boyunca burada aşılama gibi faaliyetleri hayata geçirdik. Türkiye ile mültecileri korumam konusunda iş birliğimiz söz konusu.

Bizim için önemli olan bir başka şey; Türk doktorlarının Suriyeli doktorları eğitmesi ve işlevsel hale getirmesi son derece önem teşkil ediyor. Savaşın devam etmekte olduğunu biliyoruz ve bir an önce bitmesini umuyoruz. Sadece Gaziantep'te değil, Suriye'de 2 tane merkezleri bulunuyor" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Bakan Koca'nın açıklamaları

- Jakab'ın açıklamaları

- Detaylar

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5- ÇOCUK BAKICILIĞI İLANIYLA KANDIRIP FUHUŞ YAPTIRDILAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi ilanı vererek Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon yapıldı. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan 35 kadın ise ülkelerine gönderilecek. Şebeke elemanlarının Türkiye'ye gelen kadınların önce pasaportlarını aldıkları daha sonra da yüklü miktarda senet imzalatarak zorla fuhuşa yaptırdıkları iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, bir kişiyi fuhuşa sevk etmek ile fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 20 şüphelinin yakalanmasına, fuhuşa zorlanan 35 yabancı uyruklu kadının kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Anadolu yakasında 7 ilçede 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen birinin yaşı küçük 20 şüpheli, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.

EVDE SAMURAY KILICI BİLE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada 3 tabanca ve 3 şarjör ile 107 fişek, otomatik tüfek, 2 şarjör ile 106 fişek, Samuray kılıcı, kuru sıkı tabanca, şarjör ile 8 fişek, kadınlara ait 9 pasaport, 4 yabancı kimlik, sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı, 5,8 gram uyuşturucu madde, fuhuş ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 275 lira, 500 bin lira tutarında 5 senet, 48 cep telefonu, 50 SIM kart, 2 hafıza kartı, 2 taşıyıcı bellek ve fuhuş ticaretinde kullanılan 2 otomobil ele geçirildi.

İLANDA GETİRİP PASAPORTLARINA EL KOYUP SENET İMZALATMIŞLAR

Suç örgütü üyelerinin, sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi iş ilanıyla Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhşa zorladıkları, bazı kadınlara da senet imzalatarak borçlandırdıkları öğrenildi. Zorla fuhuş yaptırılan 22 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Kadınların emniyetten çıkarılması

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6- ŞİKAYETÇİ PROFESÖR: FADIL AKGÜNDÜZ'ÜN "'PEYGAMBER TORUNUYUM" DEMESİNE İNANDIM

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ()

Bayrampaşa'daki 'Caprice Gold' ile 'Maldivler'deki Caprice Maldivler' adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddia edilen İşadamı Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da yargılandığı davada "müştekiler" dinlendi. Müştekiler arasında yer alan Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram (64), "Fadıl Akgündüz'ün 'Peygamber torunuyum' demesi üzerine inanarak hata yaptım" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma Mayıs ayına ertelendi.

16. DURUŞMA YAPILDI

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar iş adamı Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut ile taraf avukatları hazır bulundu. 25 müşteki de duruşmada ifade verdi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram, Fadıl Akgündüz ile yüz yüze görüştüğünü belirterek, "Caprice Gold'dan kendime ait arsa ve yazlığa karşılık 825 bin TL karşılığında 4 adet devre mülk aldım, tapumu aldım. 16 ay kadar aylık 5 bin 500 TL kira gelirimi aldım. Bunun dışında başka bir ödeme yapılmadı. Hatta bu aldığım 4 devre mülk karşılığında maliyeden bana vergi cezası geldi. Aldığım devre mülklerin değerini de çok düşük göstermişler" dedi. "40 yıllık hekimim" diyen Bayram, "Ben sanık Mehmet Fadıl Akgündüz'ün 'Peygamber torunuyum' demesi üzerine inanarak hata yaptım. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi. Söz alan diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Şikayetçi avukatları, Mehmet Fadıl Akgündüz'ün de aralarında bulunduğu sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkeme heyeti, müştekilerin ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 33 sayfalık iddianamede aralarında Fadıl Akgündüz'ün de bulunduğu 4 "şüpheli" ile 349 "müşteki" yer alıyor. İddianamede devre mülk bedellerinin alınmasına rağmen şirket yönetimi tarafından taahhütlerinin yerine getirilmediği, bu şekilde dolandırıcılık yapıldığına dair iddialar üzerine şirket ortakları Avniye Obut ve İbrahim Obut, şirket müdürü Mehmet Salih Obut ve söz konusu şirketi idare ettiği anlaşılan Mehmet Fadıl Akgündüz hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. İddanamede, Capricegold Bayrampaşa Projesi'ne ilişkin ön ödemeli devre mülk ve Capricegold Maldivler Projesi'ne ilişkin ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde mağdurlardan devre mülk ve devre tatil bedellerinin alınmasına rağmen bu şahıslara sözleşmede yazılı yükümlülüklerin yerine getirilmediği, soruşturma kapsamında elde edilen delillerden söz konusu şirket yetkililerin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinde dolandırma kastıyla hareket ettikleri öne sürülüyor. Her iki projeyle de yüzlerce kişinin mağdur edildiği iddia ediliyor. Sanıkların, müştekilere yönelik eyleminin "Nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında kaldığı belirtilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Görüntü dökümü:

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-Fadıl Akgündüz'ün arşiv görüntüsü

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7- USTA TİYATRO OYUNCUSU ERDOĞAN SICAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erdoğan Sıcak, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gören ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erdoğan Sıcak, salı günü hayatını kaybetti. 79 yaşındaki usta oyuncu Erdoğan Sıcak için, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) da cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda oyuncu katıldı. Yapılan törenin ardından Sıcak'ın cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Erdoğan Sıcak'ın eşi Aynur Sıcak, çocukları Bucak, Atam, Tutam, Günsenin Sıcak'ın yanı sıra, oyuncu dostları Cihat Tamer, Selahattin Taşdöğen, Yasemin Yalçın onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ailesi Erdoğan Sıcak'ın tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Sıcak'ın tabutu sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Usta oyuncu Sıcak'ın cenazesi Yedikule Mezarlığına defnedildi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Erdoğan Sıcak'ın eşi Aynur Sıcak, "Hiçbir şey söyleyemiyorum. Allah sabır versin. Bir şey diyemeyeceğim. Sözün bittiği yer. Çok teşekkür ederim, sağ olun her şey için" dedi.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCUYDU"

Usta oyuncu Sıcak'ın Kızı Tutam Sıcak, "Babamı kaybettiğim için üzgünüm. Çok üzgünüm. Babam salı günü bana, "beni gülümseyerek uğurlamalarını istiyorum" dedi. Bende onu gülümseyerek uğurlamaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun. Babam KOAH hastasıydı. Zor nefes alıyordu ama çok güçlü bir insandı. Çokta iyi bir oyuncuydu. Salı günü o bana, ben iyiyim diye rol yaptı. Bende ona iyisin diye rol yaptım. Karşılıklı birbirimize rol yaptık. Ben gittikten sonra fenalaşmış. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"BABAM KENDİNİ TİYATROYA ADAMIŞ BİR İNSANDI"

Erdoğan Sıcak'ın oğlu Bucak Sıcak ise, "Babam kendini tiyatroya adamış bir insandı. Çok seviyordu. O yüzden her zaman yatsa kalksa hep tiyatroyla yatıp kalkıyordu. Tabi hastalığı çok zor bir hastalıktı. Koah hastasıydı. O yüzden çok mücadele etti. Hatta tiyatroyla ilgili bir kitap yazdı. Bir türlü yayınlatma fırsatı bulamadı. Bende onun için o kitapla ilgilenip yayınlatmaya çalışacağım ki, hiç olmazsa o dileği yerine gelsin" ifadelerini kullandı.

"ANSIZIN ARAMIZDAN AYRILDI"

Tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, " Üzücü bir gün tabii ki. Erdoğan Abi ile 36 sene aynı tiyatroda oynadım. Türk bank çocuk tiyatrosunda. Orada da çok güzel arkadaşlarımız vardı. Teker teker hepsi gitti. Böyle bir şeyin olacağının da hiç belirtisi yoktu. Ansızın aramızdan ayrıldı da tabi çok üzüldük" dedi.

"NUR İÇİNDE YATSIN"

Tiyatro oyuncusu Yasemin Yalçın ise, "Hiç beklemediğimiz bir zamanda oldu. Oyunumuza hayırlı olsuna gelmişti. Provalarımızı izlemişti. Şoka girdik. Ayakta dimdik duran biriydi. Hastalığı falan yoktu. Gerçekten bizde abandone olduk. Nur içinde yatsın. Hiçbir şey yok şu andan itibaren, çok üzgünüz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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- Düzenlenen törenden görüntü

- Kılınan cenaze namazından görüntü

- Ailenin taziyeleri kabulü

- Aile ve oyuncularla röp

- Tabutun omuzlarda taşınması

- Genel ve detaylar

